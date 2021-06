El fútbol se postra a los pies de Nino

Nino ya no está, pero su sombra es alargada y el eco de sus gestas retumbará de generación en generación. Para valorar la verdadera dimensión del mito solo hay que echar un vistazo a las redes sociales y comprobar la avalancha de mensajes, reconocimientos y felicitaciones provocados desde que el delantero almeriense, de 41 años, anunció este lunes que abandonaba el fútbol profesional.

La nobleza del fútbol y la clase media. El pasado, el presente y el futuro. Todos han querido despedir como merece a un jugador de otra época. Incluso Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, ídolo de infancia del almeriense, le envió unas sentidas palabras. Aseguró que el ex capitán del Elche deja un “recuerdo imborrable” en su paso por el fútbol y le calificó como “referente” para todos los jóvenes que sueñan con ser futbolistas profesionales.

“Gracias por todo lo que has representado y un muy fuerte abrazo”, añade el ex delantero de la selección española y del Real Madrid, club de cuya cantera formó parte Nino.

También el portero de la selección española y del Manchester United, David de Gea, declarado seguidor del Elche, también hizo mención a la retirada del delantero con un mensaje en redes sociales con el lema #leyendaeterna. Posteriormente, en Instagram afirmó que era una “pena” su retirada y le agradeció “todo lo que ha conseguido a lo largo de su carrera”. “Has hecho feliz a muchísima gente y a un club. Gracias por todo lo que has hecho por el fútbol y por el Elche”, apostilló el madrileño.

El talentoso jugador inglés del Southampton en los 90, Matt Letticier, por el que el ex delantero sentía admiración, también envió un mensaje calificando como “leyenda” su trayectoria, mientras que otros compañeros de sus inicios, como el argentino Mariano Armentano y el alicantino Raúl Ivars le han felicitado por todos los éxitos y logros conseguidos, o más recientemente, como el ex capitán Edu Albacar. Todos destacan la magnitud de sus logros y consideran un privilegio haber podido acompañar a “la leyenda” en su largo camino.

El veterano Miguel Quirant, histórico defensa del Elche al que Nino arrebató la marca de partidos oficiales, deseó “suerte” al ya ex jugador en su nueva vida y aseguró que siempre será “querido y tendrá carisma” entre la afición ilicitana después de “todos los récords” que ha batido.

Algunos de sus últimos compañeros de vestuario, como el portero Edgar Badía, el capitán Gonzalo Verdú o Fidel Chaves también han mostrado su admiración por la trayectoria del almeriense.

Y si de algo ha presumido el Elche con Nino es que se trataba de un jugador que transmitía “valores” e imagen “de club”. Por eso los componentes del equipo Genuine del club ilicitano han grabado un vídeo en el que le rinden tributo, como muchos chavales de la cantera ilicitana.

También los otros clubes por los que pasó, como Levante, Tenerife y Osasuna, y entidades rivales han mostrado sus respetos a la impecable trayectoria del almeriense. Incluso los periodistas que suelen cubrir la actualidad del Elche han actualizado sus perfiles personales con fotos con el ex delantero. “Yo vi jugar a Nino”, se repite con orgullo desde hace días en Elche y en toda la España futbolística.