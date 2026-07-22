Continúan las peleas, los robos en negocios y los destrozos en el Pati Fosc, el barrio más conflictivo de Villajoyosa

Destrozos causados en el establecimiento La despensa de los chiringuitos de Villajoyosa y un joven saltando sobre vehículos en el Pati Fosc en un vídeo de 2025. Cedida

Los vecinos del barrio Pati Fosc de Villajoyosa continúan exigiendo mayor seguridad en sus calles después de una nueva oleada de destrozos, robos y peleas en una zona que lleva meses concentrando actuaciones policiales.

El vandalismo que reina en la zona ha hecho que los comerciantes sean los principales perjudicados.

César Sebastián ha sido la última víctima en este rincón de La Vila. El empresario sufrió en la madrugada de este lunes un robo en su establecimiento del barrio, La Despensa de los Chiringuitos, un local de comida preparada que fue asaltado y destrozado.

Peor aún, este robo es el segundo que sufre César en apenas una semana. El primero ocurrió el pasado martes 14 de julio en el Chiringuito Nuevo Varadero, ubicado en la playa de los Estudiantes del municipio, cuando varios asaltantes sustrajeron la caja registradora con aproximadamente 500 euros.

"En toda mi vida solo me han robado tres veces, un número muy bajo para llevar 20 años con chiringuitos al aire libre en la playa", señala el afectado.

Menos suerte han tenido otros locales cercanos en la costa, como La Catrina, donde los ladrones han entrado cinco veces en los últimos años, o La Libertina, con cuatro robos en un año.

Este clima de inseguridad en el puerto también se ha trasladado, o viceversa, al Pati Fosc, donde en los últimos días se han producido varios conflictos y peleas en la vía pública que han requerido la intervención de la Policía Local.

Los destrozos y el vandalismo han causado la indignación de los vecinos de la zona, que ven cómo, día tras día, aparecen sus vehículos con arañazos, ventanas rotas o ruedas rajadas o deshinchadas.

Los afectados han denunciado recientemente que algunos coches han amanecido con botes llenos de piedras que dejan caer desde un balcón y que abollan los techos de los vehículos.

Otros piden ayuda para localizar a quienes les han pinchado las ruedas, y hay quien denuncia que desde hace días encuentra notas en sus coches acompañadas de rayazos y ruedas deshinchadas.

Estos hechos vienen repitiéndose desde, al menos, el pasado año a causa de grupos de jóvenes que se organizan en bandas y actúan de forma aleatoria contra los negocios o vehículos que se cruzan en su camino.

Nueva unidad especial

Para hacer frente a estos delitos, el Ayuntamiento de Villajoyosa ha respondido con la reciente creación de la Unidad de Respuesta Operativa de Seguridad (UROS), un grupo policial de respuesta rápida integrado por 11 agentes y un oficial que garantizarán una disponibilidad inmediata y presencia policial las 24 horas del día.

A ellos se une la Unidad K9 de Policía Canina con el objetivo de dar una respuesta rápida a los sucesos que se produzcan a lo largo y ancho de la ciudad.

La UROS realizará tareas de patrullaje preventivo y luchará contra el tráfico de drogas en la vía pública en toda La Vila para frenar la delincuencia en el Pati Fosc y otros puntos conflictivos del municipio como la zona del puerto o el casco antiguo, donde una mujer fue detenida en junio por un apuñalamiento con una navaja de grandes dimensiones.

El presidente de Grupo Vecinal Villajoyosa (GVV), Agustín López, exige mayores refuerzos y asegura que sienten "mucha impotencia y miedo de ver cómo la inseguridad aumenta en las calles y escala con continuos robos de forma reiterada a los comerciantes causándoles grandes pérdidas difíciles de recuperar"

"El Ayuntamiento reconoce después de negarlo que tiene un problema de seguridad pero no hace nada por resolverlo. El aumento de la plantilla de la Policía Local es necesario y urgente. Pero que no los metan en la oficina, que se pongan a patrullar los barrios y que vigilen desde el espacio aéreo para garantizar la seguridad también en partidas rurales", pide López.