El Intercity adquiere suelo en Rabasa para desarrollar Alicante Park

El CF Intercity ha ejecutado la opción de compra de cerca de 100.000 metros cuadrados en Rabasa, en Alicante, donde prevé desarrollar el proyecto Alicante Park, según ha informado la entidad a través de una nota pública este lunes.

La operación se ha cerrado por un importe total de 2,6 millones de euros. De esa cantidad, 1,8 millones ya han sido abonados, mientras que los 800.000 euros restantes se pagarán en un plazo de diez años, a razón de 80.000 euros anuales.

La adquisición del suelo permite al club, según detalla la nota pública, asegurar la disponibilidad de los terrenos sobre los que se asentará el proyecto y avanzar en su desarrollo, una vez superado uno de los principales condicionantes iniciales.

Este movimiento se produce en un contexto marcado por la mala dinámica deportiva del equipo de fútbol en Segunda Federación y tras la reciente salida del grupo Lucentum de la estructura polideportiva vinculada a la entidad, si bien el club mantiene su hoja de ruta en el desarrollo de sus proyectos estratégicos no necesariamente ligados a los resultados deportivos.

El proyecto Alicante Park contempla la construcción de un recinto para eventos deportivos, culturales y de entretenimiento.

Entre las instalaciones previstas figura un estadio de fútbol con una capacidad inicial de 10.000 espectadores, ampliable, así como un espacio preparado para conciertos y grandes eventos con aforo superior a 30.000 personas.

El complejo incluirá además zonas destinadas a restauración, ocio y actividades vinculadas al deporte, con el objetivo de mantener actividad durante todo el año.

La inversión estimada supera los 60 millones de euros. El club plantea este desarrollo como una vía para diversificar su actividad y generar nuevas fuentes de ingresos vinculadas a la organización de eventos.

El presidente del club, Salvador Martí, señaló que la operación supone un avance en la ejecución del proyecto.

"Estamos construyendo una infraestructura que contribuirá al desarrollo económico y social de Alicante", afirmó. "La adquisición de los terrenos confirma la voluntad de la entidad de avanzar en su implementación", añadió el dirigente.



El Intercity, según detalla el comunicado, continúa trabajando en la tramitación administrativa necesaria para el desarrollo del proyecto, que busca "acoger eventos de ámbito nacional e internacional y generar actividad económica en su entorno, con impacto en sectores como el turismo, la hostelería y los servicios".