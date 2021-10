Alta incidencia, hospitales vacíos: Benidorm pide "normalizar" el debate sobre convivir con la Covid

Los datos del incremento de contagios por coronavirus en Benidorm han provocado un número importante de cancelaciones de reservas en los hoteles en las próximas semanas. En concreto, la patronal Hosbec asegura que entre "un 10 y un 15%" de clientes han anulado sus vacaciones por las noticias que señalan que la ciudad ha entrado en "riesgo extremo" de contagio.

Y con los números encima de la mesa, así es. La ciudad superó la semana pasado los 250 casos por cada 100.000 habitantes, uno de los datos más altos de la Comunidad y el mayor de las ciudades de más de 50.000 habitantes. La media autonómica ronda los 50 puntos. Sin embargo, en esta estadística no se han tenido en cuenta "las especiales características de Benidorm", principalmente el gran volumen de población flotante que acoge todo el año.

Según los datos de consumo de agua y telefonía móvil, Benidorm cuenta ahora mismo con 180.000 personas viviendo. Sin embargo, la incidencia se calcula con un censo de 70.000. Si se realizase la operación para calcular la incidencia con el "dato real", según el alcalde, Toni Pérez, la incidencia real estaría en los 107 puntos.

Otro dato relevante es la presión hospitalaria. Y actualmente en el departamento de salud de la Marina Baixa hay una tasa de hospitalización de seis personas por cada 100.000 habitantes. Esto se corresponde con el nivel 0, considerado "nueva normalidad (menos de diez personas)". El dato es similar a la media autonómica, de cuatro ingresados, mientras que la nacional es de 3,96.

Oportunidad perdida "para normalizar el debate"

"De momento no se nos ha reportado ni un solo caso de coronavirus en los más de 100 hoteles que están abiertos", explica la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes. En su opinión, el debate de la incidencia "se está exagerando" y "es evidente que no existe ningún riesgo añadido para los visitantes". "Además de que no se están dando las cifras reales", insiste.

De hecho, el Gobierno valenciano ya ha dicho que observa con preocupación la evolución de la capital turística y que no descarta tomar medidas de contención. Incluso se ha trasladado la posibilidad de solicitar al Gobierno la aplicación de medidas más drásticas en la llegada de turistas ingleses, teniendo en cuenta que el 53% de los nuevos contagios en Benidorm proceden de extranjeros, según Sanidad.

Para Montes, esto es "una barbaridad". "Por esa regla de tres tendríamos que empezar a aplicar medidas extraordinarias en todas las poblaciones que tienen una mayor incidencia que Benidorm, que las hay", asegura. En concreto, 13 municipios tienen actualmente una incidencia mayor que la de la capital turística, y algunos incluso la doblan.

La secretaria general de Hosbec considera que la Administración "está perdiendo la oportunidad de normalizar el debate", porque "es evidente que tenemos que empezar a convivir con el virus". Montes recordó que los hoteles valencianos "fuimos los primeros en adoptar medidas ante la pandemia, hasta el punto de adelantarnos al decreto del Gobierno y cerrar". "También somos los primeros interesados en evitar un riesgo para nuestros clientes. Pero sería irresponsable decir que ahora mismo existe un problema en Benidorm con los contagios", zanja.

Colomer pide "prudencia"

Por su parte, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, reclamó etse miércoles "tranquilidad y prudencia" frente al aumento de los contagios de covid-19 en Benidorm y lanzó un mensaje de apoyo al municipio "por haber protocolizado mejor que nadie la seguridad del visitante".

A su juicio, "Benidorm es un destino que, en la concepción de la hospitalidad, en su versión más adaptada al mundo Covid, ha sido ejemplar, sobre todo por las actuaciones de sus empresarios".

En un comunicado, Colomer ha afirmado que "la ciudad turística vive históricamente una gran disfunción a la hora de interpretar los datos", en este sentido ha señalado que "en la ciudad turística hay un desfase entre la población de hecho y de derecho", por lo que añade que "si hacemos una métrica desde el punto de vista de la población censada, dejas de advertir otras características más elásticas de la demografía".

Para el titular de Turismo, "necesitamos miradas más completas de la realidad", y reconoce que "la apertura de posibilidades de movilidad de viaje encierra estos pequeños repuntes y situaciones que se deberán examinar".

