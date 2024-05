El Elche de Beccacece: una superproducción con un final que no estuvo a la altura

Al entrenador del Elche, Sebastián Beccacece, no se le puede negar su imaginación para explicar cómo ha sido su etapa en el club ilicitano. El argentino, en su penúltima rueda de prensa como técnico franjiverde, compara su estancia en el Elche con una película que lo tenía todo para triunfar, pero que queda marcada por un mal final.

"Tuvo de todo. Un guion lindo, emotividad, dolor por momentos e ilusión. Los protagonistas, que fueron los futbolistas, fueron buenos y hubo taquilla, porque la afición respondió, pero no pudimos escribir el final que merecía la película", ha confesado el rosarino, quien pese al amargo desenlace, en alusión a la caída del Elche de la pelea por el ascenso, afirma que la experiencia ha sido valiosa.

"El fútbol y la vida tiene eso. No todos los finales son exitosos. Nadie me quita lo vivido y lo aprendido, el orgullo de haber acompañado a estos protagonistas y haberme vinculado con este público y esta ciudad", ha argumentado. "Parece que el final lo quita todo, pero la vida te muestra que lo sembrado crece y da sus frutos", ha explicado.

El rosarino ha admitido que le hubiera gustado seguir al frente del Elche, si bien asume que en el fútbol mandan los resultados. "Entiendo cómo funciona esta industria. Vine aquí para llevar al Elche a Primera, pero también para dar oportunidades a los jóvenes y que la gente se conectara con el equipo. Todo eso pasó. No me voy vacío, porque el rodaje de la película fue digno", ha insistido.

Beccacece se ha mostrado optimista por el futuro que le espera al Elche y ha deseado que su sucesor pueda recoger "algo de lo sembrado". Cuestionado por si echó de menos durante la temporada una apuesta decidida del club por delanteros que marcaran las diferencias, el técnico ha defendido a sus jugadores. "Me lo dieron todo. ¿Qué habría pasado si hubiera tenido dos delanteros goleadores? ¿Y qué hubiera pasado si en lugar de estar yo está Guardiola?", ha reflexionado el entrenador, quien ha insistido en que con los jugadores que tenía en su plantilla se podía lograr el ascenso.

"Llegamos a mayo como yo quería, en playoff y con opciones de ascenso. Pero nos faltó el final. La derrota en Santander nos hizo daño", ha confesado el rosarino, quien ha afirmado que durante su etapa en el Elche "me he vaciado de energía y he puesto el corazón, amor y conocimiento". "Me siento en paz", ha sentenciado el entrenador.

La fiesta del Leganés

El testamento de Beccacece se firmará este domingo en Leganés ante un equipo que se juega el ascenso. El entrenador argentino garantiza que el Elche respetará la competición y que no irá de convidado de piedra a la fiesta de su rival. "Actuaremos como profesionales. Tenemos que hacer nuestro papel. Jugamos por esta camiseta y vamos a ir a competir contra uno de los mejores equipos del año", señaló el entrenador, quien recordó que si el Elche estuviera en el lugar del Eibar, conjunto que necesita un tropiezo del Leganés para ascender, también esperaría lo máximo de su rival.

"Vamos con la ambición de mostrar lo que no pudimos mostrar en el tramo final porque no nos alcanzó", ha declarado Beccacece, quien ha presumido de que durante su estancia en el club "no hemos engañado a nadie ni prometido nada que no hayamos cumplido". "Tememos que darlo todo por honor y profesionalismo. Soy un animal competitivo y quiero ganar siempre, Ojalá mi equipo muestre todo lo que ha hecho durante el año y lo pueda concretar", sentencia.