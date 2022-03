Estos son los siete colegios públicos de Alicante más buscados entre los 100 de España

Entre los colegios públicos de la provincia de Alicante se ha hablado estos días de un ranking sobre los centros educativos "más valorados" por la ciudadanía. Elaborado por Micole, una plataforma "para buscar colegio en España", este portal ha establecido un listado de los 100 más "populares" del país.

Para sorpresa de algunos de ellos, aunque no de todos, aparecen siete colegios de la provincia alicantina -y cuatro de la valenciana-. El criterio a seguir, las búsquedas realizadas, el tráfico, las solicitudes para visitar el colegio y las preguntas y reseñas realizadas por las familias, ha servido para conocer de cerca cada uno de ellos, su metodología en ocasiones tan opuestas y curiosidades.

1. CEIP Princesa de Asturias (Elche)

Posición en el ranking: número 20

Metodología: Viva y Activa

Número alumnado: 675

Fundación: 2009

Un aula del CEIP Princesa de Asturias de Elche.

En el listado, el colegio alicantino mejor posicionado es este colegio ilicitano, que a la postre ha resultado ser uno de los más jóvenes de todos ellos. Inaugurado en el 2009 en el barrio de Altabix, próximo a la carretera comarcal con Alicante, ha supuesto una auténtica revolución para la provincia de Alicante, donde ha sido pionero.

Su metodología, que su directora Leticia Gómez Perpiñá corrige como "filosofía de vida", bebe de la pedagogía Reggio Emilia y nació cuando una serie de docentes, "hastiadas del método tradicional porque no conectaba con la infancia", fueron a Cataluña a aprender cómo centros públicos de allí estaban aplicando la Educación Viva y Activa.

En estos 13 años, asegura su directora que se han hecho "más fuertes" en, precisamente, unos de sus fuertes: el acompañamiento emocional, que no es otro método que "poner siempre al niño en el centro de la educación". "Mucha gente se queda con el espacio físico, el aula, que es bonita, pero si no trabajas con el alumnado de manera cercana y validamos todas sus emociones, porque todas son válidas, incluidas la ira o la pena, no lo estaremos haciendo bien".

Entre sus proyectos, destaca el de innovación educativa que les acaba de aprobar la Conselleria para los próximos dos años. Con una partida de 10.000 euros, está basado en la neurociencia, el arteterapia, la creatividad y el movimiento a cargo del doctor en psicología evolutiva, del desarrollo y aprendizaje, el respetado psicomotricista Saúl López.

Por último, y a diferencia de otros colegios consultados, el Princesa de Asturias es el que más alumnado tiene, 675 debido, en parte, a la "altísima demanda" que tiene cada año.

2. CEIP Benalúa (Alicante)

Posición en el ranking: número 26

Metodología: Activa/Inclusiva

Número alumnado: 405

Fundación: franquismo

Una de las hogueras ganadoras del CEIP Benalúa.

El CEIP Benalúa es ese tipo de colegio que lleva "toda la vida" en el imaginario colectivo. Construido oficialmente en la primera etapa del franquismo, de ahí que llevara el nombre durante la dictadura como 'Colegio Francisco Franco', su estructura desvencijada dio paso a un nuevo centro, inaugurado hace 11 años.

Preguntado a su directora, Encarna Donate, se refieren a una metodología inclusiva: "en la que nos basamos en programas y proyectos que mejoren la convivencia", al contar con más de 30 nacionalidades entre sus 405 alumnos y alumnas de Infantil y Primaria.

Esta es una de sus novedades. Cuentan con la figura de la 'profesora de igualdad y convivencia', cuya función es la de mediar en la prevención de conflictos. También han promovido la herramienta del 'club de valientes' en las aulas -se les transmite a los niños que deben ser valientes a la hora de enfrentarse a un conflicto, y pedir ayuda si es necesario, "cambiándoles el rol o chip del 'chivato' por el que pide ayuda".

Por otro lado, en las clases de Matemáticas y Lenguaje tienen la modalidad de docencia compartida, esto es, dos profesores por aula, así como un proyecto lector y grupos interactivos en los que se incorporan familiares de la comunidad para que vean cómo funciona el colegio.

El Benalúa también es conocido por haber recibido numerosos premios en certámenes literarios, de arte o en el concurso de hogueras infantiles, habiendo logrado durante cuatro cursos consecutivos el primer premio.

3. CEIP Romualdo Ballester (Torrevieja)

Posición en el ranking: número 39

Metodología: Tradicional

Número alumnado: 431

Fundación: 1995

El patio del CEIP Romualdo Ballester.

El CEIP Romualdo Ballester está a las afueras de Torrevieja y se caracteriza por sus proyectos enfocados en la solidaridad. Con un alumnado de 32 nacionalidades, lo que incluye fuerte presencia de rusos y ucranianos, la convivencia está siendo, a pesar de la tensión por el conflicto bélico, "muy buena", responde su directora Cristina Andreu Ortín.

De hecho, están recogiendo material de primera necesidad para la asociación de ucranianos de Torrevieja, una de las localidades de España con mayor número de ambos países, "sin ningún problema". Asimismo, en su proyecto educativo tienen lo que llaman 'la escuela solidaria' que consiste en actividades de voluntariado y asistencial "de todo tipo durante todo el año".

Su metodología es de corte "tradicional, pero con pinceladas de aprendizaje cooperativo", que consiste que el alumnado aprende en cooperación a la hora, por ejemplo, resolver actividades.

Por otro lado, también disponen de la 'escuela matinal', un servicio contratado a través del Ayuntamiento y del AMPA para ofrecer desayuno y actividades al alumnado cuyos padres deben dejarles antes de las 9 de la mañana; así como un aula de dos años -solo hay dos en toda Torrevieja-.

4. CEIP Serra Gelada (Benidorm)

Posición en el ranking: número 59

Metodología: Por proyectos /ABN en Matemáticas

Número alumnado: 407

Fundación: Hace casi 30 años

Alumnado disfrazado en carnaval en el CEIP Serra Gelada. Web del centro

El CEIP Serra Gelada es el único colegio público en la zona de El Rincón. Situado al lado de Aqualandia, a las afueras de Benidorm, en sus amplias instalaciones se ubicó el CEFIRE al construir el colegio. Una vez desmantelado el centro de formación, el Serra Gelada cuenta con espacio suficiente, que se ha antojado ideal a la hora de resituar alumnado y aulas por cuestiones de seguridad relacionadas con el covid-19.

Preguntada por la metodología, desde la dirección responden que en la etapa de Infantil se está trabajando por proyectos, y que en Primaria se pretende "seguir esa línea".

Otra de sus características es en Matemáticas, donde emplean la metodología ABN, por la que cada alumno o alumna realiza sus operaciones en base a su capacidad, mejorando a la postre su capacidad de estimación o de resolución de problemas de manera "manipulativa".

Con "escaso absentismo", desde la dirección insisten en aclarar que su inclusión en el ranking si bien les da al profesorado "cierta alegría", no se consideran "ni mejores ni peores" al resto de centros.

5. CEIP El Fabraquer (El Campello)

Posición en el ranking: número 61

Metodología: Activa y cooperativa

Número alumnado: 470

Fundación: 2005

Jugadores y alumnos del CV Fabraquer.

Situado en la playa de Muchavista, es un colegio que destaca, entre otras faceta, por el Deporte, gracias a ser centro CEPAFE (Centro Educativo Promotor de la Actividad Física y el Deporte), sobresaliendo a nivel nacional en materias como el Voleivol con el CV Fabraquer El Campello, el Hockey sobre patines en línea, con alumnos seleccionados para el Mundial o gimnastas de gimnasia rítmica que disputan numerosos campeonatos.

Cuenta su directora, Paloma Albalá Cano, su la filosofía del colegio es "apostar por la innovación, el plurilingüismo, las nuevas tecnologías o la inclusión" a través de las metodologías activas y cooperativas.

Trabajan por proyectos tanto en Infantil como en Primaria y tienen alumnado con necesidades educativas especiales que están integrados en todas las aulas ordinarias y también en una en concreto, por lo que también son un centro sin barreras que favorece la integración.

"También estamos en la red de eco-escuelas y estamos catalogados como centro Educativo Inteligente", lo que significa que se integran tecnologías de la información y de la comunicación. De hecho, son centro piloto de las tecnologías TIC de la Conselleria.

6. CEIP Les Arrels (Elche)

Posición en el ranking: número 72

Metodología: Viva y Activa

Número alumnado: 490

Fundación: 2017

Instantánea del proceso de votación del colegio.

Nacido al calor del CEIP Princesa de Asturias, bebe por tanto de la misma metodología, aunque con matices. Lleva, desde sus orígenes, en las antiguas instalaciones del colegio Carlos III a la espera de que se construya su nuevo centro, en un principio para el año que viene, y que ha nacido con polémica al recoger firmas las madres del AMPA para la eliminación de una de las dos pistas de fútbol proyectadas para que sea un patio inclusivo y con presencia de la naturaleza.

Conocido provisionalmente como CEIP Número 37, el curso pasado cambió de nombre por Les Arrels tras un innovador proceso de votación de toda la comunidad educativa que tuvo que elegir entre varias candidaturas propuestas por profesores y alumnos.

"Trabajamos con metodologías activas basadas en el acompañamiento emocional desde la primera etapa", decía en un reportaje de este medio la directora Belén Lloret. Una de las claves, explicaba, es que introducen el aprendizaje "de forma manipulativa", esto significa que "el aprendizaje primero se vivencia y luego se plasma", al contrario de lo que estamos acostumbrados en la escuela tradicional.

Otras de las características, como en el Princesa de Asturias, es la casi ausencia de exámenes y deberes. "Los niños no deberían de estudiar para un examen, sino que deben aprender para darse cuenta, de forma práctica, lo útil que es sumar o restar o leer", respondía la directora. Sobre los deberes decía que "las tareas deben empezar y acabar en el colegio porque, igual que los adultos no debemos llevar trabajo a casa porque necesitamos descansar y hacer otras cosas, a los niños les pasa igual",.

7. CEIP Ausiàs March (Benidorm)

Posición en el ranking: número 79

Metodología: Activa

Número alumnado: 430

Fundación: 1984

Alumnado del CEIP Ausiàs March.

Ubicado en el centro de Benidorm, eso no le impide acoger a alumnado de poblaciones dormitorio próximas como La Nucía o Alfaz del Pi. Un alumnado que, por otra parte, ha experimentado en solo dos o tres años un aumento de extranjeros, "cosa que nos gusta", señala su directora Rosa Ana González Carreño.

Sobre su metodología, afirma que se están adaptando "a las más activas". Eso implica la eliminación de libros de texto y "ya llevamos años participando en metodologías Montessori" y apostando por la coeducación en los patios desde 2017. "Introdujimos deportes como el Basket para que no solo las pistas fueran de chicos o los deportes valencianos Colpbol y la pilota valenciana.

Su metodología también va por ambientes en Infantil, donde los niños y niñas "van pasando por ambientes de lectoescritura, autorregulándose ellos y ellas su tiempo", pasando de unos ambientes a otros y aprendiendo desde la experiencia, "en lugar de sentarse y recibir la lección".

Asimismo, cuentan con un programa experimental en Infantil que el 90% del tiempo es en Valenciano y el 10% en Inglés y a partir de primero de Primaria se incorpora el Castellano como lengua vehicular. En definitiva, "somos un centro muy abierto que se está abriendo mucho a la sociedad y yo como directora y mujer abogo para que el alumnado luche por sus derechos y para que consigan todos sus sueños".

