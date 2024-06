Chema Aragón: "Quiero un Elche osado, atrevido y competitivo todos los días"

Chema Aragón ha esbozado este miércoles, durante su presentación oficial, las líneas maestras de lo que será su proyecto deportivo en el Elche con una sinceridad y claridad apabullantes. El técnico vallisoletano, que sólo ha firmado por un año, ha evitado hablar de ascenso, defiende la independencia de su parcela y asegura que la piedra angular de su proyecto será la contratación del nuevo entrenador.

El director deportivo pidió paciencia con la cantera y aseguró que el modelo deportivo del Elche será muy diferente al que llevó a la práctica en Guijuelo y Miranda, entre otras cosas porque la entidad ilicitana, además de contar con un mayor presupuesto, tiene una historia y una ciudad con mucho más peso.

Aragón, tras tomarse un año sabático, desveló que contaba con ofertas de otros clubes, si bien decidió aparcarlas a la espera de una propuesta de una entidad con la historia y las aspiraciones del Elche. "Una vez me enviaron un WhatsApp el acuerdo fue rápido y fácil", ha dicho el técnico, quien ha calificado de "apasionante" el reto que le espera en el club.

"Ni miré el contrato ni la duración. He firmado un año y sé que tengo que ganarme su confianza. En broma les he dicho que el año que viene les contaré dinero, porque querrán renovarme", ha desvelado Aragón, quien desea confeccionar un equipo que sea "osado, atrevido y competitivo todos los días".

El vallisoletano insistió en la importancia de encontrar un entrenador que aporte estabilidad y equilibrio tras la etapa de Sebastián Beccacece, al que destacó en algunas cuestiones, pero al que también calificó de "intenso", sobre todo en las ruedas de prensa que han producido "un gran desgaste".

"Quiero paz social", reclama el responsable del área deportiva del Elche, que también ha pedido paciencia en la confección de la plantilla, ya que recuerda que el mercado no acaba hasta el último día de agosto.

Independencia

El director deportivo vallisoletano defendió la total independencia de su parcela y puso como ejemplo que, tras ser consultado por el propietario por una primera lista de entrenadores, él paró cualquier operación y propuso otros nombres. "Estoy encantado con la propiedad. Me escucha y veremos si me hace caso. Vamos sin prisa pero sin pausa porque queremos acertar", declara Aragón, quien afirma no estar inquieto por el límite salarial que se pueda encontrar en Elche "porque estoy acostumbrado a ser pobre".

El técnico reconoció que le gusta contar en su plantilla de una dosis de "talento" y admite que, tras lo visto la pasada temporada, una de las prioridades es el fichaje de un goleador, si bien precisa que al Elche al final del campeonato le faltaron otras cosas además de goles, "como juego en los extremos", además de "energía".

"Los cedidos han sido una de mis armas, pero ahora estamos en otro tipo de club, con mayor poder económico y con una propiedad que va a marcar unas pautas", ha reflexionado.

En cuanto a posibles salidas de la plantilla, Aragón ha recordado que el Elche no tiene necesidad de vender, por lo que no se van a "regalar" jugadores. "Si alguno se quiere marchar tiene que traer una buena oferta", ha señalado en alusión a Nico Fernández y Nico Castro, los dos jugadores más cotizados del Elche, con los que desea seguir contando.

También pide paciencia con los jugadores de la cantera, ya que sólo se mostró partidario de "soltar las palomas" las puertas del primer equipo "si es para quedarse". "Ese campo confunde y hay que estar bien de las cabezas. A mí me ha costado mucho llegar a un estadio como este como local", explica el vallisoletano.

En cuanto a la actual composición de la plantilla, Aragón explicó que hay suficientes jugadores (18) para comenzar a trabajar y recuerda que además el nuevo entrenador cuenta con los chicos de la cantera.