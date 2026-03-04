Interior sitúa a Novelda como el tercer pueblo de España con mayor subida de la delincuencia en 2025

Si la provincia de Alicante suspende el balance de seguridad en 2025 tras multiplicar por seis la media nacional de subida de delitos, el municipio de Novelda queda señalado por registrar uno de los tres peores datos de toda España.

Lapreocupante radiografía criminal de Alicante por parte del Ministerio del Interior deja al pueblo del Vinalopó Mitjà marcado en rojo por multiplicar sus infracciones y sufrir una subida de la delincuencia del 29,4 % respecto a 2024.

Esto sitúa a la localidad como la tercera con mayor subida de entre las 502 poblaciones con más de 20.000 habitantes que conforman el territorio nacional, las únicas que recoge el Sistema Estadístico de Criminalidad.

Este incremento la coloca solo por detrás de Moguer (Huelva), con un aumento del 36,6 %, y La Rinconada (Sevilla), con un 33,3 %.

El sorprendente aumento de las infracciones delictivas se debe casi en su totalidad a la cibercriminalidad, que se disparó un 291,7 %.

Le siguen las estafas informáticas, que crecen un 207,5 % hasta alcanzar los 206 casos, entre las que se encuentran estafas bancarias, compras por internet fraudulentas y similares.

La cibercriminalidad ya representa una de cada cuatro infracciones penales registradas en el municipio.

El intendente de la Policía Local de Novelda, Rafael Sarrió, ya salió al paso tras los datos de los tres primeros trimestres del año para matizar que el incremento se basa fundamentalmente en un importante repunte de la cibercriminalidad.

El responsable policial subrayó que este aumento se justifica por dos motivos fundamentales: por una parte, porque todas las estafas informáticas tienen que ser denunciadas para poder reclamar; y, por otra, porque el cuartel de la Guardia Civil de Novelda recoge no solo las denuncias presentadas por los vecinos del municipio, sino también por los de otras localidades próximas que han sido víctimas de este tipo de delitos.

Asimismo, recordó que la Policía Local y el resto de cuerpos de seguridad continúan trabajando y reforzando las campañas de prevención y sensibilización frente a las estafas online, la principal trampa para los noveldenses.

Fuera del ámbito digital, Novelda también presenta peores números que la media provincial, pues su criminalidad convencional se eleva un 8 %, frente al 5 % alicantino.

Así, el conjunto de la provincia también sufre este repunte de la delincuencia tras las pantallas.

La ciberdelincuencia mantiene su ascenso imparable año tras año y crece un 11,7 % en Alicante.

Destaca especialmente la subida de los llamados "otros ciberdelitos", que aumentan un 16,6 %, y de las estafas informáticas, que crecen un 10,9 %, consolidando el fraude online como uno de los principales desafíos para la seguridad de los alicantinos y uno de los mayores rompecabezas policiales.