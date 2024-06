¿Aprobarías el examen de Historia de selectividad (PAU) de 2023 en Alicante?

La extensión de la "optatividad" en la elección de los exámenes de selectividad el año pasado en la Comunitat Valenciana ayudó a que el 98,15% de los alumnos que se presentaron a los exámenes aprobasen, siendo uno de los mejores años después de los ejercicios de 2021 y 2016. En la provincia de Alicante la media de aprobados se situó en 97,68%. De hecho, la nota promedio de la fase obligatoria se situó según datos de la Conselleria de Universidades en 6,77 sobre 10.

Sin embargo, no en todas las asignaturas tuvieron el mismo grado de dificultad. La asignatura de Historia de España, que es una de las conforman la nota media entre las asignaturas comunes -junto con Castellano, Valenciano e Inglés-, suele ser todos los años la que más polémicas genera por sus enunciados y por los temas a tratar.

Ese fue el caso del examen de Historia de España de 2023. En la prueba se contrapusieron cuatro documentos en dos bloques. El 1 y 2 se referían a un Decreto del Ministerio de Gobernación, de 9 de noviembre de 1868 frente al articulado del Proyecto de Constitución federal de la I República Española, 17 de julio de 1873.

El 3 y 4, por su parte, estaba referido a un texto de José Antonio Primo de Rivera publicado en Alicante el 17 de julio de 1936 frente a otro de Gonzalo Queipo de Llano dictado en Sevilla el 23 de julio de 1936. Los textos elegidos provocaron algunas polémicas ideológicas cuando fueron difundidos.

Primo de Rivera hablaba de "un grupo de españoles, soldados unos y otros hombres

civiles, no quieren asistir a la total disolución de la Patria. Se alza hoy contra el Gobierno traidor, inepto, cruel e injusto que la conduce a la ruina". Queipo de Llano de "rojos cobardes (...) sus mujeres (...) estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricones. No se van a librar, por mucho que berreen y pataleen".

Tanto si se elegía la opción 1-2 como si se elegía la opción 3-4, el alumno debía describir el tipo de fuentes utilizadas. Luego, responder a una de las dos opciones: identificar las ideas principales de los textos, situándolas en su contexto histórico y en el núcleo temático correspondiente. En tercer lugar, el examinando debía definir dos de estos cuatro conceptos históricos y políticos: Monarquía Parlamentaria, República Federal, Democracia y Dictadura.

Como cuarta prueba, si se elegía el primer bloque de documentos había que exponer "las causas que justifican el estallido de la Revolución de septiembre de 1868 y, con ella, el inicio del Sexenio democrático, haciendo referencia a las fuentes documentales".

Si se escogía el segundo bloque de documentos, el alumno debía exponer "el estallido de la guerra civil y los inicios de la construcción del Estado franquista durante el conflicto bélico, haciendo referencia a las fuentes documentales".

Por último, lo alumnos que había elegido los documentos 1-2 debían explicar "como se ha regulado el derecho al voto de los ciudadanos en las Constituciones españolas del siglo XIX". Los de los documentos 3-4, debían "comparar las dictaduras y la represión de Miguel Primo de Rivera y de Francisco Franco".