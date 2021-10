Sanidad no descarta tomar medidas para frenar los contagios en Benidorm: "La mayoría son de extranjeros"

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, observa "con preocupación" la escalada de casos positivos por coronavirus en Benidorm, que el pasado fin de semana alcanzó la incidencia de "riesgo extremo" por Covid, y no descarta "adoptar medidas si fuese necesario para el control de los contagios".

En concreto, la capital turística de la Costa Blanca registra 286 casos por cada 100.000 habitantes mientras que la media autonómica ronda los 50. En este sentido, Barceló ha asegurado que "el 53 % de los contagios detectados entre extranjeros, en su mayoría ingleses", que ya suponen aproximadamente el 20% del turismo de la ciudad.

La consellera también se ha hecho eco de la reivindicación del alcalde de Benidorm, Toni Pérez, quien aseguró que el dato de incidencia "no es real" porque la población de Benidorm es ahora mismo de 180.000 personas, según los datos de consumo de agua, cuando el censo es de menos de 70.000 habitantes.

De este modo, Barceló ha reconocido que el dato real puede ser menos alarmante, "pero ni siquiera el Ayuntamiento sabe de modo preciso cuál es la población flotante en un determinado momento, de modo que no podemos usar ese dato a nuestro favor, si hay un contagio hay que contabilizarlo".

Asimismo, la titular de Sanidad ha puntualizado que "para la valoración del riesgo no solo se utiliza únicamente el indicador de la incidencia acumulada de contagiados, sino también en el de hospitalizaciones, que sigue a la baja -a nivel autonómico- con un 1,48 %" de ocupación.

Certificado de vacunación

Por otra parte, preguntada por el uso del certificado de vacunación en los locales de ocio y si cree que podría ayudar a incrementar los porcentajes de población vacunada, Barceló ha informado de que en la Comunidad Valenciana 1,7 millones de personas se lo han descargado ya.

"La Generalitat -ha recordado- no tiene cobertura legal para imponer su uso, únicamente puede invitar a quienes organizan actos multitudinarios a que lo exijan en el marco de su derecho de admisión".

Sobre la población vacunada con Janssen, 210.000 personas en la Comunidad Valenciana, la consellera ha explicado que se está estudiando a nivel nacional la conveniencia de que reciban una tercera dosis de refuerzo, que sería con Pfizer o Moderna.

También ha sido preguntada por la posibilidad de prorrogar los contratos de personal sanitario de refuerzo que vencen el 31 de diciembre, si bien ha indicado que eso depende de los presupuestos para el próximo ejercicio, que todavía se están negociando.

