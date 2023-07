Ovidio, nuevo CEO del Intercity: “Me he encontrado un club joven y con ganas de seguir creciendo”

“Acabo de aterrizar, así que no me aprietes mucho, que me estoy poniendo aún el día”. Son palabras de Fernando Ovidio (Albacete, 1969), el nuevo CEO del Grupo Intercity, quien ha asumido el reto de dirigir el día a día de la entidad en sustitución de Toni Gallego, ahora edil de Deportes.

Nada que ver su nueva y atípica aventura con lo vivido hasta ahora en los despachos, aunque Ovidio nunca eligió trabajos cómodos y está acostumbrado a pilotar entre tormentas. Vivió desde dentro la desintegración del Alicante y, posteriormente, estabilizó y modernizó las estructuras de un clásico como el Deportivo Alcoyano.

“Para mí esta nueva etapa supone un reto que afronto con pasión, porque es algo nuevo para mí”, afirma Ovidio, quien admite que se le hace “raro” que se le etiquete como CEO del grupo deportivo. “Me suena a feo”, bromea. Asegura que el Intercity, con el que llevaba en contactos desde hace varios meses, es un club peculiar “porque cotiza en bolsa y tiene secciones”, algo que no se había encontrado antes en su carrera. “Es un club que al ser tan joven no tiene tantas telarañas mentales, ni grandes historias, ni deudas o batallas pendientes con nadie”, resume el dirigente.

“Mi misión será coordinar las secciones. Voy a estar más centrado en el fútbol, pero siempre pendiente de apoyar a todos los demás equipos”, explica el dirigente, cuya relación con Dani Adriasola, presidente del Lucentum, es “fluida”.

“Él mejor que nadie sabe qué necesidades tienen y el día a día de su entidad, por lo que yo estoy para ayudarle”, añade. Admite que también le motiva estar pendiente del CFI Alicante, hilo conductor con el pasado de su Alicante, del que llegó a ser jugador, y formar parte del crecimiento del Intercity femenino, otro de los proyectos que el grupo quiere consolidar en la élite a medio plazo.

“Quiero ayudar a que el Intercity siga creciendo a todos los niveles y para eso aportaré mi experiencia. Hay que cuidar y fomentar las relaciones con los clubes y con la federación que hasta el momento han sido buenas, pero siempre se pueden mejorar”, resume el CEO, cuyo nombre estuvo también vinculado al de Luis Castillo en su intento fallido de acceder a la presidencia del Hércules.

Ovidio reconoce que el reciente acuerdo de financiación firmado con el fondo de inversión Alpha Blue Ocean por 11 millones de euros ha ayudado a dar estabilidad a la entidad, salpicada durante gran parte de la temporada por los impagos a clubes (Cultural Leonesa) y jugadores y los rumores de un futuro complicado. “Este club tiene transparencia porque está en el mercado bursátil y eso hace que todo sea muy visible. La entidad está ahora fuerte económicamente y hay opciones de que entren más inversores”, defiende Ovidio, quien tiene claro que el único camino del Intercity es “saltar cuanto antes al fútbol profesional”, aunque sin perder la cabeza en el intento.

“La Primera Federación es una categoría complicada porque te enfrentas a transatlánticos del fútbol español, con mucha más historia, poder económico y mejores instalaciones”, explica Ovidio, quien descarta con rotundidad que el equipo pueda emigrar al Rico Pérez como consecuencia de las deficiencias del Antonio Solana y las exigencias federativas para competir en Primera RFEF.

“No contemplamos esa opción. Queremos seguir en el campo en el que estamos y en eso vamos de la mano del Ayuntamiento y de su concejal, Toni Gallego, que es consciente mejor que nadie de las necesidades y de las mejoras que son necesarias”, señala.

Ovidio valoró que el club, pese a ser un año complicado, haya podido llegar al 30 de junio sin deudas con los jugadores, un dato que en su opinión da “seguridad y seriedad” al proyecto, y confió en que se pueda diseñar una buena plantilla “con gente joven y hambre” para que su ambición remolque a la entidad. “No tenemos el cuajo, historia o nombre de otros clubes, por lo que hay que aprovechar la frescura, el hambre y las ganas de crecer para hacer nuestro camino”, sentencia Ovidio.

