Carlos Goñi, de Revolver, en Alicante: "Estoy agradecido, la vida me está regalando muchas cosas"

"La vocación sirve básicamente para que puedas llenar la nevera, y que eso te permita seguir haciendo lo que haces". Así lo define el vocalista de la banda Revólver, Carlos Goñi (Madrid, 1961), que se pasa tocando la guitarra desde que se levanta y hasta que se acuesta, y que el próximo 29 de julio lo hará también sobre el escenario Jardines de Abril del Festival Noches Mágicas en Alicante.

La banda Revólver es el mítico grupo liderado por el músico Carlos Goñi desde su fundación en 1988. 'El roce de tu piel', 'Si es tan solo amor', 'Dentro de ti' (canción dedicada a la ciudad de Valencia), 'Esclavo de tu amor', 'Mi rendición', 'Calle Mayor', 'El dorado', 'San Pedro' y 'El faro de Lisboa, son algunas de sus canciones más populares.

Más de 30 años después, el artista reconoce que Revólver está en uno de los mejores momentos de su existencia. Su último disco, 'Adictos a la Euforia' (Altafonte, 2023), ha sido número 1 en ventas en formato físico. "Tengo la mejor banda de todos los tiempos. Somos cuatro, y así seguirá siendo mientras que yo pueda seguir", afirma.

[El reto de pinchar en un festival indie, de "cómo nos vamos a divertir" a mezclar Raffaella con AC/DC]

Cuestión de vocación

Desde EL ESPAÑOL de Alicante preguntamos al cantante por el secreto del éxito, a lo que él responde que es una cuestión de vocación. "Mucha gente se pasa la semana trabajando y pensando en el fin de semana o en que llegue el 1 de cada mes para cobrar y poder hacer lo que les gusta. Yo soy feliz simplemente tocando la guitarra". Además, añade: "La vocación sirve básicamente para que puedas llenar la nevera, y que eso te permita seguir haciendo lo que haces".

Las cosas no han sido siempre fáciles para este madrileño, criado en Valencia, ya que los primeros años no fueron buenos. "Cuando la vocación te trinca la garganta pasan dos cosas. En primer lugar, sabes lo que vas a ser el resto de tu vida, pero no si lo harás desde el éxito o desde el fracaso".

En lo que respecta a la actualidad, Goñi se siente mejor que nunca tras haber perdido más de 30 kilos en los últimos años. "Soy feliz, no le puedo pedir nada a la vida. Vivo con una mujer maravillosa y un perro maravilloso en un pueblo de la Sierra de Guadarrama en Madrid".

Resiliencia: "Soy feliz"

El músico valora mucho su salud, después de haber pasado cuatro años con un 15 por ciento de visión y haber sufrido de hernias discales. Confiesa que el 2019 fue el año en el que peor física estuvo: "toqué fondo".

Sin embargo, eso le motivó a luchar por mejorar, incluso a la práctica deportiva. Se considera gran aficionado a la marcha nórdica. "Lo grandioso de estas cosas es que te adaptas a todo. Yo soy más de tirar para adelante y no echar la culpa de las cosas que nos pasan a terceros. Me ha cambiado todo, y ha sido para bien", concluye el artista.

Sigue los temas que te interesan