Latorre: "No se nos puede pedir más, hemos competido al límite de nuestras posibilidades"

El TM Benidorm cerró con una alegría en competición europea ante el PAUC Handball francés un 2022 para el recuerdo en el que el equipo tocó el cielo en la Liga Asobal, en la que quedó cuarto, su mejor clasificación de siempre, pero en el que también ha tenido que hacer frente, sobre todo en el último trimestre, a un calendario agotador en unas circunstancias muy adversas.

El equipo se marcha de vacaciones vivo en Europa, con dos victorias en seis jornadas, y en la zona media-baja en la Liga. Los números no dicen mucho, pero para su entrenador, Fernando Latorre, son motivo de orgullo si se tiene en cuenta todo lo vivido y sufrido en su vestuario desde septiembre.

"Estoy súper contento con el rendimiento de los jugadores. Es difícil poder hacer más con lo que tenemos. Para otro equipo, con las circunstancias que hemos vivido, habría sido dramático. Llevar los puntos que llevamos a pesar de las bajas, lesiones y viajes es de nueve alto o diez", resume el alicantino.

Y es que para el TM Benidorm todo comenzó a torcerse en las primeras semanas del curso. La salida del argentino James Parker con destino a Egipto, tras pago de su cláusula de rescisión, dejó al equipo sin su principal amenaza ofensiva. Luego llegaron las eternas lesiones de Rubén Santos y de Rolandas Bernatonis, los dos jugadores llamados a dirigir al equipo en la pista y, por si faltaba algo, los problemas burocráticos que retienen a Mladen Sotic en Serbia desde hace meses.

Además, Pepe Oliver sigue de baja tras operarse del hombro este verano y Edu Calle ha jugado los últimos partidos con la rodilla lesionada, hasta el punto de que ha tenido que pasar esta semana por el quirófano. "No hemos tenido apenas rotaciones en los partidos ni calidad en los entrenamientos, ya ha habido semanas que apenas hemos entrenado entre partidos, viajes y descanso", reconoció.

"No nos ha pesado solo el cansancio físico, sino también el psicológico", añade Latorre, quien ha tenido que reinventar jugadores y cambiarlos de posición para formar un equipo competitivo y echar mano de la cantera, la gran sorpresa agradable del año. Barceló, Sempere y Adrián, hace meses en Primera Nacional, se han ganado a pulso un hueco en el primer equipo y su rendimiento es sobresaliente. Barceló ya ha derribado las puertas de la selección absoluta argentina y Sempere acaba de ser citado por la júnior de España.

La experiencia

"Como entrenador me motiva mucho trabajar con jóvenes y ayudarles a crecer, pero en el balonmano de alto nivel también se necesita experiencia y veteranos para determinados momentos del partido o situaciones en el vestuario. El equilibrio es la clave, pero es una gozada ver cómo están creciendo los chavales", reflexiona.

Fernando Latorre elogia el esfuerzo de sus jugadores durante esta primera mitad de la temporada.

"Todos, jóvenes y mayores, han tenido un rendimiento extraordinario y han creído a ciegas en lo que les hemos planteado. Jugar siete contra seis en ataque no es un capricho, sino necesidad, por ejemplo. El equipo, pese a todo, no se ha roto y ha creído", añade con orgullo Latorre, quien solo lamenta que el TM Benidorm solo dejó de competir en los dos últimos partidos de Liga. "En el resto hemos estado por encima de nuestras posibilidades. Y es algo que admiten hasta los entrenadores rivales", desvela.

Con tantas lesiones y penurias, Latorre admite que se les está haciendo difícil disfrutar de Europa "sobre todo porque suecos, alemanes y franceses te pasan por encima físicamente", pero añade con orgullo "nunca hemos bajado la cara y siempre hemos ido a muerte ante ellos".

Ahora el TM Benidorm disfrutará de vacaciones hasta el 9 de enero. Para entonces Latorre confía en recuperar a algunos de los lesionados y no disimula la necesidad de reforzar al equipo. "Las segundas vueltas siempre son más complicadas porque todo el mundo ya se juega algo. Cualquier rival tiene siete u ocho primeras líneas y lanzadores o puede dejar sin convocar a gente. A nosotros eso no nos pasa y no sé si se puede estar mucho más tiempo así", sentencia el entrenador.

