Masterízate en la UMH, la pública dónde debes estar

La Universidad Miguel Hernández responde a las exigencias del mercado laboral con un catálogo de cincuenta posgrados y dobles titulaciones que destacan por su flexibilidad presencial y a distancia, facilidades económicas de financiación y convenios de prácticas en más de trece mil empresas.

El camino posterior a la obtención de un grado universitario suele plantear un dilema crucial en el estudiantado, incorporarse directamente al tejido empresarial o continuar la formación académica para reforzar el perfil competitivo. En un mercado laboral en constante evolución que exige una especialización cada vez más profunda, la Universidad Miguel Hernández de Elche se posiciona como el aliado estratégico ideal para dar el salto definitivo hacia el éxito profesional.

La institución pública con campus en Elche y otros municipios de la provincia de Alicante como Altea o Orihuela, ha diseñado un ambicioso catálogo formativo compuesto por 50 másteres y dos dobles másteres que buscan, ante todo, multiplicar las opciones positivas de los alumnos y responder con total eficacia a las demandas reales de las empresas actuales. Toda esta oferta cuenta con el respaldo y la rigurosidad de ser titulaciones completamente oficiales, garantizando un aprendizaje de máxima calidad con la enorme ventaja de regirse bajo tasas públicas muy accesibles.

Para la institución académica, el acceso a una educación superior de primer nivel no debería convertirse en una carga financiera pesada ni precisar de hipotecas familiares, por lo que el talento y el esfuerzo son los únicos requisitos valorados. Con el objetivo prioritario de facilitar la conciliación y llegar a todo tipo de perfiles, la entidad combina a la perfección la excelencia de sus clases presenciales en grupos reducidos con una potente estructura para la formación transversal a distancia.

De hecho, 12 de estos másteres se imparten de manera completamente online, lo que permite romper cualquier barrera geográfica sin perder un ápice de la personalización educativa que caracteriza a esta universidad joven, cercana y ambiciosa.

Alumnos del doble grado. UMH

La variedad temática de los posgrados es extraordinariamente amplia y abarca prácticamente todas las áreas del conocimiento, situando siempre al alumno en el centro de la estrategia de aprendizaje. Los estudiantes pueden optar por especializaciones tan diversas como el demandado Máster de Formación del Profesorado, los enfocados a las Ciencias de la Salud o la Psicología de la Salud Laboral, así como las ramas vinculadas a la Ingeniería y Biotecnología, y los posgrados específicos de Agro y Territorio.

Asimismo, la oferta cubre con creces los campos de Arte, Humanidades y Educación, Periodismo y Comunicación Científica, Abogacía y Criminología, además de áreas corporativas fundamentales como la Empresa, la Auditoría, la Asesoría y la Prevención.

El verdadero valor diferencial de este modelo educativo radica en su receta eficaz para potenciar tanto la faceta profesional como la personal del estudiantado. Un profesorado plenamente implicado y una enriquecedora vida universitaria repleta de actividades culturales semanales se complementan con una fuerte inversión en bienestar económico.

Campus UMH de Elche. UMH

Medio millón en becas

Para el próximo curso académico, la universidad destinará más de medio millón de euros en becas y ayudas al estudio propias, buscando apoyar a quienes disponen de menos recursos y estimular el rendimiento académico de excelencia. A este potente incentivo se suma la atractiva posibilidad de fraccionar el pago de la matrícula sin ningún tipo de interés hasta en doce plazos mensuales, logrando que la única preocupación de los alumnos sea formarse y desarrollar competencias clave para su futuro.

La preparación integral para el entorno globalizado actual se refuerza además mediante el aprendizaje gratuito de idiomas de manera presencial u online. A través de su propio Centro de Idiomas, que cuenta con la acreditación de ser Centro Examinador Oficial de Cambridge English, los matriculados pueden perfeccionar gratis sus conocimientos de inglés y valenciano, disponiendo también de sesiones de refuerzo en conversación y redacción para dominar otras lenguas adicionales.

El broche de oro de esta experiencia transformadora es la inmersión directa en el mundo de los negocios, ya que todos los estudiantes realizarán prácticas en entornos profesionales reales mientras cursan sus estudios, incluso si optan por la modalidad a distancia. Gracias a los convenios de colaboración vigentes con más de 13.000 empresas, los alumnos disponen de un ecosistema idóneo para entrenar su talento. En el caso de que un estudiante aspire a realizar sus prácticas en una corporación muy específica que no figure en el listado, la institución ofrece el respaldo y las herramientas necesarias para gestionar y formalizar un nuevo convenio a medida.

El periodo general de preinscripción ya se encuentra abierto de forma online y se extenderá hasta el próximo 18 de junio, reservando una fase extraordinaria del 15 de julio al 20 de julio para aquellas titulaciones en las que todavía queden plazas vacantes disponibles.