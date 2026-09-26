La policía detiene a cuatro personas en Benidorm tras intervenir un kilogramo de cocaína en una mochila

Varios agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Benidorm (Alicante) a cuatro personas, dos varones y dos mujeres, de entre 39 y 47 años de edad, por su presunta participación en los delitos de tráfico de drogas, tras intervenir un kilogramo de cocaína oculto en una mochila.

La investigación se inició tras recibir informaciones vecinales que apuntaban a un varón que se estaría dedicando a la venta al menudeo de sustancias estupefacientes, principalmente cocaína, para cuya actividad estaría utilizando varios vehículos, tal como ha informado Jefatura en un comunicado.

Tras establecerse diversos dispositivos de vigilancia y seguimiento, los agentes pudieron constatar que el investigado contactaba con los compradores a través de diferentes canales de comunicación y posteriormente utilizaba uno de los vehículos para realizar los desplazamientos y entregas de las sustancias previamente concertadas.

Las pesquisas permitieron determinar asimismo que el principal investigado podría estar utilizando dos inmuebles para el almacenamiento y distribución de la droga, así como de los útiles empleados para su dosificación.

En una de las vigilancias realizadas, el investigado se desplazó hasta un aparcamiento a bordo de un vehículo, donde tras entrevistarse con otros varones se dirigieron al maletero, en cuyo interior había una mochila. Ante la posibilidad de que se estuviera produciendo una transacción de sustancias estupefacientes, los agentes procedieron a interceptar e identificar a las personas implicadas.

Durante la inspección de la mochila localizaron un paquete envuelto que contenía una sustancia que, tras las comprobaciones oportunas, resultó ser cocaína, con un peso superior a un kilogramo.

La operación policial culminó con la detención de cuatro personas por su presunta participación en los delitos de tráfico de drogas. Posteriormente, los agentes realizaron dos entradas y registros en los inmuebles utilizados por el principal investigado sitos en las localidades alicantinas de L'Alfàs del Pi y La Nucía, donde intervinieron diversos efectos presuntamente destinados a la preparación y distribución de sustancias estupefacientes, además de tres vehículos y dos teléfonos móviles.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Benidorm.

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