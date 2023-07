El PP de Alicante pide la "máxima movilización" para "acabar con el ninguneo a la provincia"

"Es imprescindible que ese día se acuda masivamente a votar o bien se haga previamente por correo". Así de rotundo es el presidente del PP de la provincia de Alicante, Toni Pérez, al animar a los ciudadanos a una alta participación en las elecciones del 23-J. Y la razón para ello, la tiene clara: "Acabar con el ninguneo desde el Gobierno de España".

En la convocatoria del próximo 23 de julio "necesitamos que haya la máxima movilización posible de votantes para alcanzar ese cambio que necesitan y merecen la provincia de Alicante y España". Un objetivo que ha demandado este martes desde Benidorm, acompañado por el vicesecretario nacional de Política Autonómica y Local del Partido Popular y número uno por Madrid al Senado, Pedro Rollán.

"Dentro de 18 días los españoles tenemos la oportunidad única de volcar nuestra confianza de una manera útil para derogar por fin al sanchismo", ha señalado Toni Pérez. Un objetivo con el que cuenta con los integrantes de la candidatura al Congreso y al Senado del PP por la provincia de Alicante, César Sánchez, Agustín Almodóbar y Silvia Fernández, también presentes.

[Mazón estalla contra Ximo Puig: "Ya no sé cómo pedirle que salga del sillón del Palau"]

"Poco más de dos semanas en las que España, la provincia de Alicante y la Comunidad Valenciana se lo juegan todo", ha recalcado el presidente. Por eso, ha concluido, "es importante que ese día haya una gran movilización, bien acudiendo a las urnas o votando por correo".

Pedro Rollán ha animado a quienes dudan de si van a poder ir físicamente a votar a que lo hagan por correo "porque no es necesario elegir entre disfrutar de unas merecidas vacaciones o renunciar a ellas". En este sentido, ha recordado que hasta el 13 de julio se puede solicitar el voto por correo y entre el 3 y 16 de julio se recibirá la documentación en el domicilio. Entre el 3 y el 20 de julio se puede ejercer el voto en cualquiera de las oficias de Correos de España.

Durante su intervención, el vicesecretario nacional de Política Autonómica y Local del

Partido Popular ha valorado de manera muy positiva los resultados que el PP ha cosechado en la provincia de Alicante "con 66 alcaldías conseguidas de 141 municipios, algo que se ha logrado gracias al trabajo activo, a escuchar y a estar con todos los vecinos y colectivos".

["Ya es el momento de dejar de ser el farolillo rojo", el PP presenta sus candidatos de Alicante para el Congreso]

Rollán también ha apelado a la necesidad de establecer un nuevo modelo de financiación autonómica y local. "No puede ser que, en el apartado de inversiones, el gasto medio se sitúe en 284 euros per cápita y los alicantinos reciban 85 euros, siendo dos años seguidos los últimos en financiación del Estado". El comunicado de la formación concluye con Rollán asegurando que cuando gobierne Núñez Feijóo "mirará de tú a tú a los presidentes autonómicos y a los alcaldes y no por encima del hombro, como lo hace Pedro Sánchez".

Sigue los temas que te interesan