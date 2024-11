Una plaga de chiches obliga a fumigar los calabozos de la Comisaría Provincial de Alicante

Una plaga de chinches ha obligado a fumigar los calabozos de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Alicante por el riesgo que supone para los agentes, para los arrestados y para toda persona que pase por las instalaciones.

La plaga sucede "de forma reiterada" cada cierto tiempo, asegura el Comité Provincial de Alicante del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que ha denunciado la situación de los agentes destinados en la comisaría. La fumigación se realizó a petición de SUP, que exigió medidas el pasado mes de julio.

Además, desde el sindicato han manifestado que "la Comisaria Provincial de Alicante es atractiva arquitectónicamente hablando pero tiene muchas carencias básicas, carencias que perjudican a los policías nacionales que prestan servicio en ella así como a los ciudadanos que a ella acuden".

Una de las principales reivindicaciones es la "falta de taquillas para todos los policías que prestan servicio en ella, algo que entendemos básico y necesario independientemente de la brigada donde se preste servicio", no "debe de haber policías de segunda", y "no dependiendo de tu destino debes buscarte la vida para tener un espacio donde tener toda la uniformidad".

"No hay que olvidar ante cualquier emergencia o requerimiento, como ya ocurrió durante la pandemia se debe emplear el uniforme por la mayoría de los compañeros", han recordado.

Estas deficiencias las han atribuido a "la falta de presupuesto o bien la mala distribución del poco presupuesto que se destina a Alicante desde Valencia o desde Madrid, no debe perjudicar a los policías".

"Desde el SUP llevamos meses insistiendo en que no se retiren las taquillas a los funcionarios que de forma diaria no visten de uniforme, porque también son justos merecedores de un espacio en la dependencia policial para tener su uniformidad y material de trabajo", han añadido.

Falta de funcionarios

Otra de sus quejas se centra en que el número de funcionarios policiales destinados en ella es inferior al que se necesitaría para las características que tiene la ciudad de volumen de ciudadanos y turistas a lo largo de los 12 meses del año.

Algo que también afecta a los servicios de las brigadas, como es el caso de la Brigada de Seguridad Ciudadana, que "en numerosas ocasiones no es suficiente para todos los servicios que se requieren".

Otras comisarias

"Todas las comisarias de la Policía Nacional de la provincia tienen deficiencias, por ejemplo los compañeros destinados en la Comisaría Local de Denia, llevan años esperando la ansiada nueva Comisaría y mientras llega deben trabajar en un espacio mínimo, con problemas cada verano con el único aparato de aire acondicionado, con taquillas en los pasillos, con olores insalubres con cada subida de marea", han resaltado.

Por último, desde SUP han exigido mayor material para los agentes, ya que hay "una falta de chalecos individuales, extensibles, espray de defensa personal, Taser".