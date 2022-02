Sonia Gutiérrez, catedrática de Arqueología de Alicante: "La desigualdad no solo existe en las ciencias puras"

Hoy viernes, Alicante se suma al reivindicativo Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una efeméride que en los últimos años ha puesto el acento en la escasa presencia de mujeres, tanto estudiantes como profesionales, en las conocidas como Educación STEM o ciencias puras, es decir, aquellas relacionada con la Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Pero ¿qué pasa con la otra ciencia como las Humanidades, donde si bien las mujeres son más, sigue habiendo desigualdad según todos los indicadores?

Con este punto de partida, la catedrática de Arqueología de la Universidad de Alicante, Sonia Gutiérrez Lloret (Alicante, 1962), ofrecerá una charla este viernes a las 11 horas en Casa Mediterráneo. Lo hará junto con la neurocientífica del CSIC, Guillermina López-Bendito en un acto de la Subdelegación del Gobierno dirigido a estudiantes de Educación Secundaria.

"Es importante que haya esa doble visibilización", tanto de la mujer en las ciencias STEM como en el resto de ciencias, avanza la que fuera directora del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico-INAPH. "Porque tan científica es Marie Curie", Nobel de Física de principios del siglo XX, "como la que hace historia romana", esgrime.

"Es evidente que hay carreras que parecen que tienen género, y eso evidentemente hay que tumbarlo, pero me preocupa que en día como el de hoy se corra el riesgo de invisibilizar otras ciencias", esgrime. "La ciencia no lleva necesariamente bata blanca y esa insistencia en hacer visibles ciertos campos científicos invisibiliza a otras científicas que trabajan en otros campos donde tampoco ascienden en las estructuras", sostiene.

Autodefinida como "catedrática, periférica y científica", accedió a la categoría docente más alta hace dos décadas, en 2003, convirtiéndose en la sexta mujer catedrática del área de Historia donde ya había 18 hombres.

Vocación temprana

Antes, de pequeña, descubrió pronto una pasión por la Historia que no se ha apagado. "Me gustaba mucho la idea de desenterrar la historia físicamente, no solo leerla en los libros", rememora. Por ello se matriculó en la carrera de Historia en la Universidad de Alicante, institución a la que sigue ligada en la actualidad.

Reconoce que el ambiente "cultural" que tenía en casa en aquellos años de juventud no era el propio de la época (la Transición). Su padre, José Gutiérrez, había podido estudiar en la universidad y forjarse un nombre como escultor y foguerer. Como recuerda el portal Alicante Pedia, en plena dictadura franquista presentó a un certamen una escultura dedicada al poeta Miguel Hernández que, pese a tener mayor nivel, "no se instaló en público hasta 20 años después, en los jardines de la Diputación".

"Mi padre me apoyó para que estudiara mis dos hermanas y yo, pero fue mi madre la que más insistió porque ella, perteneciente a la generación de la guerra, no pudo ir a la escuela", relata. Cuando Sonia comenzó sus estudios en la UA descubrió dos cosas que le llamaron la atención, una era que apenas había profesoras universitarias y, por supuesto, ninguna catedrática. También se dio cuenta de que en su clase, "con una relativa presencia femenina", las mujeres dejaban de acudir conforme avanzaba la carrera "y no todas acababan".

Hoy en día, en un contexto diferente, siguen perpetuándose ciertos vicios del pasado. Pese a que la UA ha renovado recientemente su Plan de Igualdad, Gutiérrez detecta que, en términos generales, las catedráticas representan un porcentaje menor que los hombres, incluso más en las carreras de ciencias; en la facultad de Historia ha mejorado mucho la situación, pero todavía nosotras no somos la mitad ni mucho menos", asume.

"Es muy importante entender que acabar con los roles de género debe llevar a involucrar a ambos", afirma durante la entrevista la también exdirectora del Consejo científico de la Fundación Universitaria La Alcudia de Investigación Arqueológica. "Yo no he sufrido discriminación", añade, "pero sí he visto indicios de discriminación de algún compañero cuando he accedido a un estamento mayor de visibilización científica".

Sigue los temas que te interesan