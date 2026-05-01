Óscar Puente acude por sorpresa a la marcha del Primero de Mayo en Alicante: "Es mi segunda casa"

El ministro Óscar Puente ha aparecido por sorpresa en la manifestación del Primero de Mayo en la ciudad de Alicante y ha liderado la comitiva del PSOE en la marcha. Una visita que no figuraba en su agenda.

El ministro ha ocupado uno de los primeros puestos de la marcha tras la pancarta del PSOE, en la que se leía el lema "22 millones de razones. Más derechos, más igualdad", en alusión a la cifra récord de afiliados a la Seguridad Social alcanzada el pasado mes de marzo.

En la marcha también han participado el secretario provincial del PSOE, Rubén Alfaro, y varios miembros de la dirección provincial.

Además, también ha acudido el subdelegado del Gobierno, Manuel Pineda, de varios diputados autonómicos socialistas, como José Díaz o Yaissel Sánchez, y la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, junto a otros concejales alicantinos, como Trini Amorós, entre otros.

Alicante y Elche han acogido las principales marchas de las comarcas del sur, donde además de las reivindicaciones anteriores se ha hecho hincapié en el proceso de regularización extraordinario de las personas migrantes.

"Es muy necesario que los migrantes tengan derechos, porque conviven con nosotros. Hace falta mano de obra, pero además esas personas necesitan dignidad y empleo", ha manifestado la secretaria general de UGT-PV en la provincia, Yolanda Díaz.

Eva Calleja, secretaria general de CCOO en Alicante, reclamó también alquileres asequibles en una provincia con gran cantidad de apartamentos turísticos.

De igual manera, también reclamó líneas de transporte público para vertebrar el territorio y permitir que los trabajadores puedan acudir hasta los puestos de trabajo; una necesidad que se agrava teniendo en cuenta la necesidad de mano de obra en algunos sectores.

Todo ello acompañado de la presencia del titular de Transportes, Óscar Puente, que ha representado al Ejecutivo Central, mientras que en Valencia lo han hecho Diana Morant y Arcadi España junto a Pilar Bernabé.

Sobre la regularización ha asegurado que el objetivo es que los migrantes "que ya están aquí lo hagan en plenitud de derechos". "No tener que trabajar de manera clandestina, no vivir escondidos o con miedo y contribuir a que esta sociedad avance", ha declarado sobre la inmigración.

Con respecto a Alicante, lugar con el que su mujer guarda una especial relación al ser nacida allí, Puente ha asegurado que es su "segunda casa".