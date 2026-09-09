Estas son las nuevas caras del socialismo en los municipios de la provincia de Alicante

Diana Morant presentó el lunes a los alcaldables del PSPV en las cuatro grandes ciudades de la Comunitat Valenciana, pero detrás de ese acto se vislumbra un mapa mucho más amplio y renovado en la provincia de Alicante. Ocho meses antes de las municipales de 2027, los socialistas alicantinos ya tienen perfiladas casi todas sus cabezas de lista en los municipios de más de 20.000 habitantes, con relevo generacional, perfiles técnicos y, en algunos casos, fichajes procedentes de la sociedad civil.

El único gran punto de interrogación sigue siendo Orihuela, donde una denuncia interna ha paralizado las primarias y deja el proceso en el aire.

El punto de partida lo marcan las dos grandes urbes provinciales, Alicante y Elche, donde el PSPV-PSOE ha apostado por dos perfiles con larga trayectoria en el partido y en la gestión municipal. Eso sí, de forma muy diferente. Mientras que en la tercera ciudad en población de la Comunitat Valenciana hay un consenso generalizado, en la capital de la provincia la candidata ha sido impuesta por la dirección nacional (autonómica) del partido a dedo.

La concejal y exalcaldesa de Castell de Guadalest (2007-2011), Trini Amorós será la candidata socialista de la ciudad de Alicante después de haber ejercido como portavoz del grupo municipal durante este mandato. Morant la definió el lunes como una política “a pie de calle” que “ama profundamente su ciudad”, y la situó como pieza clave para reconstruir un proyecto que perdió la alcaldía en 2023.

En Elche, en cambio, Héctor Díez recoge el testigo de Carlos González y se presenta como la baza para recuperar un gobierno socialista en una ciudad tradicionalmente de voto de izquierdas en la que ahora gobierna el popular Pablo Ruz con apoyo de Vox. Díez ya ha participado en la gestión municipal ilicitana desde 2011 como concejal, aunque anteriormente "realizó tareas de apoyo administrativo en el grupo municipal", según explica su curriculum público. Lo que viene siendo un "asesor", labores que realizó desde 2009 a 2011.

A partir de esos dos nuevos liderazgos, el mapa del nuevo socialismo alicantino se despliega hacia otras ciudades. En Benidorm, el candidato será Pere Rostoll, experiodista de una cabecera provincial y jefe de Prensa del ministro de Transportes, Óscar Puente. Su candidatura ha sido confirmada después de que el diputado autonómico Mario Villar renunciara a competir en las primarias y le allanara el camino.

Mientras tanto, en Alcoy, Lorena Zamorano sustituye al alcalde Toni Francés, que anunció hace poco más de un mes que no optará a un nuevo mandato tras más de una década al frente del Ayuntamiento. Zamorano representa el relevo de una generación que ha dominado la política alcoyana en los últimos años. Su reto será demostrar que puede mantener la hegemonía socialista en una ciudad tradicionalmente de izquierdas pero con un alto endeudamiento y un centro-derecha cada vez más fuerte.

Torrevieja, la gran metrópoli sur de la costa, tendrá a Bárbara Soler como candidata. Soler ya ha formado parte de la ejecutiva local y se presenta como continuidad del proyecto socialista en una ciudad marcada por los vaivenes políticos de sus antecesores los últimos años. Se medirá al popular Eduardo Dolón, que ha sido alcalde en un periodo interrumpido de 2011 a 2015 y desde 2019 a la actualidad. Ni siquiera en ese mandato intermedio el PSOE local pudo hacer sombra el PP, y tuvo que apoyar a un alcalde ecologista, José Manuel Dolón, que lideraba un pentapartito de izquierdas que fracasó en la gestión municipal.

En Dénia, María Josep Ripoll encabeza la candidatura con el objetivo de recuperar la Alcaldía que el PP arrebató al PSOE en 2023, en un municipio donde el turismo, el comercio y la presión urbanística siguen siendo ejes centrales del debate político. Releva a Vicent Grimalt (alcalde desde 2015) después de haber compartido una polémica gestión (sobre todo en la zona de la costa con los vecinos de las playas del Norte) en el área de Territorio del municipio.

La Vila Joiosa ofrece uno de los casos más llamativos de esta renovación. Marta Mingot, vinculada durante años a la Asociación Santa Marta y a las fiestas de Moros y Cristianos, ha sido elegida por unanimidad como candidata sin que se presentara ninguna otra opción. Su perfil procede de la sociedad civil y no de la orgánica del partido, lo que el PSPV presenta como una apertura del proyecto a nuevos liderazgos. Mingot sustituye a Andreu Verdú (alcalde de 2015 a 2023 y actual portavoz en la oposición), que ya había anunciado que no repetiría.

El Campello, Crevillent, Xàbia, Mutxamel, Sant Joan d’Alacant, Pilar de la Horadada y Aspe completan el elenco de municipios donde el PSPV ya tiene candidato único. Yeray Hernández en El Campello, Daniel Quiñonero en Crevillent, José Chulvi en Xàbia, Antonio Cachinero en Mutxamel, Esther Donate en Sant Joan, María Teresa Valero en Pilar de la Horadada y Antonio Prieto en Aspe figuran en el listado difundido por el partido como las únicas candidaturas presentadas en sus respectivas localidades, lo que hace previsible su proclamación automática una vez se cierren los trámites internos. En varios de estos casos se trata de alcaldes o concejales con experiencia de gestión que buscan consolidar o recuperar gobiernos locales para el socialismo.

La única gran excepción a este panorama de candidatos cerrados es Orihuela, donde el proceso está bloqueado. Dos aspirantes, el secretario general local Luis Quesada y el exconcejal Antonio Zapata, se disputan la candidatura, pero la Comisión Nacional de Ética del PSPV ha aplazado las primarias después de que se presentara una denuncia relacionada con el uso de la base de datos del partido para comunicar una candidatura. La votación, prevista inicialmente para el 26 de septiembre, queda sin fecha y deja a los socialistas oriolanos a la espera de una resolución que podría condicionar sus opciones en unas elecciones donde el PP parte como favorito.