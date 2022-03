"Pagan la cobertura de guerra en Ucrania a precio de rueda de prensa de concejal de Alicante"

Acelerado como siempre, las últimas horas de Manuel Lorenzo en Alicante son para atender a los compañeros de la prensa para contar su experiencia en Ucrania. Los fotorreporteros y los periodistas no son noticia, pero la muerte de uno de ellos, Brent Renaud, empuja a reflexionar sobre la cobertura. ¿Vale la pena? "No", responde. ¿Por qué lo haces? "Lo hago porque me gusta y porque creo que este es el momento del periodismo".

Con la invasión de las tropas rusas a Ucrania a finales de febrero, no se lo pensó. "En cuarenta minutos lo organicé todo y me fui", recuerda. Con un compañero alicantino de profesión, Áxel, cogieron el coche y cruzaron Europa. Fueron ocho días en Leópolis, al oeste del país, en el que estuvieron en la ciudad y sus alrededores viendo la huida de los ucranianos hacia la cercana frontera con Polonia.

Ahora, está haciendo de nuevo el camino en coche hacia allí con otro compañero y con un destino diferente, Odesa. Y ha querido hacerlo mejor, preparándose con un chaleco antibalas, un casco y todo lo que considera necesario. "No quiero que se me olvide nada", cuenta por lo bajo. Está enfadado y siente rabia por lo que sucede.

Y así lo suelta: "La cobertura de los medios españoles está siendo nefasta porque no se quieren gastar un duro, no se quieren comprometer con nadie por si pasa algo no pillarse los dedos. No se quiere invertir en periodismo, en calidad, ni corresponsales, ni hacer cargo de la cobertura de los seguros, no quieren pagar lo que cuesta una cobertura en zona de guerras, me van a pagar la cobertura de guerra a precio de rueda de prensa de concejal de Alicante".

Los precios

Mientras toma un café en la terraza de un céntrico bar en Alicante, Manuel Lorenzo razona la dureza de esas afirmaciones. Él ha estado presente en otros conflictos bélicos en los que ha compartido experiencias con otros compañeros que trabajan para medios internacionales. Y al reencontrarse con uno de ellos en Ucrania hablaron de las condiciones a las que se enfrentan quienes cuentan la guerra para los lectores de su país.

"Las agencias extranjeras están cobrando 1.500 euros diarios: las grandes agencias y revistas", cuenta mientras cita a algunas de las cabeceras internacionales con más presencia. Cuando llegó su turno, "le dije que el precio de cobertura española no supera los 120 euros". A la diferencia entre el encargo y el trabajo autónomo, el compañero le marcó el rango de precios. "Y me dijo que tenía que cobrar la cobertura diaria fotográfica de freelance a 500 euros y cada video a 400. Y le dije 'llama tú y habla con la jefa a ver si la convences'".



