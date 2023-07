Ozuna, Jhayco, Bryant Myers, Lunay y Juan Magán, brillarán en Torrevieja el fin de semana del 5 y 6 de agosto en el RBF

El Reggaetón Beach Festival, el evento de música urbana más importante de Europa y el festival musical que actualmente más entradas vende en España, llegará el fin de semana del 5 y 6 de agosto a Torrevieja después de su paso en esta misma provincia por Benidorm. El parque Antonio Soria acogerá un evento musical con todo tipo de oferta cultural y de ocio para todos los públicos.

Con el 90% de las entradas vendidas y un gran cartel internacional encabezado por Ozuna (San Juan, 1992), la cita contará con las actuaciones de la superestrella de Puerto Rico -intérprete de Dile que me quieres, Mi niña, Te pienso y Monotonía- y uno de los iconos del reggaetón desde hace casi una década, Jhayco (Puerto Rico, 1993) con temas como Adicto, Medusa, No me conoce o Famouz.

También actuarán Bryant Myers (Puerto Rico, 1998) y sus éxitos Como panas, No ando solo, Esclava o Un ratito más; Lunay (Puerto Rico, 2000), interprete de Ella, Vudú, Ando solo, Todo o nada u Only Fans; y Juan Magán (Badalona, 1978), conocido por Ella no sigue modas, Barrio, Por fin te encontré o Caliente, el himno oficioso del festival, pero también artistas consagrados como Chimbala, L-Gante, Young Miko, Omy de Oro Polimá Westcoast, Atomic Otro Way, Jeipy y Ana da Silva.

Este verano RBF trae además mejoras en la puesta en escena de todos sus recintos con sus tres escenarios (el principal de más de 50 metros), una gran zona Vip y la última tecnología en sonido e iluminación. Se han implementado férreos protocolos de acceso, control de aforos en tiempo real y medidas para evitar las largas colas.

Actuación de Jhayco.

Todo ello es posible gracias a la contratación de más personal (1 trabajador cada 25 visitantes) y al esfuerzo de los promotores por innovar continuamente. Para mejorar la seguridad se ha implementado el uso de las tecnologías más avanzadas de iluminación nocturna y reconocimiento facial, con el fin de garantizar el respeto a todos los asistentes y que puedan vivir estos momentos inolvidables con absoluta tranquilidad.

RBF es mucho más que un festival de música de dos días, es una experiencia única que combina un ambiente excepcional con conciertos de los artistas internacionales más relevantes del momento con un sinfín de actividades complementarias.

RBF es fiesta, valores y cultura

Su horario diurno respeta el sueño de los vecinos y sus actividades están pensadas para toda la familia: atracciones acuáticas, batucadas y pasacalles, clases de baile, de zumba o defensa personal. En sus diversos espacios ofrecerá también zonas chill out, una enorme piscina, food trucks con todo tipo de propuestas gastro, talleres de belleza, maquillaje y peluquería, un mercadillo con stands de pequeños comercios locales…

El festival es un hito en las principales plazas turísticas de España durante el verano.

Todo esto lo ha convertido en su corta historia en el Festival más popular y mejor valorado entre los españoles. Es además el evento de música urbana más importante de Europa y el festival musical que más entradas vende en España, se prevé que ese año pasen por él hasta 600.000 personas. También es el evento que más de 50.000 jóvenes han elegido para usar su Bono Cultural

Al estar presente el Tour en los destinos turísticos más importantes de nuestro país, Torrevieja no podía ser una excepción y este año ha vuelto a ser parte de la gran familia de RBF. Una familia que cuenta con valores muy importantes e irrenunciables que se traducen en ayudar a las economías locales, promover la sostenibilidad del evento y el respeto al medio ambiente o incitativas como los Puntos Violeta para actuar ante posibles abusos contra las mujeres con equipos especializados, etc. El conjunto del tour RBF 2023 tendrá un impacto de más de 120 millones.

