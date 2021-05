Ana Merino: “Hasta que no cumplí los cuarenta y tantos, no me sentí preparada para la novela"

Ana Merino (Madrid, 1971) ha vivido siempre rodeada de literatura. Quizá fue su padre, el escritor José María Merino, quien le inculcó su pasión por las metáforas, las hipérboles u otros recursos poéticos. Fuera como fuese, lo cierto es que Ana Merino es una gran escritora con gran trayectoria en diferentes géneros literarios: poesía, teatro, cómic, ensayo.

Lo único que le faltaba por escribir era novela, y qué mejor forma de debutar que hacerlo con una obra coral titulada, El mapa de los afectos (Ediciones Destino), la novela de ficción con la que obtuvo el Premio Nadal 2020.

La escritora ha vivido 26 años en Estados Unidos, realizó una maestría en Columbus (Ohio) tras licenciarse en Historia Moderna y Contemporánea en Madrid. Más tarde, realizó el doctorado en la Universidad de Pittsburgh (Pensilvania), lugar donde escribió una tesis sobre el cómic en el mundo iberoamericano, y finalmente en el estado de Iowa fundó su propio centro de estudios, Máster of Fine Arts (MFA) de Escritura Creativa en Español, que dirigió hasta finales de 2018.

El mapa de los afectos

Una pequeña comunidad rural de Iowa es precisamente el escenario en el que se desarrollan los hechos de su última novela. El libro comienza con una relación sentimental entre Valeria, una maestra de preescolar y Tom, un hombre 30 años mayor que ella, así como la historia de un niño de cinco años cuya madre acaba de fallecer. Greg es otro de los protagonistas, un hombre adicto al sexo que recurre a menudo a la prostitución. La novela habla de los diferentes habitantes del pueblo.

En ella, “todas las edades están representadas”, tal y como indica la autora. Otros temas como el acoso laboral, una desaparición, la muerte, una violación y el cambio climático tienen gran trascendencia. Pero a pesar de los tintes amargos de la historia, la bondad es el tema central del texto porque sin ella, los habitantes del pequeño pueblo de Iowa no habrían conseguido sobrevivir.

La autora diseña un mapa literario de la evolución sentimental de los personajes a lo largo de 20 años. “Es un libro que habla de la bondad humana. Uno de los protagonistas trabaja como reponedor en un supermercado. La publicación del libro coincidió con la pandemia, momento en el que descubrimos aquellas personas que son indispensables, y que no nos dábamos cuenta", expone Ana Merino.

La escritora describe la bondad como una cualidad imprescindible para hacer el bien y mejorar el mundo. “La actitud de los seres humanos que entienden al otro, las que hacen que preservemos hacia lo luminoso, hacia lo vitalista y hacia lo bueno. La bondad como una materia prima indispensable”, añade.

Escribir desde la madurez

La ganadora del Premio Adonáis de Poesía (1994) ha hablado del proceso de creación de la novela. Cuenta que cada género es diferente y por tanto, presenta una dificultad distinta. Ana Merino ya tenía un bagaje como escritora y El mapa de los afectos le ha permitido “abrirse a muchas voces y a muchas atmósferas”.

Sobre el género del teatro afirma: “Cuando tú estás escribiendo para teatro tienes que condensar ese espacio, los personajes y la acción”. Sobre la poesía, añade: “ La poesía viene desde el interior, es una introspección hacia el interior.

Por eso es un género de la juventud, y yo llego a la novela desde una madurez como escritora”. Merino cuenta que ha sido un proceso muy bonito, pero que no se había sentido preparada antes para llevarlo a cabo. “Cada género es diferente pero yo hasta que no cumplí los cuarenta y tantos no me sentí emocionalmente preparada para escribir una novela”, revela.

Asimismo, Merino añade: “el novelista normalmente tiene que tener un perfil de persona muy curiosa y una capacidad para distanciarse y acercarse a sus personajes, para no acercarse a su propia voz. En ese sentido, la madurez ha funcionado muy bien”.

La escritora estará en la Feria del Libro de Alicante el próximo 24 de mayo junto a otros autores que también han ganado el Premio Nadal: Víctor del Árbol (23 de mayo) y Najat El Hachmi (24 mayo). Asimismo, coincidirá en esta 51.ª. edición con otros prestigiosos autores como Manuel Vilas, (su marido), y la periodista Sonsoles Ónega, entre otros.