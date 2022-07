Rigoberta Bandini vuelve a Alicante antes de "su retiro espiritual"

Paula Ribó está dispuesta a dejar de lado a Rigoberta Bandini. Ese es el lema con el que lanza su gira "Últimos conciertos antes de su retiro espiritual", como ella misma denomina a su parón musical de los próximos meses. En Alicante lo hará regresando el 11 de octubre a Área 12 donde inició su gira de verano dentro del Spring Festival.

El personaje que le ha dado su mayor éxito musical dio el salto al gran público con In Spain We Call It Soledad. Su triste canción pasó a convertirse en un lema feminista para el Ministerio de Igualdad después de arrasar con su participación en el Benidorm Fest. Allí aspiraba a la gloria eurovisiva con Ay Mamá, una letra que instantáneamente conectó con la audiencia.

Los organizadores celebran el poder contar a la que consideran la artista del momento que sin un álbum editado ha conseguido el éxito multitudinario gracias a sus sencillos. El último de ellos y que se podrá escuchar en octubre en el recinto de Rabassa es su versión del clásico infantil Así bailaba que acaba de publicar con Amaia.

["Rigoberta ha puesto de manifiesto la doble moral sobre la teta cuando no sirve como objeto de deseo"]

La programación

La programación completa de Área 12 arranca en agosto el viernes 12 con Beret, el domingo 14 pasarán el humor y las canciones de Los Morancos. El viernes 19 estarán con el regreso a los escenarios de Malú. Y para el último fin de semana del mes, tres experiencias bien diferentes. El viernes 26 el espectáculo basado en el programa Drag Race de Gran hotel de las reinas. El sábado, Kiss FM Mecano Experience con el tributo a la banda de los Cano y Torroja. Y el cierre será el domingo 28 con Leiva.

En septiembre, Área 12 recibirá cinco propuestas. Los primeros serán Alaska y Mario Vaquerizo con sus bandas Fangoria y Nancys Rubias el sábado 3. El viernes 9 llegará el violín de Ara Malikian y el 10, los chicos de Fondo Flamenco. El sábado 17, otra gira de despedida, la de Izal. Y un mítico de los escenarios, Robe tendrá su cita el viernes 23.

