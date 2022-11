Así es la conmovedora versión de 'Brividi' que hace la adolescente alicantina que ya se ha colado en La Voz y Got Talent

"Desnuda aquí sin ti, a veces no sé qué decir", canta de manera desgarrada Adriana Tonda en la versión de la canción italiana candidata a Eurovisión Brividi. Su traducción al castellano de las letras de Mahmood y Blanco suma ya más de 86 000 reproducciones solo en su perfil de TikTok. Un logro con el que prosigue su carrera la joven de Alicante que con 19 años ya sabe lo que es conquistar al público gracias a concursos como La Voz Kids y Got Talent.

Esa soltura para manejarse en los platós de televisión y que trabaja ahora para hacerlo en los escenarios con musicales, al principio se frenaba por la vergüenza. "Los profesores de música nos dijeron que teníamos que cantar una canción y canté una de Violetta", recuerda en la redacción de EL ESPAÑOL. Era entonces una niña a la que le avergonzaba "cantar mirando al público" así que lo hizo mirando a la pizarra. Cuando terminó, "el profesor me dijo que fuera a un casting y gané".

Gracias a eso se pasó dos Navidades cantando en el musical que prepara El Corte Inglés, "es una de las cosas más bonitas que recuerdo". Ahora siente de nuevo el calor de los seguidores con esta versión con la que quería liberarse de una obsesión, el original de Mahmood y Blanco.

Adriana Tonda, versiona 'Brividi' Miquel Hernandis

"Desde siempre me ha gustado mucho Eurovisión y lo veo todos los años", explica. Este año, como gran parte de la audiencia en España, lo hizo con más interés gracias al impulso del Benidorm Fest, de ahí pasó al de San Remo y se produjo la magia. "Escuché Brividi y me encantó, era de mis favoritas". Tanto que siguió y siguió con ella desde febrero hasta mayo, cuando llegó la cita de Turín.

[Así es Javier Santacruz, el alicantino que ha pasado de tocar en la calle a conquistar a los 'coaches' de La Voz]

La pasión de los dos intérpretes originales la animó a versionarla. "Y pensé por qué no la traduzco y así la gente la puede escuchar", recuerda. Con las páginas de traducción en línea se lanzó para adaptar la letra hasta su "vamos, no huyas de aquí, no me dejes así, desnuda aquí sin ti".

Atrás queda esa vergüenza que sentía, "se me pasó porque cantar era mi pasión". Y adaptar y componer forman parte de su vocación: "Siempre he tenido ganas de contar y llevo grabando desde hace un montón". Con esa determinación también se atrevió a presentarse a la primera edición de Got Talent España sin decir nada a sus padres.

[Moglia quiere conquistar el mundo desde Alicante y romper las barreras del rap]

"Un día, de viaje en los Pirineos, le llegó a mi madre un correo que decía que había pasado a los castings. Y mi madre no lo sabía", reconoce risueña. Apenas había entrado en la adolescencia y se había lanzado a enviar un vídeo que se había grabado en casa después de ver el anuncio por televisión. Para convencer a los encargados de seleccionar escogió un tema con el que creía que demostraría su potencial, Hurt de Christina Aguilera.

Aquello funcionó. Y después de las pertinentes explicaciones a sus padres que veían que lo que parecía un pasatiempo infantil tenía mucha más fuerza a través de su determinación se presentaron a las pruebas. Ella aún iba a primero de la ESO, cuando se grabó el programa. Enfrente tenía de jurados a Edurne, Jorge Javier, Jesús Vázquez y Eva Hache. Y a la cantante, que también pasó por Eurovisión, la convenció con facilidad porque también había versionado el tema de Aguilera. "Y los cuatro dijeron que sí", cuenta orgullosa.

Su familia, recalca, siempre la ha ayudado a mantener los pies en el suelo cada vez que cruzaba una meta como esta. "En un momento de euforia, te suben inmediatamente los seguidores en las redes, pero siempre he sabido que no te vas a hacer de repente famosa", razona.

A los 15 volvió a ponerse ante las cámaras de televisión. Llevaba entonces ya tres años yendo a una escuela de Madrid para perfeccionar su técnica. En ese tiempo demostró su disciplina con los madrugones necesarios para viajar hasta la capital para estudiar y estudiar. "Tenía muy claro que quería dedicarme a esto y te tienes que sacar los estudios", señala.

De La Voz Kids recuerda con entusiasmo su paso por las batallas y el formar parte del equipo de David Bisbal, uno de sus artistas favoritos. "Me quedé con la experiencia de haberlo pasado brutal, de conocer gente increíble y fue una experiencia de diez que me ayudó mucho en todo", cuenta de su paso por el programa hasta la fase de las batallas.

Tras acabar bachiller, sigue estudiando para dar el salto al teatro musical. "Tengo muchos proyectos de versiones y de subir temas propios a Spotify", avanza. Con eso quiere "dar esos pasitos porque tengo en la cabeza canciones, a ver si llego a más gente".

Sigue los temas que te interesan