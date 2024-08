Carlos Abad: "Tenemos opciones de todo y vamos a competir ante todos los rivales"

El Hércules ya vela armas para el que será su estreno en Primera Federación ante el Ceuta. Tras una notable pretemporada, el equipo de Rubén Torrecilla afronta su bautismo de fuego con humildad, pero con la moral por las nubes. Así lo ha manifestado su portero y capitán, Carlos Abad, quien no ha marcado al equipo un objetivo clasificatorio concreto, pero sí ha garantizado que el Hércules "tiene opciones de todo".

"Vamos a competir todos los partidos y ante todos los rivales. Luego, veremos lo que depara la competición", ha indicado el guardameta tinerfeño tras el tradicional acto de la ofrenda floral por parte del club herculano a la Virgen del Remedio, patrona de Alicante, en la concatedral de San Nicolás.

El portero ha valorado los buenos resultados de la pretemporada, si bien se queda "con el trabajo" que ha desarrollado el equipo y en que tiene "mucho potencial por explotar". "Las victorias siempre suman, pero lo importante es que el trabajo se refleje en el campo. Estos partidos también nos han dado para saber los defectos que tenemos", ha explicado Abad, quien ve que el Hércules "preparado" al inicio de la Liga.

El portero tinerfeño, que ha admitido que tras dos meses de vacaciones la pretemporada se le ha pasado "volando", ha definido al Ceuta, primer rival, como uno de los "huesos duros" del campeonato. "Tienen una muy buena plantilla, pero hay que demostrarlo en el verde", apunta Carlos Abad, quien señala como favoritos a pelear por el ascenso, además de al Ceuta, a Murcia e Ibiza, sin olvidar a los filiales de los equipos grandes que hay en el grupo.

"Hay muchos y son una moneda al aire, pero dos o tres de los filiales van a estar arriba", augura el portero del Hércules, quien afirma que se encuentra en uno de los mejores momentos de forma de su carrera deportiva.

Abad, que cumplirá su tercera temporada en la entidad, admite que le ha sorprendido la calidad de su nuevo compañero, Antonio Aranda, y considera que el Hércules, la próxima temporada, podrá "disfrutar más" en los buenos terrenos de juego que va a visitar, si bien recuerda que una de las características del equipo desde la llegada de Rubén Torrecilla al banquillo es que nunca ha puesto excusas y ha competido en "todos los campos".

Operación salida

El Hércules continúa realizando gestiones para liberar dos fichas profesionales de su plantilla. Uno de los elegidos para abandonar el barco es el centrocampista César Moreno, pero el club alicantino no logra cerrar su salida.

El jugador no entra en los planes de Torrecilla, que prescindió de él en el último amistoso. El técnico, además, ya le ha dejado claro en los últimos entrenamientos que no cuenta con él. La duración de su contrato y su salario son los grandes inconvenientes que está encontrando el cuerpo técnico para cerrar la salida de César Moreno, que de momento no está dando facilidades económicas para la rescisión.