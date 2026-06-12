Ya es oficial, Alicante amplía las bonificaciones en el TRAM y en el bus: las edades que viajan gratis y con descuentos del 50 %

Buenas noticias para los usuarios del transporte público de Alicante. El Ayuntamiento mantendrá después del 30 de junio y hasta final de año la gratuidad en el transporte público hasta los 14 años, al igual que las bonificaciones que incluyen además el 50 % de descuento para los bonos para las personas entre 15 años y 30 años y el 40 % de los 31 a los 65 años, manteniéndose la gratuidad para los pensionistas con el bono Móbilis Oro.

Los descuentos se aplican desde hace un año dentro del Sistema de Transporte del Área Metropolitana de Alicante (TAM), que incluye el TRAM y los autobuses interurbanos, y vienen vinculados a las condiciones de las ayudas del Ministerio de Transportes de las que Alicante, que ha prorrogado las ayudas hasta final de 2026.

El concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha destacado que "Alicante mantiene la gratuidad para los niños y jóvenes entre 0 y 14 años en el transporte público, así como el 50% de descuento en los abonos entre los 15 y los 30 años, y un 40 % al resto hasta los 65 años, en una medida que será universal dentro del sistema TAM, en cumplimiento de las condiciones de las ayudas que concede el Ministerio y que complementan a las aportaciones municipales".

"El Ayuntamiento mantiene la gratuidad hasta los 14 años y las bonificaciones en el resto de bonos para compensar la pérdida de poder adquisitivo de las familias ante la crisis económica y la subida de precios que generan los conflictos internacionales y el contexto geopolítico actual", ha añadido De Juan.

Bonificaciones

El Bono 30 días con bonificación del 40 % cuesta 24 euros. El Bono Ruta 4/30 Joven con bonificación del 50 %, 7,50 euros. El Bono Mobilis Multiviaje 10 viajes con bonificación del 40% tiene un coste de 5,25 euros y el de 30 viajes con bonificación del 40% se queda en 15,75 euros.

El Bono Móbilis Jove de 30 viajes, con bonificación del 50 % cuesta con la bonificación 10,60 euros. El Bono Móbilis Escolar de 30 viajes, con bonificación del 50 % se reduce a 8,25 euros. El Bono Móbilis Oro Alicante se mantiene con 300 viajes gratuitos al año. La recarga bonificada de 10 viajes del Bono Mobilis Oro Alicante con bonificación del 40 % cuesta 3,00 euros.

Las nuevas tarifas podrán ser consultadas a partir del 1 de julio en la página web del operador https://alicante.vectalia.es/bonos-y-tarifas/#