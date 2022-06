Las Damas de honor infantiles, embajadoras que trabajan por el relevo generacional en las Hogueras de Alicante

Las seis Damas de honor de la Bellea del Foc infantil Valeria Gómez tienen claro su labor de embajadoras de la fiesta de las Hogueras de San Juan para asegurar el relevo generacional. En la sesión de fotos para El Español de Alicante bailan, cantan y posan disfrutando de su momento.

Mar Solla, de la Hoguera Nou Alipark, explica que el tiempo que ha pasado desde que el junio del año pasado fueran elegidas les ha beneficiado para afrontar este curso. "Hemos pasado muchas cosas juntas y lo vamos a pasar como nunca, nos vamos a llevar momentos inolvidables en Hogueras".

Andrea López, de la Hoguera Carolinas Altas, recalca la vocación que tienen "desde bien pequeñitas" lo que hace que "sepamos mucho del tema y estemos bien preparadas". Para Macarena Peláez, de la Hoguera Calvo Sotelo, "lo bueno es que al estar tanto tiempo juntos y haber forjado una amistad tan grande es como si fuéramos hermanas porque convivimos todos los días", por eso destaca que estas son unas Hogueras espectaculares.

[Este es el programa de actos para las Hogueras de Alicante 2022]

Pasado el ecuador de unas fiestas que el alcalde Luis Barcala ya ha definido como las mejores de la historia, parecen quedar lejos los momentos de duda en que podían desaparecer las Hogueras. Valeria Armero, de Hoguera Ciudad de Asís, fue de las que estaba seguro de que ese peligro no podía llegar a producirse: "Las Hogueras son algo muy especial para mí y sabía que todo esto va a pasar y que algún día las íbamos a tener".

Sonia Illana, de la Hoguera Carolines Baixes, comparte esa idea que Armero apuntaba y reconoce que con tres años, casi un tercio de sus vidas, "queríamos que llegaran ya las Hogueras, pero sabía que era el momento en que llegarían". Cloe Alenda, de la Hoguera La Marina, aunque también tenía esa confianza ciega en que iban a venir "seguro" de nuevo los monumentos a las calles, sí reconoce que en lo peor de la pandemia dudó.

[Así es Valeria Gómez, la Bellea del Foc infantil fan de Rosalía]

Cloe Alenda, al ir a un colegio en San Vicente del Raspeig, no tiene compañeros en su clase que estén en comisiones. Aun así, celebra que le han dicho en "que lo ven en vídeo y que les gusta mucho, por eso les digo que se apunten".

Sonia Illana, en cambio, sí tiene a varias compañeras en comisiones. Y tanto las que están como las que no le preguntan por el tipo de obligaciones que tiene una Dama de honor infantil, como atender a una entrevista y hacer una sesión de fotos. "Estoy muy contenta porque ellas me apoyan", cuenta. Aunque esa curiosidad no siempre es compartida, reconocen otras.

[Marina Niceto, Bellea del Foc de Alicante: "La pandemia nos ha hecho más fuertes y unido más"]

El haber entrado en junio del 2021 como Damas de honor les ha dado un privilegio único, el haber podido visitar dos Fallas, las de septiembre y marzo. Macarena Peláez es la primera en destacar que "eso ha sido una pasada" y eso pese a las intensas lluvias que hubo en ambas citas. Aunque, claro, "el tiempo no va a cambiar nuestra emoción de salir y hacer la ofrenda de flores". Lo que, casualidad, les acabaría pasando este martes a ellas mismas.

Y Andrea López apunta otro punto especial, las fallas de Borriana. "Somos las primeras infantiles del fuego en ir allí y, aparte de las dos que hemos vivido, nos lo hemos pasado súper bien". Tanto con una como con otra pudieron comprobar lo que significaba el regreso a una fiesta popular que Alicante ha tenido que esperar hasta este 2022 ya que no se pudieron celebrar las Hogueras del 2020 ni las de 2021.

Mar Solla cuando veía a "la gente disfrutar tanto de sus fallas pensaba que estas Hogueras iban a ser inolvidables. Y como dice el dicho, a la tercera va la vencida, necesitamos en estas Hogueras pasarlo mejor que nunca".

[La mascletà más potente llega a Luceros con los colores de la bandera de Alicante]

Sigue los temas que te interesan