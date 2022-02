Perelló revoluciona la gestión 'alicantina' de Casa Meditarráneo: de 'aula de cultura' a ente diplomático

El nuevo director de Casa Mediterráneo, el veterano socialista Andrés Perelló (nombrado en noviembre), ha entrado con fuerza e ideas nuevas en la institución dependiente del Ministerio de Exteriores en Alicante. Ayer, tras una reunión con el alcalde de Elche, el también socialista Carlos González, anunció cambios en su gestión diaria.

Perelló manifestó que "estamos muy interesados en redimensionar la Casa apartándola de lo que eran actividades locales y proyectarla según nos marcan los estatutos que es una corporación de diplomacia pública en el sentido cultural, científico, industrial, gastronómico y económico".

Más tarde, Perelló explicó el significado de estas palabras a EL ESPAÑOL de Alicante. Aseguró que cuando ha llegado a la Casa se ha encontrado una programación cultural casi diaria, con más de 20 actividades algunas de la cuales no concitaban ni a tres personas en el público.

"Está muy bien la promoción de Alicante, que es donde está la sede, de sus escritores y artistas, pero ese no puede ser nuestro objetivo prioritario. Nuestros objetivos los marcan los estatutos: fomentar la realización de actuaciones y proyectos que contribuyan al mejor conocimiento entre las sociedades de los países de las riberas de la región Euromediterránea y potencien la acción exterior de España en las mismas".

También, "contribuir a mejorar la imagen de España en los países de la región Euromediterránea; impulsar el desarrollo de las relaciones de España con los países de la región Euromediterránea; estrechar los vínculos de amistad, solidaridad y cooperación entre los Estados y sociedades, etc."

"Se trata de relaciones de ida y vuelta, que sirvan a los vínculos internacionales y la cooperación española. Por eso no podemos ser sólo la 'Casa de Cultura del barrio de Benalúa, porque para eso están las instituciones locales", detalló.

En este sentido, las cuatro personas contratadas se liberarán de la gestión y organización de las actividades diarias que hasta ahora componían la agenda cultural para organizar encuentros internacionales de ministros, con ciudades de la otra orilla del Mediterráneo o universidades. Es en esta línea en la que se está trabajando ya.

Acaba así la etapa que potenció el anterior director, Javier Hergueta (designado por el Gobierno de Mariano Rajoy), convirtiendo una sede sin apenas actividad en un foco cultural para la ciudad.

En su encuentro con el alcalde ilicitano, Perelló afirmó que "esta ciudad tiene una entidad suficiente para formar parte de esta oportunidad que ofrece el ministerio de Exteriores de tener una terminal" en el territorio. Y alabó el "gran porvenir económico en cuanto a la localización de empresas, un porvenir cultural y universitario" de la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana.

Día Internacional de la Mujer

Entre las primeras actividades programadas de esta nueva etapa, Casa Mediterráneo anunció ayer, en colaboración con la Subdelegación del Gobierno en Alicante, un acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia el próximo viernes.

A la cita acudirán presencialmente alumnos y alumnas de los IES Miguel Hernández y Jorge Juan de Alicante, y será seguido por videostreaming por numerosos estudiantes de diversos IES de la provincia.

"Se trata de una oportunidad para visibilizar que la ciencia no tiene género y que debemos trabajar en pro de la igualdad de género en el ámbito científico. No obstante, todo ello no es suficiente para desarrollar una vida profesional plena, porque simultáneamente tenemos que ir eliminando la brecha salarial, el techo de cristal, el suelo pegajoso y fomentar la corresponsabilidad entre mujeres y hombres".

También es urgente contribuir a erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres como determina el convenio de Estambul, y acabar con el acoso laboral y sexual y los feminicidios, añadía la convocatoria.

