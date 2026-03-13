Toni Pérez presenta el plan para blindar Serra Gelada y afrontar el pago de la multa histórica de Benidorm: 60 M este año

Toni Pérez en la rueda de prensa de este viernes en la que presenta el plan de pagos a la familia Puchades. M. H.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, detalla la hoja de ruta definitiva para cumplir con la sentencia firme por la multa histórica por los suelos de Serra Gelada. El alcalde garantiza que la ciudad afrontará el pago de los 350 millones de euros con solvencia y sin poner en riesgo la estabilidad municipal.

"Benidorm afrontará la condena sin caer en la ruina, ni en la quiebra y ni siquiera en la intervención", asegura Pérez en una extensa rueda de prensa en el Ayuntamiento. Y por ello reitera que se hará con dos líneas rojas innegociables: no subir impuestos y no recortar servicios públicos.

"Dije que acataríamos la sentencia con solvencia y defendí que la ciudad afrontaría la indemnización sin afectar la estabilidad presupuestaria", recuerda el mandatario. Según Pérez, el equipo de gobierno está "ocupado y preocupado como siempre en interés de Benidorm".

El próximo martes, 17 de marzo, el pleno votará esta propuesta municipal de acuerdo de colaboración. Y a partir de ahí, se seguirá un orden estricto: "Aceptación o no por parte de la propiedad, firma del acuerdo y comunicación a los tribunales para su homologación".

Los 350 millones de euros a pagar incluyen los 283 millones de la multa principal más los intereses generados desde julio de 2018. "Es un pago que hacemos para adquirir unos suelos que aún no son propiedad municipal", precisa el alcalde.

El plan financiero prevé un primer pago en metálico de 60 millones de euros antes del 31 de diciembre de 2026. Para ello, el consistorio se ha acogido a un fondo de impulso económico, un préstamo ICO de 55 millones avalado por el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana.

"Este Ayuntamiento está saneado", recalca Pérez para demostrar que se puede afrontar una cuantía así. Y en particular comparándolo con la deuda de 95 millones que heredó del gobierno socialista. La propuesta incluye también un periodo de carencia hasta 2030, durante el cual no se amortizará el principal obligatoriamente.

A partir de enero de 2031, el Ayuntamiento abonará anualmente una cantidad que no podrá ser inferior al 8 % de sus recursos corrientes ordinarios. Si se aplicara esa cantidad actualmente serían 12 millones de euros, la definitiva se iría aplicando según las cuentas municipales. "Vamos a mantener el presupuesto equilibrado y las lógicas normas que mandara la ley", subraya.

Además del pago en efectivo, la propuesta incluye la dación en pago con terrenos municipales. Pérez especifica que la propiedad deberá aceptar obligatoriamente hasta 70 millones de euros en suelo con aprovechamiento urbanístico en sectores como el Ensanche Levante o el PP21.

"El valor del metro cuadrado se ceñirá al valor actualizado, al justiprecio", advierte el alcalde, recalcando que no se admitirán valoraciones distintas a las oficiales. Para Pérez, esta es una cuestión "sustancial" para defender el interés general.

Evitar errores

El alcalde también defiende el valor ecológico de la operación frente a posibles desarrollos urbanísticos privados: "¿Hacemos un referéndum para ver si llenamos Serra Gelada de casitas o seguimos dando ejemplo al mundo de protección del planeta y sostenibilidad ambiental?".

"Nosotros vamos a pagar para adquirir un suelo que vamos a registrar y escriturar a favor del pueblo", sentencia. Según el alcalde, esta operación evitará que se repitan "errores de generaciones anteriores" que permitieron edificios en el Castillo o urbanizaciones en plena sierra, actuaciones que atribuye también a los gobiernos socialistas.

Pérez destaca que el objetivo final es la patrimonialización pública del paraje: "Este suelo, una vez pagado, será una gran reserva para el presente y el futuro de los benidormenses, una reserva de protección por encima de cualquier otra figura".

Finalmente, Pérez pide a la ciudadanía y a los medios que se ciñan a la información oficial: "Hay que oír de los mismos responsables y saber que a veces hay quien no tiene ninguna responsabilidad y conduce a engaño". El documento completo del acuerdo será público tras su paso por el pleno.