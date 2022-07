Nando Caballero estrena en el Festival de Cine de Elche su primera ficción: "Estoy nervioso"

Nando Caballero (Barcelona, 1968) pisará por primera vez Elche este martes para participar por primera vez en la 45.ª edición del Festival Internacional de Cine Independiente de Elche (FICIE) con su primer largometraje de ficción que se estrenará por primera vez en un certamen.

Todo por primera vez. Eso explica su nerviosismo a escasas horas del gran evento, cuando el público asistente a los cines municipales Odeón descubra, a las 20.30 horas, 'L’últim salt', con la que el FICIE, el certamen cinematográfico decano de la Comunitat Valenciana, se abre por primera vez al concurso de los largometrajes y no solo de los cortos.

"Sinceramente, no creo que gane, porque las otras películas son muy pro", responde entre risas este cámara de la Diputación de Barcelona que atesora diez documentales musicales desde que empezara en el mundo audiovisual en 2015. Y es que, la música es una de sus grandes pasiones, aunque reconozca que "hace mucho que no toco nada", sin olvidar la radio, por lo que también es conocido tras pasar dos décadas haciendo programas musicales.

El cartel de la película.

En la película 'L’últim salt', Jana es una fotógrafa que decide abandonar su trabajo y su ciudad después de la muerte trágica de su compañero. Antes de irse debe hacer un último reportaje donde conocerá a Arlet y a Estel, dos pintoras que impulsan su vida hacia un destino muy diferente de lo que podría haber imaginado, se puede leer en la nota de prensa del festival.

Con tintes LGTBI para una semana del Orgullo en la provincia, como reconoce Caballero, se trata de un "drama costumbrista" que si tiene que beber de alguna otra obra, sería las que representa Pedro Almodóvar. "Me gusta mucho el cine, me paso el día viendo películas y estaría más cerca de Almodóvar que de Marvel", añade entre risas.

"Es una historia que se vertebra por sus relaciones, por la sinceridad que tenemos entre nosotros y en las parejas", agrega. Para el FICIE, uno de los grandes requisitos para competir en la primer edición de largometrajes es que fuera la ópera prima

de su director y haber sido producidas entre el 1 de enero de 2021 y el 1 de

enero de 2022.

Como fue su caso, entre mascarillas por las restricciones del Covid-19, el equipo de grabación, formado por 15 profesionales, "al director de Fotografía un día le dio una lipotimia al estar rodando en julio con mascarilla en un cuarto y tuvimos que parar", comenta tras recordar que no solo ha sido el director de 'L’últim salt', sino también el guionista, productor, responsable del montaje y de la corrección de color. "No he sido actor porque no valgo".

Sobre las diferencias a la hora de grabar ficción frente al documental, asevera que "quería probar teniendo el entorno más controlado que en documental, dar directrices e ir a salto de mata, y la verdad es que me ha encantado".

8 para proyectar

De 55 largometrajes inscritos a concurso en esta primera edición del FICIE, se han seleccionado 8 para proyectar, incluida la de Caballero, quien tras la proyección de su película le espera un coloquio con el público.

La programación continuará el miércoles 13 de julio con el largometraje “La pasajera”, de Raúl Cerezo y Fernando González Gómez, que estarán junto al actor Ramiro Blas en el coloquio posterior a la proyección.

Todas las películas de la Sección Oficial han sido elegidas por el Jurado de Selección y se proyectarán desde el viernes 8 hasta el viernes 15 de julio. Las películas elegidas son, por orden de proyección, Visitante, de Alberto Evangelio (08/07); El Universo De Oliver, de Alexis Morante (09/07); Tros, de Pau Calpe (10/07); A Diente De Perro, de José Luis Estañ (11/07); L’últim Salt, de Nando Caballero (12/07); La Pasajera, de Raúl Cerezo y Fernando González Gómez (13/07); Magoado, de Rubén Sainz (14/07); y La Jefa, de Fran Torres (15/07).

Organizado y patrocinado por la Fundación Mediterráneo, el Festival Internacional de Cine Independiente de Elche cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Elche y del Cine Club Luis Buñuel de Elche. Toda la programación y novedades se pueden conocer a través de la web http://ficie.fundacionmediterraneo.es

