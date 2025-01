Barcala: "Las ciudades turísticas pueden mantener su atractivo mientras protegen sus recursos hídricos y el medio ambiente"

Expertos de todo el mundo advierten de que el gran problema del turismo a medio y largo plazo será el agua. Sobre todo porque durante el verano el consumo de agua se dispara en determinados destinos turísticos, especialmente donde el déficit hídrico es un problema estructural. En la ciudad de Alicante, sin embargo, el suministro de agua está plenamente garantizado a través de la empresa mixta Aguas de Alicante, un referente de gestión hídrica y colaboración público-privada.

Reflexionar sobre agua y turismo conduce directamente a destacar el principio de la "sostenibilidad", porque de ello depende el futuro de la industria turística. En este sentido, la colaboración entre los ayuntamientos, las empresas abastecedoras y los establecimientos hoteleros es imprescindible, a través las campañas de concienciación pero también a través de la implementación de tecnologías capaces de analizar los consumos a tiempo real.

EL ESPAÑOL y Aguas de Alicante reunió el pasado miércoles, en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR) a Luis Barcala, alcalde de Alicante; Sergio Sánchez, director general de Aguas de Alicante; Fede Fuster, presidente de Hosbec; y Luis Castillo, presidente de APHA, con la presencia de la concejal de Turismo de Alicante, Ana Poquet, para analizar cómo se está preparando Alicante ante este reto, qué problemas son comunes y qué soluciones aporta cada actor, público y privado, en este escenario.

Para el alcalde de Alicante, Luis Barcala, "el agua no solo es un hándicap para el turismo. El agua y su disponibilidad es un hándicap para todo el crecimiento económico, urbanístico, para la agricultura, y su gestión se ha convertido en la clave de bóveda de la gestión global de todo lo relacionado con la gestión urbana, para todos los sectores de nuestra sociedad. Y el reto no solo está en la cantidad de agua disponible, sino en cómo cada ciudad es capaz de gestionar y de reutilizar los recursos.

"Por eso en Alicante estamos invirtiendo en futuro a través de la aplicación de nuevas tecnologías y nuevas ingenierías hídricas en las que somos todo un ejemplo, como con el Parque de La Marjal, los depósitos antirriadas o toda la remodelación de la red primaria y secundaria que es la que nos permite reutilizar el agua, una vez depurada, para darle más usos hasta completar ese gran proyecto que tenemos en ejecución: Alicante Agua Circular, en el que ni una gota se desaprovecha ni se tira a la bahía", continuó el alcalde.

Luis Barcala, durante el encuantro desarrollado en FITUR. Iván Villarejo

Por esta razón el primer edil reivindicó: "A los que hacemos los deberes, a los que somos punteros y modelo de gestión, no se nos puede penalizar. Al contrario, se nos tiene que respaldar. Y se nos deja fuera de los fondos europeos. Por supuesto que nosotros somos capaces de hacerlo por nosotros mismos, pero simultáneamente necesitamos recursos. Es algo genérico en la provincia de Alicante. A los que gestionamos bien este recurso escaso se nos penaliza, como en el caso de los trasvases del Tajo-Segura".

Precisamente Sergio Sánchez apoyó está visión del alcalde y puso en valor la entrada en el PERTE de digitalización, con más de 6 millones de euros (5 para Alicante capital). "En la ciudad de Alicante siempre hemos sido referentes en este ámbito. Aguas de Alicante es la primera empresa de España en tener un sistema de información geográfico que nos va a permitir digitalizar e innovar en todos los ciclos integrales del agua".

Un proyecto que va "desde la captación hasta la propia gestión de las redes, con instalaciones sensoricas en continuo en las redes, en las tuberías, también en el alcantarillado con instalación de sensores para no solo saber, ante episodios de lluvia, cuánta agua va a la bahía, sino también la calidad y tener un tiempo de respuesta bastante acotado para poder resolver cualquier anomalía", afirmó el director de la empresa mixta.

En este sentido, el alcalde puntualizó la importancia de que la empresa mixta dé un servicio comarcal más allá de la capital. "Aguas de Alicante presta servicios no solo para el municipio de Alicante, en el tratamiento y la depuración de aguas, por eso la mejora de toda la infraestructura debe ser comarcal porque si en todo el trayecto del agua alguien no hace sus deberes, termina repercutiendo en la ciudad de Alicante que es el destino final.

Sergio Sánchez explica el PERTE de Digitalización al concurre Aguas de Alicante. Iván Villarejo

Sánchez también destacó que Aguas de Alicante "invertirá en infraestructura verde y en sistemas avanzados de reutilización de aguas, lo que no solo mejorará nuestra eficiencia hídrica, sino que también contribuirá significativamente a la sostenibilidad ambiental de la ciudad".

"Este PERTE también nos permitirá desarrollar programas de formación y creación de empleo en el sector del agua, impulsando la economía local y posicionando a nuestra ciudad como un referente en gestión hídrica sostenible", añadió Sánchez.

"La inversión continua en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de gestión y conservación del agua impulsa la innovación en el sector", destacó Barcala, ya que en su opinión "Las ciudades turísticas pueden mantener su atractivo mientras protegen sus recursos hídricos y el medioambiente, asegurando un futuro sostenible y resiliente. La clave está en equilibrar el desarrollo económico con la responsabilidad ambiental, creando un modelo de turismo que beneficie tanto a visitantes como a residentes a largo plazo".

Agua y Turismo

Como explicó Sánchez, "la empresa mixta Aguas de Alicante desempeña un papel fundamental en el ecosistema económico de la ciudad, especialmente en relación con el sector turístico. Esta interrelación se manifiesta en múltiples niveles y tiene un impacto significativo en la sostenibilidad y el desarrollo económico de la región".

Pero ¿consume más agua el turista que el residente? Fede Fuster, presidente de la patronal hotelera Hosbec, quiso matizar algunos datos sobre el consumo de agua en sus establecimientos aportados en la introducción de la Mesa redonda.

"Prácticamente el consumo de agua que tenemos en los hoteles por persona es muy similar al de un edificio residencial. En España el 82% del consumo de agua es del sector agrícola y el 12% del urbano. La industria consume 6%. Nosotros trabajamos muy activamente para ser muy eficientes en el recurso hídrico, y donde tenemos más consumo es en la piscina y en las salas de calderas, no porque se pierda agua, sino por la normativa sanitaria".

Fede Fuster, presidente de Hosbec, en la mesa reonda sobre Agua y Turismo. Iván Villarejo

En este sentido, Fuster cuestionó esta normativa "del siglo XIX, pensada para garantizar una cierta salubridad, que nos obliga a renovar miles y miles de litros de agua. Nos obligan a vaciar los acumuladores, renovar el agua de las piscinas cada equis tiempo, y hoy en día con la tecnología que hay de monitorización y los conocimientos químicos que existen, hemos dado un salto cualitativo enorme y esas normativas se han quedado desfasadas".

"Nosotros desde Hosbec hemos solicitado a la Dirección General de Salud Pública que por lo menos en el momento de sequía o de alerta, que se suspenda esa obligación de renovar tanta agua a cambio de aumentar su nivel de control y tratamiento. Algo que debería legislarse para siempre, no solo para hoteles o apartamentos, también para residencias de mayores y otros establecimientos".

"En España hay un millón de piscinas, de las cuales del alojamiento turisticos solo hay 31.000. Estamos hablando de que representa el 0,008% de la capacidad total de los embalses españoles, lo digo para que tengamos la dimensión clara", resumió el representante hotelero. E incidiendo en las palabras del alcalde, "si todo lo que hemos hecho en gestión y reutilización de agua en Alicante y su provincia lo trasladásemos a las cuencas excedentarias, no tendríamos ningún problema de trasvases. Eso es solidaridad, no dar lo que a mí me sobra, solidaridad es que controlen su gestión como lo hacemos nosotros para no tener el mismo problema".

Desde Aguas de Alicante, Sánchez recordó el trabajo conjunto que se está hciendo ya que "a nuestros socios hoteleros les ofrecemos asesoramiento y soluciones personalizadas para optimizar su gestión hídrica, lo que no solo reduce costos operativos, sino que también mejora su perfil de sostenibilidad, un valor cada vez más apreciado por los viajeros".

Luis Castillo, presidente de APHA, expone su opinión en la mesa redonda sobre agua y Turismo. Iván Villarejo

Por su parte, Luis Castillo de APHA, valoró las campañas de concienciación de ahorro de agua que se hacen desde el Ayuntamiento. "Cuando tu compañero de viaje hace los deberes y lo hace bien, eso te obliga. Si encima estás convencido de lo que haces, te obliga más. En nuestro caso tenemos la suerte de ir con compañeros de viaje que son un modelo a nivel nacional como lo es Aguas de Alicante y el propio Ayuntamiento".

"Es el propio turista, el turista europeo fundamentalmente, al que le gusta ver cómo reciclas el plástico o el cartón y también le gusta ver que aprovechas el agua. Nosotros trabajamos con una empresa que hemos hecho unas pruebas piloto en algunos hoteles, donde se nos demuestra en las pruebas que se puede aprovechar el 40% del agua que cae por el grifo y la ducha. Se puede llegar hasta el 40% de ahorro utilizando el agua que sobra de la ducha y de la y del grifo que va al jardín, y las piscinas hasta el 60%.

El alcalde intervino en ese momento para recordar que Alicante ha incorporado las campañas de concienciación en una estrategia de sostenibilidad hídrica general "dentro de nuestra promoción turística institucional".

"Una persona que no está durante 14 horas en la habitación no puede gastar esas 14 horas. Además, tenemos sistemas ahora que te pueden avisar en recepción sobre qué habitación está teniendo un excesivo consumo, también en el aire acondicionado. Y se les puede cortar el suministro", añade Castillo.

"Hace dos décadas el consumo medio por habitante censado era más de 200 litros al día. Ahora mismo estamos en poco más de 120, por debajo de la media nacional, cuando tenemos un sector turístico importante. Este último año el consumo ha subido solo 1%, lo que que corresponde al crecimiento orgánico de los habitantes de la ciudad de Alicante, con récord en turismo. Además, el turismo se está desestacionalizando", detalla Sánchez.

"En la ciudad de Alicante con un aumento de pernoctaciones de más del 11%, el consumo del agua ha descendido en un 7,75%. Con más turistas somos capaces de consumir menos, porque invertimos en tecnología" recordó Fuster.

"En esta tesitura puedes optar a que me obliguen, la inmensa mayoría elige ese camino, nosotros reaccionamos antes de que nos obligue la ley, no nos hemos esperado a innovar, invertir y ser puntero", destacó Barcala, con la triste percepción de que "este hecho nos perjudica".

Fuster avaló esta reflexión al señalar que "ahora ha sacado las ayudas a Eficiencia Energética y resulta que todos los que ya han hecho inversiones en esta materia, este año se quedan fuera, a los que van por delante, a los que como bien dice al alcalde, a está siendo pioneros, se beneficia a los van por detrás".

"Es una injusticia tan manifiesta -continuó Castillo-, al que se adelantó se le penaliza, las subvenciones tienen que ser carácter retroactivo". "Y lo mismo sucede en el tema del agua", remarca Sánchez, recordando que las inversiones realizadas para garantizar el suministro que hicieron el Ayuntamiento y Aguas de Alicante "no han sido gratuitas "y hay otros municipios, que a lo mejor no han hecho ese trabajo previo y se les ayuda".

Por último, el alcalde valoró la designación de Alicante como Capital de la Gastronomía española 2025, algo que "subraya la excelencia culinaria de la ciudad, un logro que está intrínsecamente ligado a la disponibilidad de agua de calidad. El sector gastronómico y turístico de Alicante reconoce que este recurso es fundamental para mantener y elevar su nivel de excelencia. El agua de calidad es esencial en la preparación de platos, influyendo directamente en el sabor y la textura de los alimentos. Además, el agua es crucial para el cultivo de productos agrícolas de alta calidad, base de la gastronomía alicantina".