El adiós de Valeria Gomez, la Bellea del Foc infantil: "No mejoraría nada porque está todo perfecto"

La formalidad con que se maneja Valeria Gómez no le impide reconocer la intensidad de sus últimos días como Bellea del Foc infantil 2022. "Todo acto en el mundo de la fiesta es ilusión", cuenta desde el puerto antes de su desfile. Este viernes se despide en la plaza de toros de Alicante para que una nueva niña inicie el ciclo del fuego de las Hogueras.

En junio de 2021 su entrada en esa misma plaza como Bellea de Baver Els Antigons representó el primer acto masivo de la fiesta en la ciudad durante la pandemia. Y ahora, después de ver los ensayos aún siente la emoción al ver a tanta gente reunida por las Hogueras. "Ha sido una experiencia como me la imaginaba", cuenta con una sonrisa. "Vivirlo como belleza del fuego ha sido muy emocionante y un momento que no olvidaré", asegura sobre la que fue su entrada entonces en la plaza de toros.

Ya en sexto curso, asume con normalidad la palabra Covid que ha marcado los dos últimos años y medio, una parte significativa de la vida de una niña de once años. "Pensábamos que no se iba a poder celebrar en el 2021 y que las Hogueras iban a ser muy tarde y que no se podría por Covid", recuerda sobre las intensas dudas que se vivieron el año pasado. "En 2022 ya se ha podido y aunque hubiera alguna restricción lo hemos vivido", destaca.

Valeria Gómez, en su desfile de la gala del puerto. Reme Vélez Fotógrafas

Por eso, reconoce que se siente "muy contenta y feliz por haber podido vivir nuestra querida fiesta y mucho más como representantes de la ciudad". Su paso adelante, atrevido en un periodo de muchas dudas, le ha permitido pasar a la historia de las Hogueras como el regreso paulatino a la normalidad festera.

Y ese es un papel fundamental que le ha correspondido ejercer a ella y a sus damas de honor entre los niños de Alicante, como embajadora de la fiesta. "A los compañeros les diría que la fiesta es ilusión porque todo acto en el mundo de la fiesta es ilusión y muchas ganas", recalca con alegre determinación, "¡es increíble y te lo pasas genial!".

Esa representación es fundamental para transmitir los valores a las nuevas generaciones que ella misma encarna y asegurar así el relevo. Y durante este largo periodo de año y medio no se ha encontrado con nadie que tenga dudas de cómo son las Hogueras y lo que significan para la ciudad y los alicantinos.

La intensidad con que se viven las fiestas tiene un ejemplo claro en lo que sucede en la elección. La plaza de toros se convertirá en un hervidero de público entregado a las candidatas que entran y en la despedida de las que se marchan. "Creo que será el doble de emocionante y un momento que guardaré en la memoria siempre", piensa. De ahí que afirme que lo "viviremos con muchas ganas e ilusión".

Este viernes, cuando digan su nombre para salir por última vez como Bellea del Foc infantil en activo, sabe que será "un momento por lo que nos han contado increíble". Por eso tiene claro que ya "el ensayo es mágico".

Al plantear el balance de este mandato lo hace con radiante optimismo. "Lo que más me ha gustado es todo, no mejoraría nada porque está todo perfecto", razona. Y entre los momentos más intensos que ha vivido tiene muy claro cuál señalar.

"En el mundo de Hogueras lo que más me gusta es la ofrenda", cuenta. De ahí que se le haya quedado grabado el día de tormenta que les impidió salir a ella y sus compañeras. Al día siguiente, en cambio, "desfilamos con las adultas y fue increíble y emocionante". Un ejemplo de otro valor aprendido en este tiempo, "la fiesta es unión".

