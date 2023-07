De cantar en las Hogueras de Alicante a Feijóo a hacerse viral en las calles de Roma con Queen

Ha cantado delante de Feijóo estas Hogueras y en la plaza del Popolo en Roma en un vídeo que hizo viral al interpretar el Bohemian Rhapsody de Queen. Inés Domínguez de Alicante, con 17 años, asegura que no parará de cantar desde que empezó en el musical mientras sueña con ser Nala en El rey león.

Y todo empezó con dos no que le dieron durante dos años consecutivos en las pruebas de reparto de los musicales navideños de Cortylandia. Fueron el arranque de una niña que entonces tenía 11 años y que se mantuvo firme en su empeño y aprendió a controlar los nervios ante un jurado hasta que entró.

"El segundo castin de Cortylandia doy las gracias de que me saliera mal porque vi que no pasaba nada: luego he seguido cantando", cuenta. Las ganas de esforzarse que sintió aumentaron porque tuvo claro que "que no pasaba nada porque seguiría haciendo lo mismo: ahí me quitó el miedo a que saliera mal". El saber que iba a disfrutarlo "me hace ir más tranquila y que puedo disfrutar la ocasión".

Las clases de canto que empezó a seguir en una academia le sirvieron para dar el gran paso. "Mi profesora Claudia dijo que tenía muchas cosas para sacarme", recuerda ahora. Así trabajaron para mejorar una voz "muy finita" y empezar a sacar la suya con que afrontar retos como la Whitney Houston de El Guardaespaldas. Su I have nothing es el tema por el que dice que "empecé a cantar en serio".

A través de las redes sociales ha ido demostrando esas capacidades y abriendo nuevas puertas. A Cortylandia volvió del 2019 al 2021, afianzándose para nuevas oportunidades, como cuando se convirtió en la primera voz femenina que cantaba el himno del Hércules.

"Violeta Trives, una de las que estaba en la organización del centenario, me vio en Instagram", recuerda. Aquel vídeo hizo que contactara con Silvia Aguilar, directora de comunicación de El Corte Inglés Alicante, para contactar con ella y aportara su visión. "Me dijo que lo versionara a mi manera, en rollo guitarra, como lo que subo por Instagram y les dije que sí porque me apunto a un bombardeo", reconoce risueña, de forma que ya lo ha cantado en dos ocasiones en actos del Hércules.

Sus referentes son voces reconocidas en las décadas de los 80 y 90 como Ana Torroja, Bon Jovi, Michael Jackson, Whitney Houston y Rosana. Lo que cuadra cuando afirma que "que he nacido en la generación equivocada porque yo y la tecnología no…".

En esos primeros pasos que va dando incluye la composición de sus temas propios, aunque "es algo que pocas personas han oído" porque "es algo que tengo muy secreto". Pero sabe también que aquello se rompió con dos temas publicados en las redes durante el último año, uno para la Navidad y otro para la Semana Santa.

Así va sumando galas como la de Festers d'Alacant y los premios Miguel Hernández que la van presentando a un público cada vez mayor. De esa forma, cuando estas Hogueras estaba en su comisión de Florida Portazgo y recibió la visita oficial de Carlos Mazón y de Alberto Núñez Feijóo no se cortó cuando le pidieron que cantara unos temas. El mencionado I have nothing, It’s my life de Bon Jovi y La despedida de Cami fueron los escogidos para sorprenderlos.

Semanas antes era ella misma la sorprendida durante su viaje de fin de curso a Italia. "Unos amigos fuimos a la plaza del Popolo y llegó un chico con un piano y un altavoz, cantaba muy bien y la gente pasaba y no le hacía caso nadie", recuerda. A eso se sumó otro y un amigo suyo, Izan, la animó a lanzarse.

"Me dieron el micrófono para cantar Bohemian Rhapsody, que era la que tocaba el chico", una elección que acertó con sus gustos. "Y es verdad que fue muy guay porque la plaza empezó a llenarse y yo estaba flipando: ¡en medio de Italia, la gente escuchándome!", confiesa risueña.

El vídeo que grabaron de aquello fue a parar a las redes y de ahí a los medios. "Mi padre me dijo que no había tenido nada que ver y yo 'vale, vale claro que sí'. Y me empezó a llegar por varios grupos y no le hacía caso" hasta que "cuando llegué aquí vi que era una de las noticias más vistas una semana".

