Rocamora: "Hacía tiempo que no tenía tanta ilusión por comenzar un nuevo proyecto"

Tras diseñar un equipo ganador y conquistar Europa, Joaquín Rocamora (Orihuela, 1986) regresa al punto de partida con un proyecto nuevo. El técnico del Atticgo Elche asume con resignación que su obra, tan inmortal como efímera, está condenada a reinventarse cuando alcanza la cima.

Esta temporada, con una plantilla joven y renovada, disfruta de su trabajo sin quejas ni lamentos, como un niño al que le regalan un puzzle nuevo, cada vez más complejo, que debe montar en un tiempo récord. Asegura que no le preocupa la clasificación y que disfruta, pese a las adversidades, de un proceso formativo y creativo. "No me cansa volver a empezar", sentencia.

Pregunta: Acaba de arrancar la temporada, pero extraña ver al Atticgo Elche, campeón de la European Cup y subcampeón de Liga, tan abajo en la tabla y con tan pocos puntos. ¿Lo esperaba?

Respuesta: Ya lo avisamos el pasado año. El equipo ha sufrido una renovación importante y, además, en este inicio ha habido lesiones. Es normal que a la gente le extrañe vernos ahí, pero era algo que tenía que pasar y que estaba asumido. La viabilidad del club es lo primero. No podíamos retener el talento que se ha ido. Tenemos precedentes en nuestra provincia, por desgracia, de que tras éxitos europeos han desaparecido los clubes. Los apoyos no son muchos y hay que mirar por la economía de la entidad.

P: La gente se acostumbra a lo bueno. ¿Habrá paciencia con este nuevo proyecto?

R: Yo creo que sí, aunque no está de más recordar que empezamos un nuevo ciclo. Tenemos 10 alicantinas en la plantilla, chicas de la tierra, y estoy seguro de que con el paso de los meses se verá un equipo mucho mejor. No sé si nos llegará para ver a un Elche peleando por títulos, pero seguro que será un equipo luchador del que se pueda sentir orgullosa la sociedad ilicitana.

P: Tiene una plantilla muy joven, ¿teme que la presión por lo que ha conseguido el club en el pasado reciente pueda afectar?

R: Desde el cuerpo técnico mantenemos la tranquilidad y nuestro objetivo es transmitir sosiego. Liberarlas de tensión y de miedos. Las comparaciones tienen que ser con nosotras mismas y centrarnos en mejorar. Si este club se ha hecho grande es, precisamente, por hacer mejores a sus jugadoras, y eso es porque se trabaja un modelo claro y diferencial. En el último lustro, ya son más de 10 las jugadoras del Elche que han jugado en la selección.

P: Usted ya ha saboreado títulos y ha demostrado que puede formar equipos ganadores, ¿no le da pereza tener que empezar de cero cada cierto tiempo y pelear por objetivos menos ambiciosos?

R: Todo lo contrario, estoy encantado porque en cierta manera esta es la filosofía del club. La entidad ha sido paciente conmigo, así como la Federación Española, que me permite disfrutar de la selección junior. No sé cuánto me queda en Elche, porque estoy muy a gusto y me veo con capacidad de adaptarme y seguir mejorando mi formación. Tengo claro que habrá un momento en el que tenga que salir. Pero ojalá sea después de otro proyecto ganador.

P: Pese a los cambios, el equipo comenzó bien el curso. Compitió en la Supercopa Ibérica y derrotó a Bera Bera en la Liga Guerreras. ¿Por qué ha ido a menos?

R: Hemos notado las bajas. Ese rendimiento no fue un espejismo, sino un espejo en el que nos tenemos que mirar. Esos partidos nos demuestran que este grupo es capaz de competir más allá de los puntos y que si estamos todas podemos hacer un proyecto atractivo.

P: Cada año inventa algo desde su pizarra. ¿Hacia dónde va el modelo de juego del Atticgo Elche?

R: Me gustaría un equipo más alegre, de más posesiones y más rápido en ataque. Quiero darle más amplitud al campo y aprovechar a nuestras extremas, que están en la selección absoluta. Siempre nos han etiquetado como un equipo destacado por nuestro modelo defensivo, pero llevamos tiempo atacando mucho. Lo malo es que con tanta lesión nos hemos tenido que adaptar a otras cosas.

P: Tal y cómo está el equipo, en pleno crecimiento, ¿puede ‘molestar’ una competición tan exigente a nivel deportivo, físico y mental como la European League?

R: Esa primera eliminatoria la tenemos muy marcada. El objetivo es seguir progresando y llegar de la mejor manera a esas fechas. No creo que Europa nos despiste, pero también es verdad que no sabemos cuánta factura nos puede pasar. De todas formas, no es algo que ahora nos preocupe.

P: Usted se ha convertido desde hace años en el rostro del club y en su referente mediático. Resulta ya imposible separar Atticgo Elche de Rocamora. ¿Cómo lleva ese desgaste?

R: Con naturalidad. Entiendo que tiene que ver más que otra cosa con los años que llevo en la entidad. Creo que es algo que habla bien de un club que entiende que su filosofía siempre está por encima de sus jugadoras. No creo que yo sea, sinceramente, tan importante. Solo tratamos de plasmar una idea y de disfrutar llevándola a la práctica.

P: A pesar de todos los cambios y de la travesía que se avecina, no se le ha oído un lamento o un reproche. ¿Se puede disfrutar tanto de esta fase de formación como de la lucha por los títulos?

R: Hacía tiempo que no tenía tanta ilusión por comenzar una pretemporada y un nuevo proyecto. Estoy disfrutando como nunca del día a día, de los entrenamientos. Ni sé en qué posición estamos, sinceramente. Estoy centrado solo en hacer las cosas mejor en cada entrenamiento, porque cuando lo haces así, todo lo demás acaba saliendo. Para mí, que me encanta el ajedrez, cada temporada es una partida y un nuevo reto. Estoy disfrutando mucho y espero hacerlo más.