Los 7 terroristas del ISIS descubiertos en Alicante en 2024, desde una mexicana hasta cuatro menores

La caída del régimen de Al Asad en Siria ha abierto una pregunta entre la comunidad internacional: ¿puede recomponerse el Estado Islámico (ISIS por sus siglas en inglés)? Tras una década desde el momento de máximo esplendor del grupo terrorista, cuando formaron un califato del tamaño del Reino Unido y se metieron en las pesadillas de los europeos con atentados en el corazón del continente, pueden resurgir de las cenizas aprovechando el desgobierno. Pero no hace falta irse hasta Oriente Medio. La sombra del ISIS siempre ha estado latente, llegando hasta lugares como Alicante, donde su propaganda ha creado siete terroristas que podrían haber puesto el territorio en los telediarios de medio mundo si hubieran atentado este pasado 2024.

Son madres, hijos, primos... No se les puede distinguir a simple vista y caminan por las calles alicantinas como gente común y corriente. Es su cabeza, infectada por las proclamas de la yihad, guerra islámica, la que los convierte en sujetos altamente peligrosos.

Cada año, la Policía Nacional descubre a hombres, mujeres e incluso menores de edad con oscuros planes. El 2024 ha sido el año con más detenciones (81) en España desde el 11-M, récord por segundo año superando los del 2023 (78), según Europa Press.

En la Comunitat Valenciana hubo ocho arrestos, siete en Alicante, convirtiéndose en el cuarto territorio con mayor incidencia, tan solo por detrás de Barcelona (16), Girona (9) y Melilla (9). Estos yihadistas habían asumido los preceptos más extremos del islam, llegando incluso a estar dispuestos a eliminar a los alicantinos infieles con atentados.

El último caso llegó a falta de pocos días para pasar de calendario. El pasado 19 de diciembre, cuatro menores marroquíes residentes en Elche fueron detenidos por posible vinculación con el yihadismo.

La investigación de los jóvenes, de entre 14 y 17 años, se inició tras la detección de algunos mensajes que los adolescentes habían publicado a través de sus redes sociales.

Los agentes decidieron adelantarse a las fiestas navideñas para la operación de detención de los jóvenes por el alto riesgo de que pudiesen atentar en zonas concurridas de la ciudad como la Basílica de Santa María, que se cree que era su principal objetivo por un dibujo hallado por la Policía en el que se intuía la forma de una torre o de una cúpula. Si bien, fuentes municipales aseguran a este diario que no era este el blanco.

Al mediático caso le precedió, el 2 de diciembre, el arresto de una mujer mexicana convertida al islam radical y el de un hombre argelino que difundían propaganda yihadista y apoyaban atentados terroristas.

Entre las acciones que realizaban se encontraba el apoyo a atentados terroristas perpetrados por el grupo, así como la difusión de sus materiales propagandísticos que buscan reclutar a nuevos creyentes. La Policía añade, además, que glorificaban a combatientes muyahidines y daban difusión a sus acciones violentas.

Anteriormente fue el arresto, en junio, de un hombre marroquí en la localidad alicantina de Teulada por captar futuros yihadistas a través de las redes sociales y por el enaltecimiento de los actos del grupo terrorista.

Detención del presunto terrorista en Teulada. Jorge Verdú

Además, mantenía contacto habitual con combatientes terroristas extranjeros en la zona sirio-iraquí y con personas ya detenidas por terrorismo yihadista en España y Marruecos.

El sujeto intentaba adoctrinar con publicaciones en favor de la organización terrorista. Cada vez lanzaba más mensajes, y estos eran más radicales, lo que llevó a su detención en una operación que comenzó a finales de 2023 por estar en "estado avanzado de radicalización", por lo que se decidió actuar antes de que adquiriera determinación criminal o adoctrinara a más personas.

El terror del ISIS

El reciente atentado en Nueva Orleans (Estados Unidos) ha sido asociado al ISIS por la bandera negra característica del grupo que llevaba en el vehículo del terrorista que asesinó a 14 personas tras un atropello masivo durante las celebraciones de Año Nuevo.

El también llamado Daesh, en árabe, es el grupo yihadista más sangriento y castiga a los infieles que no cumplan con la sharía, la ley islámica, con violencia. El atentado más dañino de la organización en España fue el de La Rambla de Barcelona en 2017, donde murieron 16 personas.

Esta organización se diferencia de Al Qaeda por reivindicar un califato internacional en vez de regional, por tener un elevadísimo nivel de producción audiovisual y por sus trabajos de captación a través de las redes sociales.

Su razón de ser es establecer un califato islámico a nivel mundial, más amplio del Estado Islámico que establecieron hace una década entre Irak y Siria. Aunque fueron derrotados, la organización sigue activa y está repartida por puntos de Oriente Medio, con katibas o células desde el sudeste asiático hasta el Sahel.

La captación de jóvenes por redes sociales les permite difundir, expandir y adaptar su propaganda a todos los rincones del mundo, traduciendo y ajustando sus mensajes. Los contenidos son realizados por yihadistas con altas capacidades que llegan desde Europa, llegando a hacer producciones al nivel de Hollywood, incluso cuentan con revistas propias: Dabiq y Rumiyah. Su objetivo es atraer a musulmanes a la guerra en Oriente Medio, pero también incitar a lobos solitarios de Europa y otras regiones a atentar en sus propios territorios.

Se aprovechan así de migrantes de segunda o tercera generación que son discriminados y que tienen problemas para adaptarse a la sociedad por no encontrar una identidad. Todo ello, sumado a precariedad laboral o entornos de marginalidad, hace que tengan más probabilidades de radicalizarse.

En los materiales que difunden utilizan el márquetin de conocidas empresas occidentales, como el lema Just Terror, una adaptación del famoso Just do it de Nike. Así, difunden materiales que explican cómo fabricar explosivos caseros, cómo tienen que ser los camiones con los que atropellar a los infieles, dónde apuñalar para causar el mayor daño posible, entre otras acciones.