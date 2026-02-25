La Comunitat Valenciana busca la reforma constitucional que devuelva su derecho civil aprovechando la de Baleares

¿Volverá a la Comunitat Valenciana su derecho civil? Eso es lo que esperan desde la Asociación de Juristas Valencianos que este miércoles lo tiene marcado en rojo para comprobar si después de cuatro meses Les Corts aprueba el equipo que defendería en Madrid la reforma constitucional. Un paso que esperan se dé para seguir el camino que Baleares tiene abierto.

José Ramón Chirivella, presidente de esta agrupación, insiste a EL ESPAÑOL en la trascendencia de este trámite para recuperar esta regulación. Esta, como recuerda, con el Gobierno del Partido Popular presidido por Camps se aplicó durante unos pocos años hasta que el Constitucional lo tumbó.

¿Y por qué recuperarlo ahora? Para que esta vez no tenga problemas, hay que conseguir esa actualización de la Carta Magna. Un proceso complicado en el que quieren "aprovechar que se está tramitando otra reforma constitucional en el Congreso e incluir la reintegración de nuestro derecho civil", explica el jurista en referencia a la petición de Formentera.

El presidente de los Juristas Valencianos lamenta el retraso acumulado desde que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, invitara formalmente a Les Corts a defender su propuesta el pasado octubre. "Mientras el Parlamento Balear gestionó su respuesta en apenas quince días, aquí han pasado casi cuatro meses sin que se designen a los representantes", ha denunciado Chirivella, calificando la situación de "preocupante" para la sociedad civil.

¿Qué supondría la vuelta del derecho civil valenciano? Chirivella señala entre varios ejemplos concretos, la aplicación automática de la separación de bienes en los matrimonios. "Actualmente, las parejas deben acudir al notario y pagar unos 200 euros por las capitulaciones; con el derecho valenciano, esto sería el régimen por defecto, protegiendo además el patrimonio empresarial de los miembros de la pareja", señala.

Otro de los pilares de esta reivindicación es la custodia compartida, una iniciativa en la que los valencianos fueron pioneros. Según Chirivella, "el derecho civil valenciano permitía establecer un régimen de custodia compartida de forma organizada y completa, favoreciendo siempre el interés del menor, algo que no está previsto de igual manera en el Código Civil español".

En el ámbito sucesorio, el presidente de AJV destaca la mayor libertad para testar que ofrecería el marco legal propio. "Es una herramienta fundamental para garantizar la pervivencia de las empresas familiares valencianas, que generan más del 90 % del empleo, permitiendo que la gestión recaiga en el sucesor más adecuado y evitando el abandono de explotaciones agrícolas", argumenta.

¿El apoyo de Pérez Llorca?

Respecto al panorama político, Chirivella recuerda que existe un amplísimo consenso en la Comunitat Valenciana, con un 85% de los diputados a favor de esta reforma. "Tanto el PP como el PSPV y Compromís respaldan esta modificación constitucional; solo los votos de Vox se sitúan fuera de esta utilidad legislativa que reclama la mayoría", precisa el representante de los juristas.

Chirivella ha hecho un llamamiento directo al actual presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, recordándole su compromiso previo cuando era alcalde de Finestrat. "El president debe ser el primer servidor público de los valencianos y ejecutar lo que él mismo defendió; no participar de forma decidida en esta cuestión sería una incoherencia total", afirma.

La urgencia es máxima para que la propuesta valenciana se tramite por la vía de "lectura única" de forma paralela a la reforma balear. "No podemos permitir que acabe la legislatura sin que este tema se incluya en el orden del día; si no actuamos de inmediato, seguiremos sin herramientas modernas para regular las uniones de hecho o la libertad sucesoria", advierte Chirivella.

Finalmente, el presidente de la AJV destaca el apoyo "transversal e ideológico" de sindicatos como UGT, CSIF o Intersindical, además de organizaciones empresariales y entidades culturales como la Real Academia de Cultura Valenciana o el Ateneo de Valencia. "Es una reivindicación de todo el territorio que busca que nuestras instituciones estén, por fin, a la altura de lo que exige el Estatut", ha concluido.