¿Cuándo salen los nuevos bonos gastronómicos de 25 euros? Alicante introduce cambios en el sistema

Tras el éxito de la campaña del “Bono Gastronómico” promovida por el Ayuntamiento de Alicante, que llevó a la ciudadanía a agotar la primera partida de 5.900 vales de 25 euros de descuento en 120 bares y restaurantes de la ciudad, el Patronato Municipal de Turismo, promotora de la iniciativa, anuncia cambios.

Porque aún quedan por repartir 8.100 bonos hasta completar la cifra de 14.000. Así que, para empezar, este miércoles 17 de noviembre se mantiene el mismo horario de solicitud online, ya que se podrá acceder a los descuentos, a través de citaprevia.alicante.es, desde las 15:00 hasta las 21:00 horas.

Pero es a partir de este jueves cuando el sistema habilitará "diferentes franjas horarias aleatoriamente" entre las 9:00 y las 21:00 horas para poder obtener los bonos. De esta forma, explica el consistorio en un comunicado, "se abre la posibilidad a que más alicantinos disfruten de los descuentos de 25 euros por cada bono" para gastar en la hostelería de la ciudad y, sobre todo, "se evita la sobrecarga de los sistemas informáticos municipales".

Hasta las 3 de la tarde de este miércoles, quedan 8.128 bonos para poner en circulación los próximos días. Cabe recordar que precisamente este miércoles el sistema de cita previa dará opción a pedir los bonos para los días 22, 23 y 24 de noviembre, es decir, para los tres primeros días de la semana que viene. De la misma forma, cada día nuevo se irán habilitando los días en el calendario en que se pueden solicitar los bonos, y así sucesivamente.

Los usuarios deben tener en cuenta que la caducidad de cada bono es de 8 días naturales desde el momento en que lo solicita. Pasado ese tiempo, si no se han utilizado, volverán al sistema para que otro ciudadano pueda solicitarlos. Cada persona puede pedir un máximo de 10 bonos, es decir, descuentos por valor de 250 euros. Es importante que tenga en cuenta esta caducidad porque si pide los diez bonos el mismo día y no los canjea dentro de plazo no podrá volver a solicitarlos aunque vuelvan al sistema.

Los bonos de 25 euros cada uno se aplicarán como descuentos a los consumos de, al menos, el doble del valor del bono. El único requisito para obtenerlos es ser mayor de 18 años y estar empadronado en Alicante. En cada cuenta de un bar o restaurante participante en la campaña uno o varios comensales podrán aportar uno o más bonos para conseguir el descuento de 25 euros por cada uno de ellos siempre que se realice un gasto superior a 50 euros si es uno, a 100 euros si son dos los bonos aportados y así sucesivamente. El “Bono Gastronómico” tiene un retorno mínimo previsto de 700.000 euros para los establecimientos.

A la campaña se han sumado restaurantes con estrella Michelin y soles Repsol, pero la oferta de esta iniciativa abarca todo tipo de bolsillos, insiste el Ayuntamiento, tal y como ha destacado la vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez, quien ha adelantado que se está tramitando la entrada de más establecimientos que han solicitado su inclusión tras la expectación generada. El Patronato Municipal de Turismo ha publicado en la web www.alicanteturismo.com y en www.alicante.es un listado de los establecimientos participantes que se irá actualizando.

Los clientes deben comunicar a su llegada al bar o restaurante que van a utilizar uno o más bonos para que los responsables puedan comprobar que el bono es válido y aplicarles el descuento en el momento del cobro.

Cómo obtener los bonos

El usuario deberá entrar en la dirección de internet citaprevia.alicante.es. En la casilla “Tipo de servicio” debe marcar Bonos de comercio y gastronómicos que le aparecerá en el desplegable.

Al lado de esta casilla, en la denominada “Gestión”, debe marcar Bono gastronómico en el desplegable. En el calendario puede seleccionar el día en que desea activar el bono -teniendo en cuenta la caducidad a los 8 días- y rellenar sus datos personales.

Automáticamente el sistema le enviará un correo electrónico con un código QR que puede descargar en su móvil o imprimir y que será el que tendrá que mostrar en el establecimiento hostelero.

Sigue los temas que te interesan