El festival Noches Mágicas de Alicante anuncia nuevas confirmaciones y un minifestival 'indie'

La intensa agenda musical de este verano en Alicante sigue creciendo. El festival Noches Mágicas anuncia los artistas que formarán parte de la onceava edición del 27 de julio al 13 de agosto en el recinto Jardines de Abril en Sant Joan d’Alacant.



A las anteriores confirmaciones de Luz Casal el 28 de julio, Ara Malikian el 30 de julio, Goyo Jiménez el 2 de agosto, Siempre Así el 3 de agosto, Los Secretos + 80’s Summer Party el 5 de agosto, Faemino y Cansado el 9 de agosto y Raphael el 10 de agosto, se suman las de Andrés Suárez el 27 de julio, Ainhoa Arteta + Celso Albelo el 6 de agosto, Music in the Garden el 11 y 12 de agosto y Miguel Campello el 13 de agosto.



Cada una de las veladas será una experiencia única donde disfrutar de las noches de verano en Alicante con amigos o con la familia, y vivir la emoción de la música en directo bajo el amparo de la majestuosidad de los jardines, los espectáculos de performance, las exposiciones y el arte en directo.

La primera de las citas de este año tuvo lugar el pasado 25 de marzo con la tercera edición de la Fiesta Solidaria del Festival Noches Mágicas. En ella se recaudaron cinco mil euros, un 25 % más que la edición anterior, que irán destinados de forma benéfica a las asociaciones Apsa, Apnea, Nuevo Futuro Alicante, Amigos de Ucrania Alicante y Proyecto Lázaro. El evento tuvo una gran aceptación, superando la cifra de asistentes de otros años y colgando el cartel de todo completo.

Nuevas confirmaciones

Andrés Suárez, el 27 de julio, pisará de nuevo el escenario del Festival Noches Mágicas, esta vez con su gira ‘Viaje de Vida y Vuelta’, correspondiente a su noveno álbum. Se trata del trabajo más vivo, dinámico y enérgico del artista, que salió a la luz el pasado febrero llegando a posicionarse como número 1 dentro de las listas de discos más vendidos en nuestro país.



Ainhoa Arteta y Celso Albelo se reúnen el 6 de agosto. Ella es una de las sopranos más reconocidas del mundo. Ha cantado en los mejores teatros del mundo, no obstante, su ADN español jamás le ha abandonado. Esto se refleja en su voz, cargada de emoción e intensidad. Albelo es uno de los tenores más solicitados por los principales teatros del mundo interpretando más de 30 personajes operísticos y de zarzuela en su carrera. Soprano y tenor unen sus voces para ofrecer un vibrante espectáculo, acompañados del pianista Javier Carmena.



Festival indie rock ‘Music in the Garden’, con Dorian, Siloé y más grupos por confirmar, el 11 y 12 de agosto. Como explican, es un festival dentro de otro festival. Durante dos días consecutivos se podrá disfrutar de ocho bandas y artistas internacionales, más de seis dj’s destacados, ocho horas de evento en cada una de las jornadas y toda la magia y servicios de Noches Mágicas, con una amplia oferta de gastronetas, exposiciones, performance y arte en directo, y mucho más. Las primeras bandas confirmadas para este evento son Dorian y Siloé.

El compositor y cantande de elbicho, Miguel Campello, actuará el 13 de agosto. Ahora llega con 5, el quinto trabajo de su carrera en solitario como icono del mestizaje y el arte como forma de vida. Uno de nuestros músicos más prolíficos y versátiles, que abarrota teatros clásicos e inflama festivales contemporáneos con su propuesta.

