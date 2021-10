Nace la primera asociación de 'Hombres por la Igualdad' (que no feminista) de Elche

El 95% de los homicidas de todo el mundo son hombres, no mujeres; en las cárceles, lo mismo, abundan más ellos que ellas; en los accidentes de tráfico, también, y así un largo etcétera. Bajo este pretexto, y con la tesis de que "los hombres tenemos un problema", un grupo de varones de Elche ha constituido la primera asociación para que el sexo masculino tome partido por la igualdad, "pero de verdad".

Su nacimiento con el nombre de 'Hombres por la Igualdad Elche' tuvo lugar hace tres semanas por un grupo de seis personas. La primera prueba de fuego no tardará en llegar: el próximo 21 de octubre han convocado una concentración en la ciudad coincidiendo con el 15 aniversario de la primera manifestación de hombres contra las violencias machistas que tuvo lugar en Sevilla. Ahora, además de la capital andaluza, se sumarán colectivos de hombres de Madrid, Barcelona o Elche, entre otros.

Y no están solos. Les está apoyando el Observatorio de Masculinidades de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, pionera en la formación de este novedoso campo. Precisamente, desde este organismo que dirige la doctora Anastasia Téllez van a recibir una formación el martes 19 con el título 'hombres feministas, ¿existen?

Y esa es una de las preguntas que realizamos a tres de ellos que se han sentado a charlar con este periódico. "No nos sentimos hombres feministas", señala José Vicente Bustamante, el que fuera el candidato local de Podemos a la alcaldía en 2019 y ahora desvinculado del partido, "porque tenemos un historial machista por haber sido educados así en la sociedad".

"Somos pro igualdad, con sensibilidad, intentamos ser feministas, pero no queremos ponernos la etiqueta", sostiene Víctor Orihuela. "El feminismo es el espacio de las mujeres y nosotros ir hacia allí, aunque tenemos tanto que desaprender", añade Israel Martínez.

De hecho, los tres piden a las mujeres que "desconfíen del hombre que va de aliado y diciendo que es feminista porque, seguramente, no lo será". A este respecto, hay chicas que precisamente han denunciado en redes sociales esa situación, agravada por la gran audiencia que tienen los vídeos de famosos, como el polémico youtuber machista Álvaro Reyes, que enseña a jóvenes a ligar, o el tiktoker Naim, que explicaba cómo engañar a las chicas para no usar el condón.

Preocupados también con las otras enseñanzas que, de manera indirecta, aporta la pornografía a la adolescencia y adultos: "Se está dejando la educación sexual a contenidos que enseñan a violentar, dominar y hacernos creer que las mujeres están siempre dispuestas a satisfacernos", son de la postura "muy definida" de abolir la prostitución.

El silencio "cómplice" de Whatsapp

El lema escogido de la primera manifestación en Elche de hombres en defensa de la igualdad es: "El silencio nos hace cómplices". Un silencio que existe, afirman, en diferentes ámbitos de la sociedad; desde el laboral, cuando el hombre cobra más que la mujer por el mismo trabajo; al de ocio, cuando ven cómo acosan a una chica y miran para otro lado; desde el familiar, sin una corresponsabilidad real en las tareas y cuidados; o el que se da en el día a día en un grupo de Whatsapp cuyos miembros son solo hombres.

"Todos sabemos lo que pasa", avanzan. En el chat se suceden imágenes que suele ser de contenido sexual o denigrante hacia la mujer. ¿Qué debe hacer un hombre por la igualdad? Rebelarse, defienden. "En un grupo se dejó de compartir imágenes de esas porque lo pedí y en otros tampoco lo hacen porque saben que lo voy a criticar y que soy un pesado con estos temas", sostiene Israel.

"Yo tuve que darles toques de atención al grupo que tenía con los compañeros de instituto porque se compartían imágenes humillantes hacia las mujeres y me llamaron maricón y de todo", rememora Bustamante. "Al final me salí, se disculparon conmigo, me volvieron a meter y al día siguiente volvieron a publicar esas cosas y me fui del todo", explica. Con este gesto, añade, la primera vez que se fue le siguieron dos más, la segunda cinco. "Es que no se puede estar en estos sitios y no decir nada", concluye Víctor.

"No somos nueva masculinidad"

¿La nueva masculinidad comprende a los hombres pro igualdad? "¿Nueva? Nosotros decimos que somos parte de la masculinidad alternativa, no tóxica o disidente a lo que hay", responde José Vicente. "Antes se decía que el metrosexual era nueva masculinidad y ahora que pintarse las uñas de color o ponerse una falda, pero si estos cambios lo único que hacen es disfrazar la masculinidad de siempre y no traen cambios profundos, estamos en la misma", aclara.

¿Se puede ir hacia una masculinidad no tóxica sin referentes? Los tres reconocen que apenas existen hombres conocidos que estén por la igualdad, mientras que abundan en el lado contrario, el de la masculinidad tradicional, desde futbolistas a cantantes pasando por escritores. "Pérez-Reverte es el referente de muchos hombres que aboga por ser caballero, tener la razón y el poder y esa visión es la que queremos destruir", arguyen.

¿Y conseguirán atraer a los hombres a su causa? Se muestran optimistas porque creen que la manifestación será "un éxito" que servirá de trampolín "para empezar a sumar". También entienden que sus reuniones pueden servir a los hombres "como de terapia" donde poder abrirse. "Somos mutilados emocionales y poder expresar cómo nos relacionamos con las mujeres o con los hombres en un espacio cómodo es algo muy bonito", concluyen.

