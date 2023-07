Estas son las obras con las que arranca la temporada en el Teatro Principal de Alicante

El avance de esta nueva temporada nos desvela espectáculos de humor, danza, magia, circo, música, espectáculos familiares, zarzuela, ópera y por supuesto, teatro.

Comenzamos el mes de septiembre con humor. El 8 de septiembre el alicantino Jorge Cremades nos presenta su show “Desempleado del mes”.

Un espectáculo de escenas en directo, videos, monólogos y mucho desparpajo, donde disfrutaremos del humor cotidiano que tanto caracteriza a este cómico. Jorge Cremades, pionero en el humor en redes sociales, vuelve para hacerte reír sin parar, donde descubriremos las historias laborales más surrealistas que Jorge ha vivido antes de ser humorista.

Continuamos septiembre con un espectáculo de magia. El 9 y 10 de septiembre Jorge Blass vuelve al Principal con su nuevo espectáculo “Flipar”.

Vas a flipar con las nuevas ilusiones que ha creado con su equipo de ingenieros y que se estrenan en este espectáculo. El show comienza con 27 efectos de magia en tan solo 5 minutos. Hay una parte interactiva que conseguirá llevar la magia incluso a gente que no esté en el teatro. Los espectadores que asistan no solo fliparán, sino que podrán hacer que también lo flipen todos sus amigos desde allí.

Seguimos con un estreno nacional, “Sempere”. Una producción del Teatro Principal, Ayuntamiento de Alicante-MACA y OtraDanza. Una producción alicantina englobada dentro del Año Sempere en el que se cumplen 100 años de su nacimiento y con la que celebraremos nuestro 176 aniversario. Será el domingo 24 de septiembre “. La dirección y la coreografía son de Asun Noales con Asun Noales, Federica Fasano, Rosanna Freda, Salvador Rocher, Marta Santacatalina, Eila Valls, Aarón Vázquez y Diana Huertas.

Movimiento, luz, vibración y dinamismo son puntos clave en la obra de Eusebio Sempere, figura referente en la configuración de la modernidad artística del país en la segunda mitad del siglo XX. Para conmemorar el centenario de su nacimiento, Asun Noales explora la tridimensionalidad de los cuerpos en el espacio, el uso de la luz y la búsqueda de un trabajo cinético y ópticamente seductor para la plástica escénica. El volumen, la repetición, el ritmo, la musicalidad y la poesía tienen cabida en este viaje abstracto y danzado que atraviesa la obra de Sempere como una partitura de movimiento, usándola como punto de partida para la composición de las escenas.

Como ya anunciamos, el 29 de septiembre se representará la obra ganadora de la VI edición de los Premios de Teatro José Estruch, El intruso de Antonio Cremades de Col·lectiu Intermitent dirigida por Juan Pastor y protagonizada por Morgan Blasco y María Pastor. Otro estreno nacional en nuestra programación.

Terminamos el mes de septiembre con teatro histórico. El 30 de septiembre La compañía El tío caracoles presenta la obra “Juana La Loca”. La crítica especializada la ha definido como una clase magistral de teatro.

El prestigioso actor y director argentino Nicolás Pérez Costa, dirigido por el gran referente de la escena, el maestro Pepe Cibrian, interpreta siete personajes con un vértigo y precisión tal que hace que esta pieza sea un tornado, un alud de poética y belleza. Una mujer que enfermó de celos y de amor, que luchó contra un sistema patriarcal que no solo sobresalía en el palacio… Sino también en su alcoba. Un trono y la oscuridad inherente que rodea a Juana en sus últimos instantes de vida. Una puesta moderna y austera que muestra a una Juana visceral, tierna, desesperada, poderosa. Un gran despliegue de teatralidad y creatividad para contar la locura de Juana I de Castilla de manera única.

Para comenzar octubre, un espectáculo de circo. El 1 de octubre La FAM Produccions nos trae “Ambulant”, de Sergio Heredia y dirección de Adrián Schvarzstein. Es uno de los dos espectáculos con los que el Teatro colabora con la Muestra Alacant a escena del Ayuntamiento de Alicante además de la obra ganadora de la Residencia José Estruch.

Un pequeño y pintoresco circo acaba de llegar a la ciudad después de recorrer centenares de kilómetros con sus carros cargados de maletas y baúles. Buscan el lugar idóneo en el que instalarse. Nadie sabe de dónde vienen, pero cuentan que entre sus miembros están algunos de los más virtuosos artistas del espectáculo.

Un espectáculo circense que combina la música en directo con una cuidada puesta en escena.

Continuamos con un musical. El miércoles 4 de octubre llega al Principal “Rocío Jurado, el musical”, de Rocío Carrasco.

Anabel Dueñas es Carmela, una mujer que admira a Rocío Jurado. Quiere ser libre, sensual, valiente y comprometida como ella. Lo que no sabe, y descubrirá a lo largo de este proceso, es que Rocío Jurado existe en ella. El haber repetido tantas veces sus canciones, sus gestos y su forma de enfrentarse a la música le harán vivir un viaje de acercamiento a su referente. En pleno siglo XXI una mujer joven se redescubre en la más grande. Como si fuera un espejo que refleja lo que quiere ser y lo convierte en su presente. En las más de dos horas que dura el espectáculo, con música en directo, Rocío Jurado se hace visible en ella. Desde los nervios de una aspirante a un castin, como lo era Rocío cuando llegó a Madrid, hasta la gran estrella en la que se convierte al conseguir la oportunidad de su vida. En un diálogo constante con el público, Carmela transmite sus ilusiones, sus miedos y canta para ser libre con la emoción que solo se consigue a través del arte, a través de las canciones que marcaron a una generación pero que siguen vivas en la lucha individual de tantas y tantas mujeres.

Seguimos octubre con el maratón de humor. El 6 de octubre la compañía Teatroz nos presenta “No me toques el cuento”, de Olivia Lara.

Todos conocemos a las princesas Disney. Siempre bellas, alegres, bondadosas. Y, por supuesto, todas saben cantar. Pero ¿Conocemos la vida de esas princesas? ¿Sabemos lo que supuso para ellas su propio cuento de hadas? ¿Qué fue de ellas?

El otro lado del “y vivieron felices y comieron perdices”. No me toques el cuento nos muestra cómo cuatro princesas se rebelan y exigen contar la otra cara del cuento. Eso que no se cuenta porque, al fin y al cabo, no es tan bonito como dicen…

El 7 de octubre a las 19 h la obra de humor “Piensa en Wilbur”, de Víctor Wilbur.

‘Piensa en Wilbur’ es un espectáculo plagado de acrobacias, humor y riesgo, mucho riesgo: la única manera en la que Wilbur sabe vivir. Con una técnica y un físico fuera de lo común, creará situaciones imposibles que dejarán al público anonadado. Acompañado de sus amigos inseparables: Contractura, Tirón y Desgarro nos demostrará que la acrobacia no es solo un deporte. Un espectáculo que impactará en el público

También el 7 de octubre a las 21,30 h el monólogo “El Anticoach: Desmotivando a Pablo Chiapella”

Tian Lara se sube a los escenarios con la tercera temporada de "El Anticoach". En esta ocasión para celebrarlo cuenta con invitado de lujo: Pablo Chiapella. Tian Lara se ha propuesto desmotivar a uno de los actores que ha dado vida a los personajes más motivados de la ficción de nuestro país, Pablo Chiapella, en una serie de funciones especiales e irrepetibles. Aquí nadie te va a pedir que luches por tus sueños, eso cansa mucho. Siéntate y disfruta del monólogo que NO cambiará tu vida, pero te dará las pautas básicas para arruinarla cómodamente.

Continuamos con un espectáculo musical infantil. El 8 de octubre Zusup Producciones nos trae “La granja de Zenón”, de El Reino Infantil con su nuevo espectáculo, El Gran Gallo.

El fenómeno infantil que rompió todos los récords en los principales teatros del mundo vuelve a España con su nuevo espectáculo. En esta nueva experiencia única en el género, llevarás al límite todos tus sentidos en un espectáculo inmersivo que te permitirá transitar por las cuatro estaciones del año acompañado de sus mejores canciones. Conviértete en el protagonista de una historia sin igual donde reirás, bailarás y cantarás nuevamente con todos tus amigos de La Granja.

Seguimos octubre con más comedia. El miércoles 11 la compañía Bendita Inocencia nos trae la comedia “Gordas”, de Carlos Mesa.

Una comedia irreverente sobre la fama, la religión, el amor, la amistad... y el físico. ¿Qué tienen en común Satanás, una estrella de cine, dos monjas, una lesbiana convertida a la fuerza, Tinder y un donut? Al principio parecen ingredientes sin sentido... Pero cuando se juntan, dan lugar a un menú completo, sazonado con fina ironía y mucho humor. Una obra que lucha por encontrar ese espacio que la sociedad ha decidido limitar. Dos gordas que hacen de gordas, pero que pueden ser todo.

Continuamos con música. El viernes 13 de octubre el concierto “A Meeting with the Blues” con Dorrey Lyles & Marcos Coll with Medicine Man Blues Band.

“A Meeting with the Blues” nos propone en esta ocasión sumergirnos en las raíces de la música, uniendo la poderosa voz de la dama del Blues y el Gospel, la afroamericana Dorrey Lyles, con el carisma de uno de nuestros armonicistas más internacionales, Marcos Coll. Tanto en el Carnegie Hall como en numerosos festivales, la voz de Dorrey no deja indiferente. Los artistas vendrán respaldados por Medicine Man, decanos del Blues alicantino, que ya acompañaron a leyendas como Billy Branch.

El sábado 14 de octubre Ados Teatroa presenta la obra “Entre copas”, de Rex Pickett. Con dirección de Garbi Losada y con Juanjo Artero, Patxi Freytez, Chusa Barbero y Elvira Cuadrupani en el elenco.

¿Qué pasa cuando tienes cuarenta y tantos y te das cuenta de que nadie volverá a tutearte? Miguel y Andrés, amigos de toda la vida, se enfrentan a esa pregunta cada uno a su manera. Miguel, divorciado deprimido, escritor frustrado y apasionado del vino, es un pesimista. Andrés, un actor fracasado que está a punto de casarse, un seductor. Ambos deciden realizar un viaje como despedida de soltero para Andrés y arrastran sus inseguridades de copa en copa, intentando encontrar algo que les permita escapar de la mediocridad y sentirse vivos. Hasta que se encuentran con Amaia y Terra.

Más circo con “Creatura” el 15 de octubre. La idea original es de Juan de Dios Santos Luengo-Malabart y el texto de Pepe Viyuela.

Llega la 14a edición del Festival de Circo CIRCARTE con el espectáculo Creatura. Música, poesía y circo. La fantasía de la palabra y la realidad del más difícil todavía. Un espectáculo donde contemplar el circo desde una visión poética inspirada en el Bestiario del Circo escrito por Pepe Viyuela. Un homenaje al circo clásico desde una visión poética y musical. El circo como ente nómada, trashumante, que no puede parar de viajar y renacer tanto en el espacio como en el tiempo, uniendo tradición y vanguardia, memoria e imaginación.

Seguimos con más conciertos con “LORENZO SANTAMARÍA, GIRA DESPEDIDA” el 19 de octubre.

Tras la grabación de un disco en directo con las 25 canciones más emblemáticas de toda su carrera, LORENZO SANTAMARÍA se despide de los escenarios con una extensa gira por España y Latinoamérica, acompañado por una gran banda y un repertorio con sus temas más importantes. Artista pop de raíces roqueras, lideró el grupo de rock Z 66. A partir de 1970 inició una meteórica carrera musical como solista bajo el nombre artístico de Lorenzo Santamaría. Es un referente en el pop melódico y romántico español que cosechó aplastantes números 1 y grandes éxitos en distintos países, realizando grandes giras por toda Latinoamérica.

El 20 de octubre otro espectáculo de humor se suma a la nueva programación. Alex Clavero presenta su nuevo monólogo “La nueva normalidad”.

‘La nueva normalidad’ es un monólogo cómico que resume todo lo que ha pasado desde marzo de 2020 hasta... ¡Siempre! Porque esto es para siempre. Todo lo que ha ocurrido a raíz del COVID. Todo ha sido tan novedoso que merece la pena recordarlo y resumirlo desde un punto de vista simpático, gracioso, crítico y absurdo... Todo muy estilo Clavero, que lo único que pretende con Nueva Normalidad es que te descojones igual o más que con la antigua.

Continuamos octubre con más teatro. El 21 de octubre una producción del Teatre Romea “La isla del aire”, de Alejandro Palomas. Con Nuria Espert, Vicky Peña, Teresa Vallicrosa, Claudia Benito y Candela Serrat en el elenco.

En Menorca, una familia de cinco mujeres, guiadas por la vieja Mencía (la matriarca de la familia), se adentran en un viaje en barca a la Isla del Aire. La desaparición de Helena, la nieta mayor de Mencía está muy presente en la mente de la familia y, durante esta excursión, Mencía obligará a sus hijas y nietas a enfrentarse a la verdad y a los secretos que ocultan.

El 22 de octubre es el turno de la zarzuela. Materlírica España nos trae “Gigantes y cabezudos”. De nuevo y por tercera vuelve la zarzuela inclusiva y accesible, un proyecto pionero del Teatro en lo nacional. Un modelo que pretende derribar las barreras que separan al público con deficiencias auditivas o visuales en colaboración con la ONCE, Fundación Alió, Fundación Lukas, Aguas de Alicante y Asocida.

Zaragoza, durante la guerra de Cuba…Mujeres que acuden a la plaza del mercado, vendedoras que gritan sus productos y entre ellas una, que espera la carta de su maño que está luchando en la guerra, pero no sabe leer…. Y eso traerá segundas intenciones, embustes y engaños. Todo dentro de un contexto que nos parece de hoy en día, subidas de impuestos, empoderamiento de las mujeres, todo envuelto en una música, a veces intimista, a veces popular en el mejor sentido de la palabra.

Finalizamos octubre con “Grease El Musical”, de Som Produce. Con dirección de David Serrano. El musical estará en el Principal el 26, 27, 28 y 29 de octubre. A lo largo de cuatro días con siete funciones, una producción de Som Produce en la que el alicantino Juanjo Llorens ha sido el encargado de la iluminación.

Situado a finales de los años 50 en el instituto Rydell High, un grupo de estudiantes de clase obrera navega por conflictos atemporales, como las complejidades de la presión de grupo, los valores personales, la amistad, el amor, los devaneos sexuales de la adolescencia y la conciencia de clase, lo que le convierte en el musical adolescente por excelencia y la hace permanecer eternamente joven.

Empezamos noviembre con la ópera “Don Giovanni”, de Mozart, el 2 de noviembre. Esta producción de Opera 2001, bajo la dirección musical de Martin Mazik y la dirección de escena de Matteo Peirone y Gualtiero Ristori con la orquesta de Ópera 2001 con solistas nacionales e internacionales de primer nivel y el Coro Siciliano.

El famoso burlador de mujeres Don Juan, emprende nuevas aventuras amorosas. Con la ayuda de su sirviente Leporello, intenta seducir a Donna Anna, para lo cual mata a su padre. Se encuentra con una relación anterior (Donna Elvira), a la que elude, dejando a su sirviente para dar las explicaciones. Mientras escapa, aparece en medio de una boda de aldeanos en donde seduce a la joven novia Zerlina hasta llevarla a la alcoba. Zerlina logra huir dando gritos y Don Giovanni es arrinconado, pero logra nuevamente huir.

Continuamos con más humor. El 3 de noviembre Comandante Lara y Cía presentan “Viaje con nosotros”.

Un espectáculo en el que podremos disfrutar de un viaje lleno de chascarrillos y risas. Donde el Comandante Lara pilotará esta aventura, acompañado de su personal de cabina (Vicente Ruidos y Jesús Tapia). El público se sentará en su asiento y recibirán las instrucciones de seguridad para poder emprender el viaje hacia el país de la carcajada de un modo divertido y fácil, para que todos los pasajeros puedan pasar el mejor vuelo de sus vidas. Todo ello con la garantía de una de las mejores aerolíneas como es AIR kejöèrsen.

Un grito contra la violencia de las guerras es la línea maestra de la novela de Delibes “Las guerras de nuestros antepasados” que se representará el 4 y 5 de noviembre. Adaptada por Eduardo Galán y dirigida por Claudio Tolcachir, en el reparto Carmelo Gómez, Premio a la mejor interpretación en la I Gala de los Premios Talía de este año y Miguel Hermoso.

Desde el nombre del protagonista, “Pacífico”, hasta el final terrible de la obra, el autor vallisoletano defendió a lo largo de sus páginas la paz frente a la guerra y la no violencia como camino de vida.

El 10 de noviembre Producciones Abu nos trae la obra “PRIMA FACIE”, de Suzie Miller. Con adaptación y dirección de Juan Carlos Fisher.

Vertiginosa y cuestionadora además de multipremiada agotó el año pasado sus entradas en el West End de Londres y que ahora está batiendo los mismos récords en Broadway.

Tessa es una purasangre. Una joven y brillante abogada a la que le encanta ganar. Ha conseguido labrarse un camino desde sus orígenes, en la clase trabajadora, hasta llegar a lo más alto de su profesión, defendiendo, interrogando e iluminando las sombras de la duda, en cualquier caso. Un acontecimiento inesperado la obliga a enfrentarse a las líneas que separan el poder patriarcal de la ley, la carga de la prueba y la moral.

Otro musical se incluye en la nueva programación. El 12 de noviembre Ambfiteatre presenta “El Gran Show. El musical”. Con adaptación y dirección de Christian Martínez y Emilio Dávila. Una gran adaptación de la conocida película El gran showman, un espectáculo lleno de luz y color con actuaciones espectaculares con 25 artistas y 10 cantantes.

Estados Unidos, siglo XIX. P.T. Barnum acaba de perder su trabajo de oficinista. Deseoso de ofrecer a su esposa Charity y a sus dos hijas la vida que siempre les había prometido, Barnum se embarca en un proyecto colosal: crear un gran y asombroso espectáculo circense. Para ello, buscará artistas únicos, desde bailarines, a mujeres barbudas, tatuados, altos... y toda clase de espectáculos imaginativos. Su lema: para hacer algo nuevo hay que hacer algo poco convencional.

Para terminar con este avance, el 16 de noviembre presentamos otro espectáculo de ópera, “NORMA”, de Vincenzo Bellini. En esta ocasión es una producción de Leonor Gago Artist, la dirección musical es de José Escandell y un elenco de primeras figuras de la lírica nacional e internacional.

Ópera en dos actos con música de Vincenzo Bellini y libreto en italiano de Felice Romani (basado en la tragedia Norma, ou L'infanticide, de Alexandre Soumet), estrenada en La Scala de Milán el 26 de diciembre de 1831. Se considera un ejemplo de la mayor altura de la tradición belcantista. "Casta Diva" fue una de las arias más conocidas en el siglo xix y continúa siendo una de las más populares del repertorio lírico.

