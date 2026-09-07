El Teatro Principal de Alicante se consolida como referente cultural con dos estrenos y propuestas para todos los públicos

El Teatro Principal de Alicante ha presentado el avance completo de su programación para la temporada que abarca desde octubre de este año hasta el 31 de enero del próximo año, consolidándose como un espacio vivo, diverso y de máxima calidad artística.

La nueva propuesta suma 27 espectáculos inéditos a las 30 producciones ya anunciadas el pasado mes de mayo, conformando un ambicioso cartel de 57 propuestas en total que recorrerán todas las disciplinas de las artes escénicas.

La presentación de esta temporada ha contado con la participación de Marta Alonso, Secretaria Autonómica de Cultura de la Generalitat Valenciana; Nayma Beldjilali, Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Alicante; y María Dolores Padilla, Subdirectora del Teatro Principal.

El encuentro ha servido para ratificar una alianza institucional clave que busca proyectar la marca "Alicante Cultural" en el mapa nacional.

Alianza Institucional

La Secretaria Autonómica, Marta Alonso, ha subrayado el "excelente estado" de las relaciones entre la Generalitat, el Ayuntamiento y la Diputación de Alicante, definiendo esta colaboración como el motor de una nueva etapa cultural. "Hay una voluntad muy firme de marcar, desde el punto de vista estratégico, el apoyo de la Generalitat a este espacio fundamental para la ciudad", ha expresado.

La estrategia conjunta de las tres instituciones propietarias tiene como gran objetivo consolidar a Alicante como un destino de turismo cultural de referencia nacional. Con campañas enfocadas en puntos estratégicos como el aeropuerto y la estación de tren, se aspira a atraer un "flujo constante" de visitantes de Madrid y del resto de España, invirtiendo la tendencia tradicional.

Asimismo, el proyecto pone un acento especial en el fomento de la sensibilidad artística desde la infancia, atrayendo a niños a los teatros y museos locales para formar a los espectadores del futuro.

Estrenos y Grandes Nombres

La subdirectora del teatro, María Dolores Padilla, ha detallado una programación caracterizada por la "excelencia, diversidad y el talento local e internacional". El coliseo alicantino albergará grandes nombres de la interpretación, producciones de prestigio estatal, dos destacados espectáculos musicales de gran formato que permanecerán en cartelera durante varias semanas, la presencia estelar de la mítica compañía La Cubana durante dos semanas, y dos estrenos nacionales en su escenario: La Partenaire y el Fantasma de la Ópera.

Obras de Rehabilitación

En el apartado de gestión, las responsables institucionales han trasladado un mensaje de tranquilidad y optimismo.

"Actualmente, el Teatro Principal se encuentra al corriente de todos sus pagos y cubriendo sus gastos corrientes", ha querido subrayar la subdirectora, una situación de estabilidad económica que "no se experimentaba desde hacía mucho tiempo ".

De cara al último trimestre del año, la Junta de Propietarios —en la que participan la Generalitat, el Ayuntamiento de Alicante y el Banco Sabadell— abordará los compromisos financieros para el esperado proyecto de rehabilitación del histórico edificio.

Asimismo, las portavoces han explicado la planificación para mitigar los efectos del parón técnico necesario para las obras. A pesar del retraso inicial y la falta de programación habitual durante julio y septiembre, el teatro ha mantenido su actividad mediante alquileres y eventos institucionales en colaboración con universidades y entidades bancarias.

El gran objetivo para la dirección del teatro es sostener la tendencia de crecimiento de los últimos años, tras haber alcanzado la histórica cifra de más de 111.000 espectadores el año pasado. "El público es nuestro pilar más importante y seguimos trabajando para que este pequeño parón no se note".

Las entradas para todos los espectáculos de la nueva temporada ya están disponibles en los canales de venta habituales del teatro, tanto en taquilla física como a través de su página web oficial, adaptada completamente al valenciano, inglés y castellano debido a la gran diversidad de su público.