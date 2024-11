Esta es la nueva generación de autores teatrales: "En ocho años de Botànic no hemos progresado en Alicante"

Las actividades en torno a la Muestra de Teatro en Alicante van más allá de las oficiales. En ella se presenta también un nuevo proyecto con aspiración a crecer por España y que quiere fomentar a los jóvenes autores. Surgido desde el Aula de Teatro de la UA, su responsable Paco Sanguino lamenta que "en ocho años de Botànic no hemos progresado en Alicante".

El que fuera candidato a la alcaldía de Alicante por el PSOE durante los gobiernos de Ximo Puig en la Generalitat saltó a la política después de una larga y reconocida trayectoria teatral. Ahora anima a las nuevas generaciones a escribir.

"Básicamente, es la constitución de un centro para animar y promocionar y proyectar y apoyar a los jóvenes para que escriban teatro a partir de los estudios universitarios", cuenta sobre un proyecto "personal, no está en clave de negocio o de escuela".

Dos chicos y chicas, "que ya son egresados, están haciendo el posgrado o realizando los últimos cursos y que están demostrando un interés por escribir teatro", forman parte de este base.

Rosa Conesa, Blanca Fernández-Campa, Luis Gimeno y Liam Thomas Clark se han unido para empezar a escribir su futuro. Este último, ya lo hizo el curso pasado estrenando una obra en el Aula de Teatro de la Universidad según una creación colectiva de sus compañeros, que se llamó Amazonas.

"La cuestión es intentar que no se rompa, que no haya una brecha generacional entre estos jóvenes y que no les pase que se encuentren con un desierto al terminar su carrera", razona Sanguino.

Y esa es una cuestión que le ha preocupado en su carrera, como en su etapa de director en el Teatro Principal, donde lanzó varias residencias. En esos años también intentó que la Conselleria de Cultura creara en Alicante un centro de producción escénica, dentro de la prometida línea de descentralización aunque aquello no fue posible.

A diferencia de aquellos proyectos institucionales, Sanguino recalca que este parte de la sociedad civil "y lo que aspira es a que haya un grupo cada vez más numeroso de personas interesadas. Desde luego, lo que estoy viendo es que en Alicante hay talento".

De ahí que insista en que "en Alicante hay gente que quiere escribir, pero la falta de oportunidades, por la falta de una política histórica en ese sentido, por parte de la Generalitat, hace que la gente se pierda, se marche y que futuros talentos se terminen por secar".