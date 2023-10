CBI Elche, la solidaridad como forma de entender el baloncesto

El CBI Elche no es un equipo de baloncesto común. El club nació el pasado marzo uniendo dos equipos de la ciudad enfrentados, el CB Ilicitano y el Elche Basket Club, para crear uno solo con un modelo solidario, innovador y sostenible a nivel financiero.

El CBI Elche tiene un propósito claro: "Formar a los mejores deportistas, pero sobre todo a las mejores personas". Así lo señala el director de operaciones, Andrés Karp, quien explica que la recaudación de cada partido que los equipos masculino y femenino juegan de local va destinada a una organización benéfica.

"Como son 12 los partidos de los primeros equipos en Elche, lo que hacemos es tener un patrocinador del partido y una asociación a la que le cedemos toda la recaudación", comenta Karp. El miembro de la dirección del club afirma que los más de 1.300 euros recaudados el pasado fin de semana "fueron para una asociación para personas con alzhéimer".

Además, el responsable manifiesta que "cada equipo de las categorías inferiores del club lleva en la camiseta el nombre una de las 12 asociaciones benéficas, como Elche Acoge, Integra-t o Aiteal". El CBI Elche es una organización pionera en este movimiento, "lo he investigado y no he visto otro equipo que haga lo mismo", asegura Karp, quien recuerda las caras de sorpresa en el club cuando se le ocurrió la idea. "Cuando lo dije todo el mundo se quedó loco y preguntó cómo iba a hacer eso", añade.

El directivo cuenta cómo consiguió crear un "proyecto de ciudad". "Los clubes iban cada uno por su camino y eran enemigos hasta que se dieron cuenta de que necesitaban unir fuerzas en relación a un propósito común, porque cuando crecen se vuelven más inmanejables".

"La gente que juega al baloncesto en su mayoría son de clase media o media alta", y añade que "los chicos vienen a entrenar con zapatillas de 200 o 300 euros y queríamos que dejasen de vivir en esa burbuja y que sean conscientes del contexto y la sociedad en el que viven".

Objetivos e igualdad

El equipo de baloncesto ilicitano masculino milita esta temporada en la Liga EBA, con el objetivo de escalar divisiones en los próximos años con un proyecto deportivo ambicioso, pero asentado en sus principios. "Queremos que sea un camino basado en nuestros valores", apunta Karp. Así, dice que no tienen prisa porque lo importante es "construir una forma de ver el mundo".

En el ámbito de la igualdad CBI Elche también es un referente. "El club apuesta por la igualdad y la equidad desde el área de comunicación, en medios deportivos e instalaciones", puntualiza. Por otro lado, a las jugadoras, que dejan antes la práctica de baloncesto cuando empiezan la universidad ante las pocas perspectivas de futuro de convertirse en profesionales, quieren darles un sueldo y formarlas como entrenadoras. Todo ello en un proyecto a tres años en el que esperan profesionalizar el equipo femenino y que suba de categorías.

De igual modo, la organización ilicitana tiene clara la importancia del deporte en la vida de los niños y los jóvenes, siendo "el tercer pilar junto a la familia y la educación". Con ese objetivo, incorporarán el próximo año clases de inglés, de refuerzo escolar, de nutrición y de psicología para formar desde el club a los jugadores y jugadoras, "porque a los chicos y chicas nadie los cuida a nivel psicológico", sentencia.

