El rincón de Alicante que busca Europa: el parque de La Marjal candidato al gran premio a la mejor obra sostenible

El parque inundable de La Marjal es uno de los finalistas en los premios New European Bauhaus en la categoría de Circularidad, Sostenibilidad e Innovación. En esta fase decisiva, la infraestructura alicantina compite con otras tres candidaturas internacionales ubicadas en Zaragoza, Marsella (Francia) y Viscri (Rumanía).

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha destacado la relevancia de este hito señalando que "una vez más Alicante aspira a liderar las iniciativas de innovación y sostenibilidad en el marco de las ciudades europeas". Un reconocimiento del que valora que llega tras celebrar el décimo aniversario de un sistema que "pone a Alicante en primer plano internacional".

La candidatura, presentada a través de la Agencia Local de Desarrollo Impulsalicante y la estrategia Alicante Futura, busca ahora el respaldo de los ciudadanos. Barcala ha animado a los alicantinos a participar en la votación pública abierta a través de la web oficial de los premios para apoyar el proyecto medioambiental más emblemático de la ciudad.

Para entender el éxito de La Marjal, hay que observar su funcionamiento técnico. Joaquín Marco, director de operaciones de Aguas de Alicante, explicaba en 2024 que este espacio actúa como una especie de "interruptor" cuando la red de colectores llega a su nivel de saturación.

"Lo que hace es meter el agua en ese depósito, mientras siguen funcionando los colectores, para que el agua no alcance una altura en la calle y evite que se produzcan problemas", detallaba Marco. El parque es capaz de retener hasta 45 millones de litros (45.000 m³), protegiendo completamente las zonas urbanas de la playa de San Juan.

Desde su inauguración en 2015, La Marjal ha demostrado su valía en episodios críticos. Durante las lluvias históricas de marzo de 2017 retuvo 15.500 m³ y en agosto de 2019 alcanzó los 22.000 m³. Afortunadamente, "todavía no se ha dado la oportunidad de que se llenase por completo", apuntaba el director de operaciones en relación a su gran capacidad de reserva.

Además de su eficacia, el proyecto destaca por su rentabilidad económica. Con un coste de 3,67 millones de euros, resultó ser casi cuatro veces más barato que la alternativa tradicional de construir un depósito subterráneo de aguas pluviales.

Pulmón de biodiversidad

La Marjal no es solo una infraestructura hidráulica; es un ecosistema natural que fusiona la resiliencia con la belleza urbana. Según las fuentes, el parque actúa como un santuario que alberga a más de 120 especies de aves y utiliza aguas residuales tratadas para el mantenimiento de sus estanques y riego.

En el aspecto climático, el parque mitiga el efecto de "isla de calor", logrando reducciones de la temperatura local de hasta 5 ºC. Este éxito ha sido tan rotundo que Alicante ya ha aprobado la creación de tres parques inundables adicionales basados en este modelo de resiliencia urbana.

Como subraya el alcalde Barcala, esta infraestructura encarna los valores de la Nueva Bauhaus Europea al ser un ejemplo de "diseño urbano regenerativo" que une arte, ciencia y tecnología para transformar la convivencia en las ciudades mediterráneas.