La lucha de Samanta para tener columpios adaptados en Alicante para su hijo: "Tenemos que coger el coche para jugar"

Recoger a tu hijo del colegio e ir tranquila y alegremente a jugar a los columpios que están cerca de tu casa.

Una actividad que forma parte del día a día de muchas familias alicantinas y que parece ser, a primera vista, accesible a casi todo el mundo.

Sin embargo, esta realidad no puede formar parte del día a día de Ian. A sus 9 años de edad, Ian padece Grinpatía, una enfermedad rara producida por mutaciones patogénicas que se producen en alguno de los genes denominados GRIN.

Las Grinpatías son patologías dichas "ultrarraras" que afectan solo al 2% de la población mundial, además de ser frecuentemente infradiagnosticadas. Un porcentaje que conlleva a su poca visibilidad en el sistema sanitario debido a la falta de investigación.

Cada día, Samanta espera a su hijo en la parada de bus junto a un supermercado del barrio del Bulevar del Pla en Alicante.

Desde sus 4 años, Ian no puede moverse solo y necesita ir en una silla de ruedas que le respalda hasta la altura del cuello. Una condición que le obliga a adaptar su día a día, como ir al colegio infanta Elena para niños paralíticos cerebrales en El Campello, donde se lo pasa "fenomenal", según afirma Samanta, su madre.

Sin embargo, cuando llega la hora de volver a casa, Ian no puede ir a jugar con otros niños a los columpios que tiene cerca de casa. y no puede hacerlo porque estos juegos no están adaptados para niños en silla de ruedas, lo que impide que pueda divertirse y socializar, como cualquier otro niño de su edad.

Samanta lleva varios años denunciando esta situación "inacceptable" que impide a su hijo llevar una vida normal "como cualquier otro niño".

Los alrededores de la casa de Samanta en El Pla cuentan con dos columpios dotados de pequeños toboganes, trampolines y algunos caballitos para balancearse. Unos juegos que a primera vista pueden parecer perfectamente adaptados para los niños, pero no lo son para aquellos que, como Ian, necesitan más seguridad y una mayor adaptación a sus necesidades.

Con el fin de encontrar algún columpio adaptado para su hijo, Samanta, junto a su marido, ha recorrido la ciudad de Alicante entera en busca de una zona en la que llevar a su hijo para que se divierte, "sin éxito".

"El Ayuntamiento de Alicante asegura haber renovado algunos columpios para que sean más inclusivos, pero la realidad es que mi hijo no puede columpiarse en ninguno de ellos", lamenta, a lo que añade que "el único columpio que parecía ser inclusivo es el de la Avenida Unicef, que dispone de una gran rampa para las sillas de rueda, pero la realidad es que subes a mi hijo ahí y llegado arriba no puede hacer nada".

Alternativas

Para jugar, la única alternativa cercana que Samanta ha encontrado se sitúa en San Vicente del Raspeig, a 12 kilómetros de donde vive.

Ahí, se encuentra con columpios perfectamente adaptados e inclusivos, como un asiento de integración con arnés de seguridad, permitiendo a Ian columpiarse sin pasar miedo y centrándose en su disfrute.

Ian, en un columpio adaptado a sus necesidades, en San Vicente del Raspeig.

"No pido mucho, me conformaría con un solo columpio al lado de mi casa, y en otros puntos de Alicante para que lo puedan disfrutar otros niños con discapacidad", asegura Samanta.

"Es una vergüenza que tengamos que coger el coche para irnos a los columpios, en Alicante no se está garantizando el derecho a la infancia de los niños como mi hijo", añade.

Buscando apoyos

Ante la demanda de Samanta, el Ayuntamiento asegura a EL ESPAÑOL que "la ciudad de Alicante cuenta con juegos inclusivos y que todas las reformas y renovaciones de los mismos incluyen este tipo de instalaciones para niños con discapacidad".

Una afirmación que no es del gusto de Samanta ni de Rafa Más, portavoz de la agrupación municipal de Compromís.

Tras escuchar las quejas de Samanta en redes sociales, la agrupación decidió hacerse eco de su queja y presentar en el Ayuntamiento una propuesta para "diseñar desde la concejalía competente, un plan de instalación de juegos adaptados en todos los parques y espacios públicos de la ciudad que cuenten con juegos infantiles", refleja la declaración institucional de Compromís, a la que ha tenido acceso este diario.

"Ian el valiente"

La sonrisa que emana del rostro de Ian al mencionar las palabras "juego" y "columpios" es única.

Una sonrisa que también se produce al conversar sobre bailes y música con su hermano David. Y es que durante su tiempo libre, Ian es toda una estrella.

Con cerca 20 mil en TikTok y cerca de 10 mil seguidores en Instagram bajo el nombre de "Ian el valiente", Samanta comparte con alegría los bailes que realiza junto a sus dos hijos Ian y David, de 11 años. "A Ian le pone muy feliz escuchar música y se anima enseguida", asegura.