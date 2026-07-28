El mayor evento de coleccionismo de Europa llega a Alicante este agosto con el estreno de ICONS

La Institución Ferial Alicantina (IFA-Fira Alacant) sumará este año un nuevo evento a su calendario con la llegada de ICONS, una feria especializada en el mundo del coleccionismo que aspira a convertirse en el mayor encuentro de este sector y que se celebrará los días 15 y 16 de agosto.

La organización define ICONS como un evento dedicado a la cultura del coleccionismo, un mercado que en los últimos años ha experimentado un fuerte crecimiento impulsado por el auge de las cartas coleccionables, el manga, los cómics, las figuras de colección y los vehículos a escala.

El evento ocupará 27.000 m² de exposición con espacios dedicados a cartas TCG y deportivas, manga, cómics, coches a escala 1:64, figuras, muñecas y artículos de edición limitada, además de zonas destinadas a empresas y proyectos especializados del sector.

La programación irá más allá de la exposición y la compraventa de productos. ICONS incluirá competiciones en directo, actividades para el público, zonas de exposición, espacios familiares, food trucks y un área infantil, con el objetivo de atraer tanto a coleccionistas experimentados como a aficionados que quieran iniciarse en este mundo.

El evento también reservará una parte importante a la vertiente profesional. La organización anuncia áreas específicas para networking B2B, difusión de proyectos, presentación de productos, colaboraciones entre creadores y empresas, así como acciones de promoción y comunicación para las marcas participantes.

Entre los contenidos previstos figuran además espacios dedicados a coleccionables de edición limitada, expositores especializados, competiciones y actividades en vivo, configurando una oferta que pretende abarcar buena parte del universo del coleccionismo contemporáneo.

La elección de Alicante como sede busca aprovechar la capacidad de IFA-Fira Alicante para albergar grandes eventos y reforzar su posicionamiento como recinto ferial de referencia en el arco mediterráneo. La presentación del próximo martes permitirá conocer más detalles sobre el formato definitivo de la feria, el calendario de actividades y la fecha de celebración de esta primera edición.

Con esta iniciativa, Alicante incorporará una nueva cita temática a su oferta ferial, dirigida a un sector que mueve millones de aficionados en todo el mundo y que ha ganado protagonismo en los últimos años gracias al crecimiento del mercado de las cartas coleccionables, el coleccionismo de figuras, el manga y los artículos de edición limitada.

La organización sostiene que ICONS nace con la vocación de convertirse en un punto de encuentro para aficionados, comercios, creadores y empresas especializadas, situando a Alicante en el mapa europeo de los grandes eventos dedicados al coleccionismo.