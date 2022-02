La lucha de un colegio de Elche para que en su nuevo patio la naturaleza gane terreno a las pistas de fútbol

Basta con echar un vistazo a cualquier colegio para comprobar que el asfalto predomina en los patios. Sobre él, tradicionalmente se han puesto pistas multideporte donde el fútbol, en la hora del recreo, se lleva la palma.

Para contrarrestar esta tendencia, la Conselleria de Educación que dirige Vicent Marzà lleva años promoviendo los conocidos como "patios inclusivos, naturalizados y coeducativos" para el alumnado, independientemente del sexo, pueda jugar y divertirse en igualdad en integración con la naturaleza.

Con este pretexto, el colegio público El Arrels, que lleva años instalado en el antiguo colegio Carlos III a la espera de la nueva infraestructura, ha venido reclamando en todo momento que el patio del nuevo centro, proyectado en los alrededores del Huerto de Travalón, se construyera teniendo en cuenta su integración en el entorno.

Sin embargo, para sorpresa de la dirección y de las madres y padres, el anteproyecto presentado en el verano pasado, prácticamente todo el espacio exterior lo ocupaban dos pistas deportivas. Redactado por el Ayuntamiento de Elche, a la sorpresa inicial ha seguido la indignación con la aprobación del proyecto básico por parte de la Junta de Gobierno Local, hace un mes, confirmando sus sospechas, las dos pistas seguían y siguen en los mapas.

"Para nosotras, es una prioridad dentro del proyecto educativo", explica Ruth Sáez, miembro de la Asociación de Familias del Alumnado (AFA) del centro, que está detrás de la campaña de recogida de firmas para revertir la situación. "Es un requisito para llevar a cabo la metodología del centro", añade. Una metodología que, como ha contado ya este medio, se basa en la Educación Viva y Activa, que nace como respuesta al modelo tradicional y se caracteriza por su apuesta por el acompañamiento emocional desde la primera etapa y el aprendizaje de forma manipulativa.

Plano del proyecto básico del nuevo centro aprobado por el Ayuntamiento de Elche.

"A través de naturaleza, aprenden de manera vivencial, pero en un espacio donde domina el fútbol, muchas niñas y niños quedan relegados, según los estudios que se han hecho", advierte Sáez.

"Pedagogía verde"

Estudios e investigaciones que también menta Heike Freire, docente e investigadora especializada en la "pedagogía verde" basada en el desarrollo del alumnado en contacto con la naturaleza.

"La cualidad principal de nuestra evolución es la capacidad de adaptarse al entorno", avanza. "Por eso el ser humano tarda más en madurar como especie y en el entorno en el que maduramos es el natural porque hemos emergido de él", añade.

Por ello, esta especialista considera que "es fundamental para su desarrollo infantil físico, emocional y creativo el contacto con la naturaleza, como he podido comprobar en mis 20 años de investigación", asegura.

"Es tan evidente esto, pero hemos evolucionado en una dirección tecnológica y de construcción de entornos artificiales, ahora nuestras formas de vida son más sedentarias, enchufados a las pantallas, con mala alimentación y esto perjudica mucho a las criaturas", se lamenta.

Sin embargo, con el confinamiento, explica, la gente ha vuelto a recordar que "los niños necesitan salir a la naturaleza, moverse y respirar al aire libre". Un periodo, el de la pandemia, que recuerda Freire que ha hecho aumentar los problemas del desarrollo infantil que ya existían y que ahora han derivado "en trastornos del habla, aumentando las consultas en logopedia, pero también con problemas respiratorios, emocionales, dificultades de atención o de relación social".

Sobre Les Arrels, que esta docente conoce bien al haber ofrecidos cursos y talleres, Heike Freire señala que dicho colegio "tiene un equipo docente muy espabilado, y hablaría incluso de que allí se ha dado casi un milagro, porque desgraciadamente no todos los docentes tienen esta preocupación".

Reacciones

Desde la Conselleria de Educación indican a este medio que el director general de Infraestructuras Educativas, Víctor García, se reunió el pasado 22 de septiembre por videoconferencia con representantes de la comunidad educativa (AFA y profesorado) de este centro y que "les confirmó entonces que durante el proceso de construcción del centro una de las dos pistas deportivas se reconvertiría en un patio inclusivo y coeducativo adaptado al proyecto educativo del centro".

Entre las miembros del AFA, no obstante, no las tienen todas consigo. "No sabemos si el Ayuntamiento y Conselleria dicen la verdad", responde Ruth Sáez. "Les exigimos seriedad y compromiso", añade. Por su parte, la concejala de Educación, María José Martínez -con quien este medio ha tratado de hablar sin éxito- les ha dicho, asegura Sáez, que harán el cambio que piden, "pero vemos como avanza el proyecto, nos dijeron al principio que lo iban a cambiar y nada, por eso les hemos pedido el compromiso por escrito,pero no quieren".

"En Finlandia y Dinamarca", recuerda Freire, cada vez se está dando más espacio a la naturaleza, modificando los patios si hace falta, esa es la línea que hay que seguir". Precisamente la poesía 'Ratios y Patios' de Isla Vela, una mamá del centro, narrada por la alumna de Segundo de Primaria Violeta del Mar, reivindica esos espacios naturales, así como la bajada de ratios de las aulas, que han vuelto a subir en la Comunidad Valenciana tras las medidas extraordinarias por la pandemia.

Poesía 'Ratios y Patios' escrita por Isla Vela y recitada por Violeta del Mar Emilio Martínez Elche

Como decía la propia Heike Freire en sus redes sociales, los patios de los colegios "iban a ser jardines llenos de vida. Pero cada vez se parecen más a patios de prisiones donde salir a tomar unos pocos minutos de aire. Lo único de natural que queda, es el cielo".

