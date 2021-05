El Elche busca una carambola a dos bandas para seguir en Primera

Todo o nada en el Martínez Valero. Y en Huesca. El Elche se juega en los últimos 90 minutos de la temporada su continuidad en Primera División y lo hará sin depender de sí mismo y mirando de reojo otros campos, sobre todo el Alcoraz.

Aunque también hay otras combinaciones, casi todas las opciones de salvación pasan por ganar a un Athletic Club que no se juega nada y esperar que el Valencia, club amigo y hermano, retrase unas horas las vacaciones para impedir la victoria oscense.

No es, un mucho menos, una combinación imposible, pero no depender de sí mismo es lo que atormenta al entorno franjiverde que, pese a todo, confía en la carambola. Y es que Huesca, por mucho que Fran Escribá enfoque al Athletic, es el epicentro de la lucha por el ascenso.

Importa tanto ese partido que el Elche, ganando, podría no salvarse si gana el Huesca, pero empatando o perdiendo puede alcanzar la salvación mientras no gane el conjunto oscense.

Espera, por lo tanto, una tarde de transistores y de emociones. “Tenemos que centrarnos en nuestro partido. No podemos volvernos locos ni hacer un partido de furia porque nos estaremos equivocando”, avisa Escribá, quien admite que jugará con la información que le llegue de los otros campos, pero solo en la segunda parte.

“No es que quiera que estemos pendientes de todo, pero sí gestionar la información”, reiteró el preparador, quien admitió que será inevitable enterarse de lo que sucede en el resto de los campos por la reacción de los aficionados en las gradas. “No nos queda otra cosa que intentar ganar y luego mirar a Huesca. Este equipo es de los más honestos que he visto.

Escribá es valenciano y presume de su amistad con ‘Voro’, entrenador del equipo de Mestalla. Sin embargo, aseguró que durante la semana no le ha llamado para pedirle un favor ante el Huesca. “Es mi amigo y lo seguirá siendo el domingo pase lo que pase”, dijo el preparador del Elche. “Sería de mal amigo hacer una cosa así”, zanjó el tema Escribá, quien se mostró convencido de la profesionalidad de todos los equipos implicados en la pelea.

Mojica, alta

En lo estrictamente deportivo, Escribá no ha dado pistas sobre la alineación o el esquema. El técnico no podrá contar con Diego González, sancionado, pero recupera al colombiano Johan Mojica, fuera del equipo varias semanas por una lesión muscular. Todo apunta a que Josema será el que cubra la ausencia de Diego González, aunque no es descartable un cambio de dibujo, lo que permitiría a Mojica recuperar su lugar en el once.

El Athletic, que ha enlazado dos derrotas seguidas en las últimas jornadas, está deseando que la temporada se acabe y más centrado casi en la fase de ascenso del filial que en lo que le resta de Liga. Llega a Elche sin objetivos y con la única intención de seguir rodando a sus jóvenes cachorros. Raúl García, sancionado, y Muniain, lesionado, no han viajado, por lo que el ataque vasco estará formado por Sancet y Villalibre.

Otros veteranos como Yuri Berchiche o Capa tampoco estarán en el Martínez Valero por lesión, por lo que el Athletic presentará un equipo completamente alternativo para cubrir el expediente. El Elche tiene ante sí una ocasión de oro para, por lo menos, cumplir su parte de la carambola y esperar que el Valencia haga su parte ante el Huesca de Pacheta.