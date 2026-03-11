Los vecinos de Playa de San Juan supervisan el refuerzo de las pérgolas del nuevo paseo de la Avenida de Niza

Las pérgolas del nuevo paseo de la Avenida de Niza, afectadas pro el viento.

La Asociación de Vecinos Juntos Avanzamos Playa de San Juan ha acudido hoy al recién inaugurado tramo del paseo marítimo de la Avenida de Niza para conocer de cerca el avance de las tareas de adecuación de las pérgolas instaladas en la zona.

Ante la preocupación vecinal por los efectos de los últimos vendavales, los representantes de la asociación han querido comprobar personalmente el estado de estas estructuras y el desarrollo de los trabajos de refuerzo en marcha.

Supervisión y medidas de refuerzo

Durante la visita, los vecinos detectaron el desplazamiento de una de las pérgolas del nuevo tramo, motivo por el cual la entidad vecinal contactó con los responsables del proyecto para informarse sobre las medidas de seguridad adoptadas.

La pieza dañada ya ha sido retirada y las otras dos permanecen apuntaladas de forma preventiva.

Según detallaron los técnicos de la empresa Vías, se está procediendo a sustituir los anclajes originales por otros especialmente diseñados para soportar las condiciones de viento propias del litoral.

Refuerzo antes de Semana Santa

Desde la asociación han podido comprobar que los trabajos de cimentación reforzada tienen como objetivo garantizar la estabilidad futura de las pérgolas y evitar incidentes similares.

La dirección de obra ha confirmado que las actuaciones concluirán antes del inicio de la Semana Santa, dejando todas las estructuras completamente instaladas y aseguradas.

Declaraciones vecinales

"Nuestra visita de hoy responde a la preocupación de muchos vecinos que vieron cómo el viento afectaba a las estructuras. Hemos recibido explicaciones técnicas sobre la nueva solución de anclaje y confiamos en que el paseo quede totalmente seguro".

"Seguiremos atentos al desarrollo de las obras para garantizar que todo esté en condiciones óptimas de cara a las vacaciones", señalaron desde la Asociación.

La Asociación Juntos Avanzamos Playa de San Juan mantiene así su compromiso con el seguimiento activo de las obras y mejoras del barrio, desde su sede en el Club Deportivo Arenas, en la Avenida del Locutor Vicente Hipólito.